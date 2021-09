Piedad Córdoba buscaría regresar al Senado a través del Pacto Histórico

Bogotá. Octubre 02 de 2019. Piedad Córdoba exsenadora de la República (Colprensa - Diego Pineda)

El pasado 18 de agosto se conoció que la exsenadora Piedad Córdoba se había reunido con varios dirigentes del Pacto Histórico y que incluso, sostuvo una conversación con el senador Gustavo Petro sobre las elecciones de 2022.

Luego de su salida política en las elecciones presidenciales de 2018, donde fue candidata pero se quemó al no recibir el apoyo suficiente, Córdoba había decidido retirarse de la política. Sin embargo, tras la salida del Senado de su hijo, Juan Luis Castro, la excongresista habría tomado la decisión de volver al ruedo electoral.

Según varios medios, la próxima semana Córdoba haría el anuncio de su candidatura dentro de la lista cerrada del pacto.

“Nuestra lista estará representada la diversidad de sectores sociales, la juventud, intelectuales y liderazgos de opinión, el liberalismo socialdemócrata, el empresariado, la gente trabajadora, el campesinado, la comunidad del LGTBIQ+, toda la diversidad regional, cultural y espiritual que conforma nuestra amada patria”, aseguró esa alianza política una vez anunció al país que irían con la lista cerrada y en cremallera, es decir, que se alternará entre hombres y mujeres para completar la paridad.

Córdoba, en julio de 2020, anunció en La FM que se retiraba de la política luego de sufrir una fuerte depresión en 2019. Según informó en ese momento, a ella le afectó mucho la falta de apoyo de sectores independientes a los que había acompañado.

Aseguró que el Partido Farc, ahora Comunes, “le prohibió a muchos de sus miembros que me ayudaran a recoger las firmas”, algo que le sorprendió en ese momento.

“Yo me quemé mucho políticamente por esa lucha tan tenaz porque se acabara la guerra. Yo jamás me retiré del Partido Liberal, no volví por el manejo que se le dio, pero yo me dediqué mucho a trabajar con los sectores alternativos”, afirmó.

Y agregó: “Para mí fue muy duro que, cuando yo requerí el apoyo para la candidatura, todos los sectores alternativos me dieron la espalda; eso fue un golpe emocional muy fuerte”.

Por esa falta de apoyo fue que decidió retirarse de la contienda electoral de 2018. “Yo entré en una depresión muy fuerte porque es como si yo hubiera perdido todo el tiempo que había hecho en política, como si hubiera echado por una cañería un prestigio político tan importante como el que tenía, que lo hice sin puestos, que lo hice sin contratos, que lo hice a punta de debates en el congreso”, expuso en la entrevista de 2020.

Y sentenció en los micrófonos de La FM: “Yo tomé la decisión de retirarme de absolutamente todo (...) Últimamente me han llamado para que participe, que mi voz hace falta, que vuelva. Yo no vuelvo. Aquí la política es muy rastrera. Soy una persona que hace política de manera argumentativa”.

Sobre la eventual llegada de Córdoba al Pacto Históricom que lidera Gustavo Petro, este no se ha pronunciado al respecto.

La exsenadora fue captada en video mientras entraba al país el lunes 13 de septiembre, hacia las 4:00 p. m., por el puente Simón Bolívar, área fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Los hechos ocurrieron específicamente en Villa del Rosario, Norte de Santander, donde se le ve entrando por la frontera colombo-venezolana, sentada en una silla de ruedas y con una lesión en una de sus piernas.

Por su parte, El Tiempo aseguró que Córdoba habría ingresado al territorio nacional incumpliendo el registro migratorio solicitado y, una vez en tierras nortesantandereanas, se montó a una camioneta de placas FYX-972, donde la esperaban sus guardaespaldas.

SEGUIR LEYENDO: