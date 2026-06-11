Petro supera el 55% en desaprobación de su gestión como presidente de Colombia, según encuesta AtlasIntel

El 48% de los hombres que fueron encuestados rechaza el desempeño de Gustavo Petro como presidente - crédito Fernando Vergara/AP

La más reciente encuesta de AtlasIntel y Semana, realizada entre el 5 de junio y 10 de junio, muestra que la desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro persiste. De acuerdo con la medición, el rechazo frente a su desempeño como mandatario de Colombia es del 55,2%.

Por otro lado, la encuesta indica que la aprobación de su trabajo como jefe de Estado es del 42,8% y apenas el 2,1% de las personas encuestadas aseguraron no tener clara su posición al respecto.

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En materia demográfica, la medición revela que el 61,8% de las mujeres encuestadas creen que la gestión del presidente no ha sido buena, mientras que el 35,2% piensa lo contrario. Por su parte, el 48% de los hombres participantes rechaza el desempeño de Gustavo Petro y el 51% lo aprueba.

Las personas con ingresos familiares de entre $1.500.000 y $2.000.000 también contribuyen ampliamente a las cifras de desaprobación del trabajo del mandatario. El 65,4% de los encuestados que se encuentran en ese rango de ingresos afirmó que no está de acuerdo con la gestión de Petro, mientras que el 34,3% afirmó estar a favor de su labor, ejercida desde 2022.

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