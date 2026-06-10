Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Richard Ríos destacó mucho en el Benfica por el trabajo de José Mourinho en la temporada 2025/2026, pese a no alcanzar ningún título - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

El rumor que movió el mercado de fichajes antes de que se abriera se hizo realidad en los últimos días con la confirmación de que José Mourinho regresará al Real Madrid para la temporada 2026/2027, doce años después de su primera etapa y con el objetivo de revivir a una plantilla golpeada por las peleas internas.

El portugués se despidió de Richard Ríos y el Benfica, equipo al que dirigió entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, lo recuperó con el paso del tiempo y estuvo en la pelea del título de la Primeira Liga, en la que acabó invicto, pero no le alcanzó ni siquiera para llegar a la Champions.

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De esta manera, el conjunto del volante colombiano se quedó sin un entrenador con mucha experiencia, títulos y un trabajo importante en la pasada campaña, pero ahora contará con un hombre de la era moderna, proveniente de la Premier League y promete ganar la liga.

“Mi jugador un día, mi jugador para siempre“

Previo al final de la temporada europea, se empezó a escuchar el nombre de “The Special One” para el conjunto español, pues el presidente Florentino Pérez quería una persona que le diera un cambio radical al camerino por la cantidad de problemas internos, entre ellos una pelea de jugadores y la falta de respeto hacia el técnico Álvaro Arbeloa.

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José Mourinho envió un sentido mensaje a los aficionados y equipo del Benfica, a quienes agradeció por la oportunidad de dirigirlos y recobrar su condición como uno de los mejores entrenadores del continente, pues llevaba un buen tiempo sin dar con un buen proyecto.

Benfica se adelantó al Real Madrid, al anunciar la salida de José Mourinho para firmar con los españoles - crédito SL Benfica

“Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio”, dijo el entrenador en un comunicado en sus redes sociales y añadió que “dirijo igualmente unas palabras de reconocimiento a todos los profesionales del Benfica Campus, cuyo profesionalismo, dedicación y competencia han sido ejemplares”.

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Mourinho dedicó unas sentidas palabras a futbolistas como Richard Ríos, al que ayudó para que mejorara su nivel en Portugal y se consolidara como titular a lo largo de la temporada, lo que permitió que ahora entre en el interés de algunos clubes en el mercado de fichajes.

José Mourinho envió un mensaje a los aficionados del Benfica por el apoyo en este último año - crédito @josemourinho/Instagram

“A los jugadores con los que he tenido el placer de trabajar, les dejo un sincero agradecimiento y mis deseos del mayor éxito personal y profesional. Me llevo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre”, finalizó.

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Sale Mourinho y entra Marco Silva

Las águilas de Lisboa no tardaron mucho tiempo en buscar el reemplazante de su saliente técnico, por el que aceptó la cláusula de 15 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión en su contrato y negociara con mayor tranquilidad su contrato con los españoles.

Benfica anunció que Marco Silva será su nuevo entrenador desde la temporada 2026/ 2027, luego de llegar a un acuerdo con el timonel el 9 de junio para que saliera del Fulham y asumiera las riendas de una institución que está necesitada de títulos, pues se le escaparon la Primeira Liga y la Copa de Portugal en 2026.

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Marco Silva dejó al Fulham después de cinco años, para asumir las riendas del Benfica y volver a su país de origen - crédito SL Benfica

Silva viene de dirigir durante cinco años a los londinenses, a los que tomó desde que estaban en la segunda división de Inglaterra en 2021, tuvo campañas aceptables con el club en la Premier League y lo mantuvo en la máxima categoría por cuatro temporadas consecutivas, así que ahora dará el paso para dirigir a un club fuerte en la península ibérica y rival eterno del Porto.