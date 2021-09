¿Un chileno en la selección Colombia? Quién es Joaquín Montencinos

¿Un chileno en la selección Colombia? Quién es Joaquín Montecinos

El medio chileno RedGol aseguró en la pasada triple fecha de Eliminatorias que Reinaldo Rueda estaba interesado en acercar a la Selección Colombia al colombo-chileno Joaquín Montecinos. Este volante ofensivo actualmente juega en el Audax Italiano de la Primera División de Chile, donde ha estado en 32 partidos y ha anotado nueve goles.

Sin embargo, el diario barranquillero El Heraldo habló con el padre del jugador quien se encargó de aclarar este rumor. El ex delantero campeón con Junior FC en 1995 aseguró que la prioridad de su hijo por ahora es la selección chilena y que, aunque le gustaría ver a su hijo en el cuadro barranquillero, es difícil pues aunque ha pedido que lo tengan en carpeta la respuesta ha sido negativa.

“Eso fue un comentario de una persona que me hizo una entrevista (en Chile), como que cambió un poco lo que yo le había contestado. Me preguntaron que si en algún momento llamaban a Joaquín de Colombia él iría, yo respondí que posiblemente, pero en este momento, Joaquín está totalmente claro en que la primera opción para él es la selección chilena, y no es por desmerecer a Colombia”, citó el diario en su portal web a Cristian Montecinos.

La carrera de Joaquín Montecinos

El debut de Joaquín como profesional fue en Unión Temuco en 2012. Este equipo jugaba en la segunda división de Chile, el futbolista tenía 17 años y tuvo minutos en dos partidos. El primero en la derrota 3-1 ante Santiago Morning donde disputó 11 minutos y el segundo en Copa Chile ante Huachipato donde ganaron 4-1 y jugó siete minutos.

De allí pasó a La Serena, donde logró consolidarse como titular y jugar cinco temporadas de la segunda división. Fueron 69 partidos los que jugó en el club de la región de Coquimbo y allí anotó su primer gol como profesional, fue el 19 de diciembre del 2015 ante Everton de Viña del Mar en la derrota 2-1.

Montecinos continuó su carrera en la segunda división de Chile en el San Luis de Quillota, allí jugo durante el 2019 un total de 25 partidos, pero no tuvo buenos resultados. Su club ganó tan solo cuatro partidos, perdió nueve y empató 12. En 2020 su cuota goleadora mejoró pese a la dificultad de tener partidos por el COVID-19. Fueron cinco goles en 16 partidos y su equipo CD Melpilla ganó ocho encuentros, empató cinco y solo perdió tres. Esto le permitió a Joaquín ascender a primera división y estar en la orbita de otros equipos, como lo fue el Audax Italiano.

Este joven jugador ya ha tenido proceso en las selecciones inferiores de Chile. Fue en el 2014 cuando lo llamaron a la categoría sub-21 para disputar el torneo Esperanzas de Toulon en Francia. Allí fue titular ante la selección de México donde jugó 66 minutos y el partido terminó 2-2 y ante China donde jugó todo el encuentro y el marcador fue 3-1.

