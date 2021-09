Zulma Rey cambió de vivienda tras señalar que su arrendadora violó la privacidad de su relación

Foto: Facebook Andrés Fierro

Se acabaron los rumores, la actriz Zulma Rey confirmó que regresó junto a su expareja Andrés Fierro, esto después de superar aquellos escándalos de violencia que rodearon su noviazgo hace algunos años. En una reciente entrevista con ‘Lo Sé Todo’ la actriz confirmó el nuevo comienzo y aclaró los detalles sobre un nuevo episodio violento en el que se ve al también actor, patear la puerta de su vivienda en medio de una aparente pelea.

Son muchos los comentarios que ha generado el regreso de esta pareja, puesto que Andrés Fierro, recordado por su papel de Esteban en ‘Padres e Hijos’, fue señalado de agredir físicamente a Zulma Rey en más de una ocasión en su noviazgo. A pesar de esto, Rey confirmó al programade entretenimiento que ambos están “intentándolo de nuevo asi nos digan que somos la relación tóxica”.

Sobre estas críticas en las que los llaman tóxicos por continuar su relación, la actriz que recientemente interpretó a Ingrid en ‘Lala’s Spa’ señaló que “quizás sí, como todas, como las de todo el mundo. Yo creo que si hemos resistido anto tiempo es porque hay algo más que una relación tóxica, creo que hay amor, hay tolerancia y madurez”.

“Estoy súper feliz en todos los aspectos de la vida, conseguí el apartamento que quería, trabajando y en pareja. Con Andrés siempre va a haber algo especial, me siento más segura”, dijo la actriz.

Aclaraciones sobre nuevo episodio violento

Recientemente, se conoció un video en el que se ve a Fierro, en la puerta de la vivienda de Zulma Rey, patenado la puerta. Entre las suposiciones que generó dicha grabación, se decía que esto confirmaría el regreso de los dos actores, así como una nueva pelea dentro de la relación.

A ‘Lo Sé Todo’, la actriz confirmó que se trató de una discusión, pero que todo estaba siendo exagerado y, recalcó, que las grabaciones son de unas cámaras de seguridad de la vivienda, razón por la que señaló que la arrendadora violó la privacidad de ella y de su pareja, al revelar estos videos, pues todo sucedió dentro de la casa.

“La falta de privacidad es muy tenaz ... Eso fue lo que me hizo salir corriendo”, reveló la mujer tras confirmar que, después de este episodio, decidió irse de ese lugar y vivir en un nuevo apartamento. “Me pareció una violación muy grande a la intimidad, además, llena de calumnias”, enfatizó.

“La relación con Andrés no es muy diferente a otras relaciones y tiene sus altibajos, pero la verdad es que hemos estado rodeados de bastantes calumnias y exageraciones”.

Sobre el tema de la puerta, que supuestamente se dañó tras la patada del actor, Rey señaló que eso no era cierto y que la puerta estaba dañada desde hace tiempo. Además, agregó que la presencia de la Policía en el lugar se dio por ellos mismos, para denunciar que la arrendadora violó su privacidad.

“Nosotros llamamos a la Policía, le dijimos ‘esto es una falta de respeto, me parece un delito a nuestra intimidad’ y los policías le dijeron a la señora que ‘usted no tiene por qué entrar al apartamento de ellos ni mostrar las grabaciones’”, reveló Rey.

Sobre la situación que desencadenó la pelea, Rey confesó que fue “una discusión que tuvimos, creo que él salió el día anterior a una reunión con unos compañeros del trabajo y yo no lo acompañé, no porque no quisiera sino porque no pude y esa noche él llegó a la casa y esta señora no lo dejaba entrar, yo ya estaba dormida. Él empiza a discutir con la señora y le dice que lo deje entrar porque él vive ahí y la señora súper cansona con él”.

