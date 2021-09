“No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización”: Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio ganó su primer partido con América en la Liga BetPlay ante Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa.

En ocho fechas disputadas de la Liga BetPlay II 2021, el América de Cali de Juan Carlos Osorio se mantiene por fuera de los ocho clubes clasificados a los cuadrangulares finales para definir al campeón del segundo semestre del año.

El mal rendimiento escarlata se debe justamente a que los equipos del eje cafetero que pelean por no descender al Torneo BetPlay 2022, ganaron sus respectivos duelos e incluso, se metieron a zona de postemporada.

La caída por duelo directo de América de Cali contra Quindío el 4 de septiembre y la victoria por la mínima diferencia de Deportivo Pereira sobre Rionegro Águilas acentuaron la crisis en la directiva del conjunto vallecaucano, motivo por el que Juan Carlos Osorio se pronunció durante este martes 7 de septiembre en conferencia de prensa para dar luces sobre su continuidad y sus planes de cara al clásico valluno contra Deportivo Cali por Copa BetPlay este miércoles 8 de septiembre.

El entrenador ha sido cuestionado por los resultados y estadísticas que muestra el equipo escarlata, pero dijo que no está atornillado al cargo y no es una certeza que continúe como entrenador si los próximos resultados no se dan, previo al duelo de ida contra el club azucarero en el Pascual Guerrero.

Además, dijo que ha recibido ofertas para ir a entrenar una selección en África, por lo que dio a entender que el asunto económico no es impedimento para seguir con su carrera en otras latitudes:

Yo acá no estoy por un salario ni por un trabajo, esta mañana le comentaba a mis dirigidos la gran posibilidad de irme dirigir una selección africana en estos momento, yo a eso no le tengo temor, le temo a otras cosas

Según informaron los periodistas deportivos del programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio, estas declaraciones del técnico americano en conferencia de prensa se dan luego de que sostuviera una conversación con Tulio Gómez, máximo accionista de La Mechita, en la que el planteamiento principal de Osorio estuvo acompañado de la frase: “Crea en el proyecto que yo lo saco adelante”.

El ambiente que hay en Cali con el técnico de 60 años no es el mejor en estos momentos, pues la hinchada en repetidas ocasiones ha rechazado sus números, rotaciones, planteamientos y resultados pospartido, tras reportar un balance de tres victorias, tres derrotas y dos empates consiguiendo 11 puntos de 24 posibles.

Lo único cierto es que si los resultados no se dan, su continuidad sería insostenible, por lo que en rueda de prensa se refirió también a la responsabilidad que tendrá si no es capaz de enderezar el camino, además de la indemnización de su contrato con los Diablos Rojos. Esto dijo sobre el los términos económicos de su salida:

Yo acá firmé un contrato supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para el hincha es que no hay garantías. No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización. Si los resultados no se dan, asumiré la responsabilidad

Pese al resultado adverso contra Quindío, Osorio defendió el estilo de juego de su plantel, en particular porque sostuvo el 61 % de la posesión del balón y registró 19 remates, mientras que los cafeteros hicieron 13. En lo que sí fueron derrotados fue en la estadística de tiros al arco, pues los cuyabros dispararon cinco veces a portería, mientras que América lo hizo tres veces.

Es muy diferente decir que América no ha jugado bien y decir que América no ha conseguido los resultados. Contra Quindío, en el segundo tiempo, merecíamos dos goles. Una cosa es el desarrollo y otra los resultados. Entiendo que el hincha quiere ganar a como dé lugar

