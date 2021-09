Piedad Córdoba entró a Colombia desde Venezuela, presuntamente, sin registro migratorio

La exsenadora Piedad Córdoba fue captada en video mientras entraba al país este lunes 13 de septiembre, hacia las 4:00 p.m., por el puente Simón Bolívar, área fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Los hechos ocurrieron específicamente en Villa del Rosario, Norte de Santander, según informaron medios nacionales como el diario El Tiempo y la emisora W Radio, que publicaron en sus portales las imágenes de la también excandidata presidencial entrando por la frontera colombo-venezolana, sentada en una silla de ruedas y con una lesión en una de sus piernas.

Por su parte, informó el periódico citado, Córdoba habría ingresado al territorio nacional incumpliendo el registro migratorio solicitado y, una vez en tierras nortesantandereanas, se montó a una camioneta de placas FYX-972, donde, narra El Tiempo, la esperaban sus guardaespaldas.

Entre tanto, según dijo el diario regional La Opinión de Cúcuta, la exdirigente política habría viajado a Venezuela para reunirse, presuntamente, con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, no hay información verídica o confirmada al respecto.

Una vez en suelo colombiano y dentro del automóvil mencionado, aseguran los portales, esta se subió y habría sido dirigida al aeropuerto Camilo Daza donde tomó un vuelo que la llevó hasta Bogotá, su ciudad de residencia.

Aunque las autoridades competentes, por el momento, no se han pronunciado al respecto sobre si Córdoba tenía algún permiso especial para entrar por la frontera, se presume que si violó el paso migratorio podría enfrentarse a una sanción administrativa, disciplinaria o judicial.

De acuerdo con La W, la excongresista fue grabada por la Guardia Nacional Venezolana, quienes les hicieron llegar un video en el que se le ve entrando por el puente antes mencionado y con un pie lesionado.

La misma Córdoba se pronunció al respecto en su cuenta oficial de Twitter, contó que se “quebró la pata”, agradeció a quienes se solidarizaron con ella, pero no brindó más detalles del supuesto accidente al que se enfrentó.

“Hoy dicen que metí la pata, pero la verdad es que me la quebré. A los que me llamaron y me escribieron les agradezco todo el cariño. Me encuentro bien y sigo pisando firme. Hay Piedad pá'rato”, tuiteó Piedad Córdoba.