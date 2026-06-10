EDC Colombia, nuevo festival de música electrónica, anuncia más de 80 artistas para su primera edición: todo lo que debe saber

El cartel de EDC Colombia 2026 reúne a más de 80 artistas del circuito internacional y local de música electrónica - crédito (Orhun Uygur) cortesía Páramo Presenta

Cada vez se perfila con más claridad lo relacionado con el panorama de los conciertos en Colombia durante el segundo semestre de 2026. Y como viene siendo habitual, la música electrónica tiene un lugar de privilegio entre los eventos destacados de la programación.

Ya sea que se trate de artistas en solitario o eventos que congregan a distintas figuras en un mismo lugar, el país se transformó en una parada obligada para este nicho que viene dejando réditos importantes. En un calendario al que no parecen caberle más festivales, uno más se sumó en las últimas horas con el reciente anuncio de la primera edición de EDC Colombia.

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Organizada por Insomniac, promotora y distribuidora musical estadounidense de eventos ligados a la electrónica y en particular del EDC —abreviación de Electric Daisy Carnival— que se celebra cada mayo en Las Vegas, en asociación con Páramo Presenta; se dio a conocer el cartel de la versión inaugural que tendrá lugar en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín los días 10 y 11 de octubre de 2026.

EDC Colombia se realizará por primera vez en Medellín el 10 y 11 de octubre de 2026 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot - crédito cortesía Páramo Presenta

Precedido de una anticipación significativa (se anunció su realización desde mayo de 2025), el cartel incluye a más de 80 nombres del circuito internacional y local. Figuran en la alineación nombres consolidados entre los DJs y productores de mayor convocatoria a nivel mundial como Alesso, Deadmau5, Illenium, Kaskade, Armin van Buuren y ALOK, sumado a un B2B (o back to back, donde dos DJs se turnan para pinchar en escena) entre Afrojack y Green Velvet, que se perfila como uno de los grandes atractivos del evento.

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Paralelamente, otros estilos tendrán cabida en EDC Colombia, destacando particularmente la oferta del techno compuesta por nombres como Boris Brejcha, Richie Hawtin, ARTBAT, Nico Moreno y Restricted. Algunos nombres destacados del trance forman parte del cartel, como Above & Beyond, Infected Mushroom, Cosmic Gate, Astrix y Vini Vici; mientras que en representación del house figuran nombres como Jamie Jones, Vintage Culture, Maceo Plex, HoneyLuv, LP Giobbi, Armand Van Helden, Dombresky, Pachanga Boys, a los que se suma un B2B entre el colombiano Felipe Gordon y el estadounidense Marcellus Pittman.

Justamente la escena electrónica nacional tendrá un protagonismo significativo en esta versión inaugural, incluyendo a nombres como Funk Tribu, plenamente consolidado en Europa y que viene de dar dos fechas en el Coliseo Medplus de Bogotá en 2025 con lleno total, acompañado de figuras como Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anaya y un B2B de Noise Mafia y Peter Blue.

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Alesso, Deadmau5, Illenium, Kaskade, Armin van Buuren, Boris Brejcha y ALOK encabezan la programación de EDC Colombia - crédito cortesía Páramo Presenta

Según se confirmó en comunicado de prensa, EDC Colombia replicará en esta primera edición los cinco escenarios característicos de la franquicia: kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM. A estos se sumarán tres escenarios con curaduría de sellos propios de Insomniac: Factory 93, orientado a los sonidos underground; Dreamstate, dedicado al trance; y Time Warp, la marca alemana de referencia en el circuito techno mundial.

EDC Colombia 2026 abrió la venta de boletería con una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y usuarios de la billetera digital dale!, disponible desde este miércoles 10 de junio, hasta el viernes 12 de junio a la 1:59 p. m., momento en que las entradas de acceso general (GA) quedarán disponibles para todas las formas de pago a partir de las 2:00 p. m. de ese mismo día. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

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La boletería se organiza bajo la modalidad Future Owl, que agrupa cuatro categorías de combos: GA, GA+, VIP y Early. El combo GA (General Future Owl) ofrece acceso a todos los artistas en los cuatro escenarios del festival, junto con entrada a todas las zonas generales, bares y baños en el recinto, estaciones de recarga cashless, entrada digital por la app Quentro para pases de un día, manilla para acceso GA de dos días y opción de recogida anticipada diez días antes del evento.

Los precios del combo GA se dividen en cinco etapas: la primera arranca en $599.000, la segunda en $720.000, la tercera en $840.000, la cuarta en $960.000 y la quinta en $1.081.000. El combo GA+ (General + Future Owl), que añade filas de ingreso preferenciales y baños premium exclusivos a todos los beneficios GA, tiene tres etapas de precio: $720.000, $780.000 y $961.000.

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EDC Colombia replicará cinco escenarios de la franquicia y sumará espacios con curaduría de Factory 93, Dreamstate y Time Warp - crédito (Orhun Uygur) cortesía Páramo Presenta

Para quienes buscan una experiencia diferenciada, el combo VIP Future Owl incluye áreas de visualización exclusivas, zonas de descanso y bares VIP, filas de ingreso preferenciales, baños premium, estaciones de recarga cashless y puntos de merchandising exclusivos, además de una manilla para acceso de uno o dos días según la compra. Sus precios van desde $960.000 en la primera etapa hasta $1.201.000 y $1.322.000 en las etapas siguientes.

El combo Early (General Early Owl) maneja solo dos etapas de precio: $1.111.000 y $1.141.000, y está dirigido a quienes prefieren asegurar su entrada con anticipación bajo esa modalidad específica.

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