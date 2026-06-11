Colombia

Petro supera el 55% en desaprobación de su gestión como presidente de Colombia, según encuesta AtlasIntel

La medición indica que la mayoría de las personas encuestadas que no apoyan su trabajo como mandatario son mujeres, con un 61,8%

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El 48% de los hombres que fueron encuestados rechaza el desempeño de Gustavo Petro como presidente - crédito Fernando Vergara/AP
El 48% de los hombres que fueron encuestados rechaza el desempeño de Gustavo Petro como presidente - crédito Fernando Vergara/AP

La más reciente encuesta de AtlasIntel y Semana, realizada entre el 5 de junio y 10 de junio, muestra que la desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro persiste. De acuerdo con la medición, el rechazo frente a su desempeño como mandatario de Colombia es del 55,2%.

Por otro lado, la encuesta indica que la aprobación de su trabajo como jefe de Estado es del 42,8% y apenas el 2,1% de las personas encuestadas aseguraron no tener clara su posición al respecto.

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En materia demográfica, la medición revela que el 61,8% de las mujeres encuestadas creen que la gestión del presidente no ha sido buena, mientras que el 35,2% piensa lo contrario. Por su parte, el 48% de los hombres participantes rechaza el desempeño de Gustavo Petro y el 51% lo aprueba.

Las personas con ingresos familiares de entre $1.500.000 y $2.000.000 también contribuyen ampliamente a las cifras de desaprobación del trabajo del mandatario. El 65,4% de los encuestados que se encuentran en ese rango de ingresos afirmó que no está de acuerdo con la gestión de Petro, mientras que el 34,3% afirmó estar a favor de su labor, ejercida desde 2022.

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