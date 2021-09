Colombia derrotó a Letonia en el Mundial de Hockey en Línea y ya está entre las cuatro mejores del mundo

Colombia derrotó a Letonia en el Mundial de Hockey en Línea y ya está entre las cuatro mejores naciones

Una destacada actuación realiza la selección Colombia femenina de Hockey en Línea en el mundial senior que se realiza en la ciudad de Roccaraso en Italia. Las colombianas derrotaron a Letonia 3-0 con anotaciones de Daniela Bejarano en dos ocasiones y Karen Yissela Fonseca en una más.

Colombia ahora espera por el ganador de la llave entre Francia vs. Argentina que se jugará sobre las 7:00 de la noche, hora local, 11:00 de la mañana en Colombia. Las Europas realizaron una ronda de grupos perfecta derrotando a sus cuatro rivales: vs. México (4-0), vs. India (27-0), vs. Letonia (6-0) y vs. Estados Unidos (5-0). Por su parte las sudamericanas perdieron tres y ganaron uno, lo que les bastó para pasar de ronda: vs. Suiza (6-1), vs. Italia (0-1), vs. España (0-5) y vs. Colombia (1-2).

El Mundial de Hockey en Línea se juega en el Palacio Giuseppe Bolino, un coliseo polivalente en el que se han llevado a cabo campeonatos de patinaje internacional, tanto en ruedas como en el hielo, entre ellas competiciones de hockey en línea y que además ha sido utilizado para la preparación de selecciones nacionales.

El próximo partido de Colombia será el domingo 12 de septiembre a las 2:25 de la tarde. Los encuentros se pueden ver a través del streaming del World Skate.

El camino de Colombia en el Mundial de Hockey en Línea

Los primeros dos juegos de la selección nacional terminaron en derrota. En la primera fecha ante España, tercera en el último mundial, Colombia fue superada por 6-0. El segundo encuentro de las patinadoras fue ante las locales, Italia. Este resultó más parejo y terminó 1-1 con anotación de Karen Fonseca. El partido se fue a los penaltis y allí Italia se impuso 2-0.

En el tercer día de competencias, Colombia consiguió dos importantes triunfos. El primero ante Argentina que terminó 2-1. Las goleadoras fueron Daniel Bejarano y Laura Sandoval, Luego se midieron ante Suiza. Allí el resultado fue más amplio para las sudamericanas imponiéndose 3-0, los goles fueron de Mariana Escobar, Juliana Díaz y Luna Umaña.

Estos resultados le permitieron a las ‘cafeteras’ terminar en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos, siendo superadas solamente por España que sumó 12 puntos y ganó todos sus partidos. Las favoritas al título son la selección de Estados Unidos, vigentes y máximas campeonas del Mundial.

La Selección Colombia está conformada por:

Ana María Munévar Gutiérrez (Portera)

Litssi Dayana Bejarano Ramírez (Portera)

Karen Yissela Fonseca Zarate (Defensa)

Juliana Díaz Ruge (Defensa)

Luna Alejandra Umaña Ramírez (Defensa)

Laura Sandoval Ángel (Defensa)

Estefanía Roa Molano (Defensa)

Isabela Ruiz Bustos (Defensa)

Mariana Escobar Espitia (Delantera)

Alejandra Maria Sanjuán (Delantera)

Anli Daniela Bejarano Ramírez (Delantera)

Sofia Bernal Quevedo (Delantera)

