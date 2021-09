Carlos Buelvas reveló los difíciles momentos que vivió por el maltrato físico de su pareja

Tomada de Instagram @carlosarturobuelvas

El actor Carlos Arturo Buelvas decidió trasladarse a México hace cinco años, cuando a falta de oportunidades en Colombia emprendió un camino con una maleta llena de sueños y cargada del gran talento que lo caracteriza. Allí se le abrieron las puertas para participar en la novela ‘Niñas Mal’ producida por MTV Latinoamérica en asociación con Sony Pictures Televisión. Sus primeros papeles en Colombia fueron en ‘Padres e hijos’ y ‘El principito’.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, el colombiano relató el viaje que emprendió a los Estados Unidos durante la pandemia a pasar un corto periodo de vacaciones pues todas las producciones estaban en pausa por la cuarentena y allí conoció a un hombre con quien decidió contraer matrimonio, pero la historia cambió después de un tiempo.

“Empezamos como amigos, luego fuimos pareja, se portó bien conmigo la gran mayoría del tiempo, fue esplendido en muchos aspectos y súper generoso, al punto que nos casamos y después que nos casamos la situación cambió. Se volvió una persona agresiva con el tema de celos y el teléfono”, de esta manera relató el actor cómo comenzó a cambiar la relación con quien fue su esposo.

Una noche mientras se encontraban en una cena en un restaurante de Atlanta, Buelvas le mencionó a su pareja que su hermano recibiría a un amigo y que le gustaría ir a recogerlo al aeropuerto para poder compartir con él y pese a recibir una respuesta positiva, después de algunos tragos, el hombre cambió de idea y su actitud dio un giro de 180 grados.

“Empecé a tratar de pedir un Uber por el teléfono, me agarró el teléfono, lo tiró al piso y estos teléfonos nuevos cuando los mueven fuertemente arrojan un botón de emergencia y yo dije ‘esto es Dios, tengo que marcarlo’ y para ese momento, en que marco y llegó la Policía, ya me había golpeado”, relató Buelvas para el programa de Canal 1.

Y agregó: “Me empujó, me pegó en la cara y si yo no llamo a la Policía pude haber quedado muerto aquí en cualquier momento”, por fortuna para el actor, su familia siempre lo ha respaldado en todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, por lo que la considera un pilar fundamental en medio de esta situación que él mismo ha calificado como vergonzosa.

“Afortunadamente siempre mi familia ha estado allí para apoyarme, mi hermano ha sido un apoyo incondicional que también está aquí y estoy bien. Me encuentro en proceso de divorcio por lo que no puedo salir del país, porque mi permiso de estancia de la visa de entrada pasó, sin embargo, cuento con el certificado de matrimonio que indica que por eso me quedé más del tiempo permitido. Tengo un pull de abogados que son los mejores en lesiones personales, tienen una afinidad con los latinos en este tipo de casos”, mencionó el artista.

Señaló además, que su pareja logró salir bajo fianza, por lo que ha intentado de todas las maneras posibles conciliar con el actor, quien debió interponer una orden de alejamiento para evitar que su esposo se acerque, pues asegura que teme por su integridad física y por su vida.

