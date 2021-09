¡Sorpresa! La Selección Colombia no estará en FIFA 22

Imagen de referencia. Selección Colombia le ganó 3-1 a Chile por la décima fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

En las últimas horas, EA Sports publicó la lista completa de las selecciones nacionales que estarán en la próxima entrega de su videojuego insignia, FIFA 22, el cual es desarrollado por EA Canada y el cual saldrá al mercado este 1 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbos Series X y Series S, Nintendo Switch, Microsoft Windows y Stadia.

Millones de gamers en todo el mundo aguardan por esta fecha y empiezan a vibrar desde ya con el lanzamiento de uno de los juegos de fútbol más populares. Sin embargo, para sorpresa de los usuarios en Latinoamérica, la mayoría los equipos del continente serán retirados, entre ellos, la Selección Colombia, que venía apareciendo de manera consecutiva desde la edición 2012.

La Selección Colombia venía apareciendo desde FIFA 12

De hecho, en esta región del mundo solo dirán ‘presente’ dos selecciones: Brasil y Argentina. Por lo tanto, aparte de la ‘Tricolor’, también fueron retirados por falta de licencia Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta determinación de la empresa ha generado molestia en las redes sociales, ya que el catálogo de opciones se reduce notablemente en comparación a otras ediciones.

En cuanto a los clubes del fútbol colombiano, si bien desde FIFA 21 no se cuenta con los derechos de la Liga BetPlay, sí existirá la posibilidad de que los fanáticos jueguen con los equipos que clasificaron a torneos internacionales: Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los cuales tienen la licencia de EA. En ese orden de ideas, estarán disponibles: América, Nacional, Santa Fe, Junior, Equidad, Tolima, Cali y Pasto.

Un caso excepcional es el de Millonarios F.C, el cual también estará en el videojuego al ser un equipo partner. Estos son aquellos que tienen acuerdos individuales con la empresa, y por ello, conceden los derechos de publicidad para que el logo de EA Sports aparezca en el uniforme, estadio, entre otros. Así, el conjunto ‘Embajador’ aparecerá en la sección ‘Resto del mundo’ del menú de equipos.

El francés Kylian Mbappé será la portada de FIFA 22, así como ocurrió en la versión del año pasado. Foto: EA Sports

En América del Sur también se podrán jugar las ligas de Argentina y Brasil. Respecto al primer país, destacan los regresos de Boca Juniors y River Plate, que no habían contando con las licencias en las últimas tres y dos temporadas, respectivamente.

TODAS LAS SELECCIONES EN FIFA 22:

- Argentina

- Australia

- Austria

- Bélgica

- Brasil (kits y escudos oficiales, pero jugadores genéricos)

- Canadá

- RP China

- República Checa

- Dinamarca

- Inglaterra

- Finlandia

- Francia

- Alemania

- Grecia

- Hungría

- Islandia

- Irlanda

- Italia

- México

- Países Bajos

- Nueva Zelanda

- Irlanda del Norte

- Noruega

- Polonia

- Rumania

- Rusia

- Escocia

- España

- Suecia

- Ucrania

- Estados Unidos

- Gales

SELECCIONES QUE FUERON RETIRADAS (APARTE DE SUDAMÉRICA):

- Bulgaria

- Camerún

- Costa de Marfil

- Egipto

- India

- Eslovenia

- Sudáfrica

- Suiza

- Turquía

EL ACUERDO CON LA SERIE A DE ITALIA:

Electronic Arts y la Serie A anunciaron un convenio a partir de esta versión del juego con un total de 14 clubes licenciados. Este también incluirá la exclusividad en los derechos de las activaciones del certamen, la integración del torneo en el FUT Team of the Week, la FUT Serie A Team of the Season y un nuevo premio al tradicional Player of the Month de EA Sports.

David Jackson, vicepresidente de marca de EA Sports FIFA, celebró el acuerdo con la competición italiana: “Este es el comienzo de una emocionante colaboración con la Lega Serie A, que le permite a EA Sports continuar impulsando el amor por el fútbol a nivel global”, expresó en declaraciones recogidas por el portal especializado, FayerWayer.

No obstante, cabe destacar que varios clubes importantes en Italia no cedieron sus derechos para aparecer en el videojuego: Atalanta -a propósito de los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel-, Juventus, Lazio y AS Roma.

