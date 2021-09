James Rodríguez envía un mensaje a quienes lo critican por sus transmisiones en Twitch: “No estoy para darle gusto a nadie”

En la imagen, el futbolista colombiano, y jugador del Everton, James Rodríguez. Foto: Everton

James Rodríguez es un futbolista que siempre permanece en el radar, en especial, cuando se conecta a su canal de Twitch. En esta ocasión, el deportista colombiano le respondió a quienes lo han criticado por sus transmisiones en streaming a través de la plataforma.

El jugador dejó en claro que, aunque a muchos no les agrade sus transmisiones en Twitch, continuará realizándolas pues aseguró que el hacerlo lo hace feliz y, además, es una forma de estar más cerca de sus seguidores, por lo que señaló que no le dará gusto a nadie.

“Así no le guste a mucha gente, acá estaré en Twitch. Desde que esté feliz y pueda estar cerca de ustedes, todo bien. No estoy para darle gusto a nadie, ni aprobación de nadie. Si soy feliz, es lo más importante”, manifestó el futbolista colombiano, asegurando que no está molesto por esas opiniones. “No estoy bravo, hay que hablar lo que se piensa con respeto. No he dicho nada malo.”

Durante su transmisión James también aprovechó para hablar sobre su futuro en el fútbol y para enviar un mensaje a las personas que especulan respecto a su estado físico. Cabe recordar que el cucuteño no pudo salir del Everton, por lo que deberá permanecer en los ‘Toffees’ mientras se le presenta otra oportunidad.

“Estoy físicamente bien. No crean en todo lo que dicen. Me estoy entrenando bien, me siento bien y preparado para lo que me toque y lo que viene”, afirmó Rodríguez, quien permaneció varias semanas sin jugar, luego de que tuviera que aislarse tras haber tenido contacto con un jugador que dio positivo para covid-19.

El cucuteño así mismo expresó que le hace falta estar dentro del terreno de juego, pero pese a ello, aseguró que no ha dejado de entrenar para estar preparado en el momento en el que sea convocado de nuevo a las canchas.

Hay que recordar que para nadie es un secreto las diferencias que hay entre el colombiano y el entrenador del Everton, el español Rafa Benítez, lo que ha dejado a Rodríguez en varias ocasiones relegado del equipo de Liverpool.

“Yo también extraño verme jugar. Yo también quiero jugar, pero hay cosas que no dependen de uno.<b> </b>Hay que entrenarse bien para todo lo que viene. Con muchas ganas y preparado para lo que sea. Estoy entrenándome bien y me siento fuerte”, manifestó el deportista durante su transmisión en Twitch.

En cuanto al fichaje de su nuevo compañero en el club inglés, el delantero venezolano Salomón Rondón, James afirmó que “le aportará calidad al Everton”. “Es un fichaje bueno, lo enfrenté en Eliminatorias y Copa América y es un fichaje super importante”.

Respecto a su retorno a la selección Colombia, el mediocampista consideró que todavía “es muy pronto para hablar de eso”, por lo que le pidió a sus seguidores darle “tiempo al tiempo. Al que le van a dar le guardan y si no, tranquilidad”.

Rodríguez además agregó que, sin importar si es llamado o no a jugar con la tricolor, siempre apoyará a la selección Colombia.

“La selección hay que apoyarla siempre, esté yo u otro. El tiempo pasa y los jugadores se van; los nuevos deben tener ese apoyo. Así como pensamos que no iban a llegar jugadores luego de las viejas glorias y no fuimos a la Copa del Mundo por 26 años, llegó una generación buena. Hay que apoyar a la Selección siempre. Los jugadores pasan, pero el escudo de Colombia se queda”, puntualizó el jugador del Everton.

Por último, James entregó un balance positivo de la victoria de Colombia contra Chile, subrayando que el partido en términos generales fue muy bueno, especialmente, el primer tiempo. “Salieron a querer ganar y eso es bueno. Esa actitud siempre hay que tenerla”, destacó el colombiano.





