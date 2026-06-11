Colombia

Banco alemán alertó por los problemas económicos para los colombianos si el nuevo presidente es Iván Cepeda y no Abelardo de la Espriella

El pulso electoral enfrenta dos proyectos que reconfiguran la política y los mercados, y abre interrogantes sobre el rumbo de la inversión extranjera, el gasto estatal y la estabilidad monetaria

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Son 41 millones de colombianos los que están habilitados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio - crédito Misión UE
Son 41 millones de colombianos los que están habilitados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio - crédito Misión UE

En medio de fuertes expectativas financieras por la segunda vuelta presidencial en Colombia, los mercados y los analistas anticipan un escenario crucial el 21 de junio de 2026 ante la definición entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. El pulso entre los candidatos puso a Colombia en la mira internacional debido a la posibilidad de efectos económicos inmediatos.

Los mercados descuentan una probable victoria de De la Espriella, considerado por analistas de centroderecha, mientras que un triunfo de Iván Cepeda, de izquierda, es asimilado como un foco de volatilidad y riesgo para las perspectivas financieras del país. De acuerdo con Deutsche Bank, compañía global de servicios bancarios y financieros con sede en Frankfurt (Alemania), si De la Espriella prevalece, los principales activos y la moneda ya reflejan ese resultado; si Cepeda gana, el banco prevé una depreciación inmediata del peso, presiones sobre la política fiscal y una respuesta desfavorable de los inversionistas, en línea con la preocupación por una política económica heterodoxa.

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En la recta final de la campaña, De la Espriella parte como favorito después de obtener el 43,7% de los votos en la primera vuelta. Cepeda, representante de la izquierda y ganador del 40,1%, genera inquietud entre los inversores por la orientación de su propuesta económica, considerada por el mercado como una opción alejada del consenso tradicional.

Deutsche Bank es una reconocida compañía global de servicios bancarios y financieros con sede en Frankfut - crédito Dado Ruvic/Reuters
Deutsche Bank es una reconocida compañía global de servicios bancarios y financieros con sede en Frankfut - crédito Dado Ruvic/Reuters

Impacto anticipado en los mercados ante cada escenario electoral

El informe del banco alemán resalta que “el consenso entre los analistas locales e inversionistas apunta a una probable victoria de De la Espriella, un resultado que el mercado ya ha comenzado a descontar”. Para los actores financieros, la opción centroderechista está absorbida por los actuales niveles de precios. La entidad advierte, en cambio, que “una victoria sorpresiva de Iván Cepeda constituiría un ‘choque de confianza negativo’ para las perspectivas económicas y financieras del país”.

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Un eventual cambio hacia una política económica heterodoxa bajo Cepeda, unido a interrogantes sobre el respeto a la autonomía del banco central, eleva el riesgo sectorial y fiscal. Dentro de las advertencias, sobresale el temor a un aumento en la presencia estatal en sectores estratégicos como el petrolero, y a una menor disciplina fiscal. Estas señales anticipan una posible fuga de capitales y una reacción adversa en los principales indicadores de estabilidad.

Proyecciones de moneda, tasa de interés y cuentas externas

Deutsche Bank sostiene que el peso colombiano ya refleja buena parte de la prima de riesgo político. Esto limitó la capacidad de apreciación de la moneda en el corto plazo, condicionada mayormente por el diferencial de tasas de interés más que por la expectativa de revalorización.

En caso de un triunfo de Cepeda, el informe anticipa una venta masiva de la moneda local y una marcada apreciación del dólar como reacción al mayor riesgo percibido y la incertidumbre sobre el rumbo monetario. La referencia para la tasa de cambio se encuentra en $3.700 por dólar, nivel que el banco considera un eje para 2024 ante la reciente volatilidad.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta de elecciones - crédito Registraduría
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta de elecciones - crédito Registraduría

Respecto a las cuentas externas, la entidad estima que el déficit de cuenta corriente alcanzará los USD 14.100 millones (-2,6 % del PIB). Las reservas internacionales mejorarían hasta los USD 65.000 millones, aunque el mantenimiento de estos saldos dependerá del entorno internacional y la confianza interna en las políticas económicas y fiscales.

El informe recalca que cambios abruptos en la percepción de estabilidad institucional se traducirían en presiones sobre la moneda y el balance externo, acentuando la vulnerabilidad de Colombia a choques externos e internos.

Perspectivas monetarias, fiscales y de crecimiento

Como perspectivas monetarias, fiscales y de crecimiento, Deutsche Bank estima lo siguiente:

  • Tasa de interés: la próxima decisión del Banco de la República de Colombia será clave y está prevista para el 30 de junio. En la actualidad, la tasa de interés de referencia permanece en 11,25%, con estimaciones de un aumento hasta 12,50% ante riesgos inflacionarios por factores como el fenómeno de El Niño.
  • Crecimiento económico: se prevé que el PIB real cierre 2026 en 2,9%, mientras que el nominal alcanzaría USD 542.000 millones. El PIB per cápita se situaría alrededor de USD 10.140 para una población estimada de 53,5 millones de habitantes.
  • Inflación: para finales de año se espera que sea del 7%, impulsada por el alza del salario mínimo y los aumentos en los precios de la gasolina. Se espera que el desempleo promedio anual sea de 8,8%.
  • Déficit fiscal: se proyecta un déficit de -6,7% del PIB y un balance primario deficitario del -3,7%.
  • Deuda pública total: se elevaría hasta el 63,5% del PIB, compuesta por un 43% doméstico y un 20,5% externo. La deuda externa total se ubicaría en 47,9 % del PIB.

El escenario de endeudamiento refuerza la necesidad de ajustes fiscales graduales para limitar mayores deterioros en la estabilidad macroeconómica.

En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane
En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane

No será una “terapia de choque”

El programa económico de De la Espriella plantea un ajuste fiscal focalizado en reducir el gasto público, con una meta de recorte del 40% en la burocracia y un ahorro estimado de entre $25 billones y $30 billones.

Sin embargo, Deutsche Bank insiste en que “el ajuste no será una ‘terapia de choque’”, sino un proceso gradual, y considera que el Gobierno solo lograría alcanzar la mitad del ajuste necesario para estabilizar la relación deuda/PIB.

Al aproximarse la definición electoral, Deutsche Bank advierte que la próxima administración se enfrentará a un ambiente fiscal complejo, con crecientes obligaciones financieras y un entorno expuesto a factores globales y domésticos. La habilidad para responder a estas exigencias será determinante para asegurar la estabilidad económica, sea cual sea el resultado en las urnas.

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