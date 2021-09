La actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que estuvo cerca de morir por una negligencia médica: “Fueron unos días horribles”

‘Yo soy Betty, la fea’ es una de esas telenovelas que logra despertar pasiones muchos años después de su lanzamiento; de hecho, actualmente está en la plataforma Netflix y es una de las más vistas en Colombia, llegando a estar en el top 10 en diversas ocasiones. De hecho, fue tal el impacto de la producción colombiana, que muchos de los actores quedaron marcados con sus papeles, como ocurre con Ana María Orozco, quien es recordada principalmente por encarnar a Beatriz Pinzón Solano.

Al respecto, una de las actrices que generó amores y odios en una parte de la telenovela fue Scarlet Ortiz, conocida allí como ‘Alejandra Zing’, amiga de Armando Mendoza y quien interpreta a una reconocida empresaria venezolana que viaja a Colombia a adquirir una franquicia de Ecomoda para su país. Hace poco, la misma modelo compartió en su cuenta de Instagram un video donde narra el drama que vivió tras contagiarse de covid-19 y la experiencia que tuvo por la negligencia médica que la afectó cuando fue tratada.

“En el momento en que me sentí mal, me hice la prueba y salí positiva; lamentablemente fui empeorando y a los días decidimos ir al hospital, el primer lugar a donde fui, lamentablemente el doctor dijo que era normal que no estuviera respirando bien y que me fuera a mi casa a ver televisión, que en dos días estaría bien”, narrando que presentaba dificultades para caminar y que cada vez su respiración se quedaba más corta.

Luego del mencionado acto de negligencia, la actriz fue internada en otro centro hospitalario; allí le detectaron una neumonía en ambos pulmones y pese a la complicación, no fue entubada como ocurre en otros casos, sino que tuvo que apoyarse en una máscara de oxígeno. La modelo aprovechó hasta para enviar un mensaje de reflexión y de autocuidado.

Alejandra Zing (Scarlet Ortiz) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello en la telenovela 'Yo soy Betty, la fea' de RCN

“Fueron unos días horribles, todavía estoy un poco sensible… Yo solamente les pido por favor, que se cuiden; esto no es fácil vivirlo, pero qué maravilloso poder estar vivo (…) no podemos descuidarnos y bajar la guardia”, revelando además que su esposo, el también actor Yul Bürkle, se contagió, pero no presentó síntomas de gravedad.

La actriz reiteró que pudo salvarse tras acudir por segunda vez a un médico. “No le hice caso al primer doctor y estoy aquí (…) Hay Scarlet para rato”, enfatizó con una suave sonrisa”. Finalmente, resaltó que sigue en tratamiento, pero desde su casa y se refirió a la vacunación contra el virus.

“Respeto las opiniones de cada quién, es muy importante el respeto de lo que siente cada persona con respecto a la vacuna y yo no me puedo meter en eso; solo les puedo decir que si ustedes sienten la necesidad, háganlo”, mencionó la famosa venezolana.

El video de su testimonio, que dura cerca de ocho minutos, tiene cerca de 82 mil ‘me gusta’ y 4.500 comentarios, muchos de ellos admirando su valentía por contar todo su proceso.

Cabe mencionar que, Scarlet Ortiz también es modelo y presentadora; además, ha participado en reconocidas series como ‘Nubeluz’; ‘Amas de casa desesperadas’; ‘Alma indomable’ y ‘Todos quieren con Marilyn’, telenovela colombiana transmitida por el canal RCN en 2004 y en la que interpretó a una prostituta. La producción contó con la participación de Jorge Reyes, Diego Trujillo, Cristina Umaña y Marcela Mar, entre otros.

