Conozca cuándo y dónde ver el estreno oficial de ‘Memoria’, en el marco del Festival de Cine Francés

Película 'Memoria'. Foto: Productora Burning (burning.com.co)

En el marco de la edición No. 20 del Festival de Cine Francés se realizará el estreno oficial de la película colombiana Memoria, dirigida por Apichatpong Weerasethakul, producida por Diana Bustamante y coproducida entre Colombia, Tailandia, México, Francia, Alemania y Qatar.

La premier oficial y algunas de las funciones contarán con la presencia del director y de Tilda Swinton, actriz escocesa, protagonista de la película, famosa por sus interpretaciones en producciones como Constantine, La playa, The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, El curioso caso de Benjamin Button, Doctor Strange, Avengers: Endgame, entre otras.

El festival recobrará su presencialidad bajo el concepto “Las puertas se abren, El cine te abraza”, con el que pretende ofrecerle al público ocho funciones en estreno de Memoria, película que además fue ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2021.

Dichas funciones se desarrollarán en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá; y esta última contará con la presencia de su director Apichatpong Weerasethakul, quien ya había sido ganador del Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2004 por la película Tropical Malady, y quien además, obtuvo el premio Palma de Oro en 2010 por la producción Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives.

También estarán la protagonista de Memoria, Tilda Swinton, ganadora de un Premio Óscar de la Academia a Mejor Actriz de Reparto, y los coprotagonistas, Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego.

“Desde la Embajada de Francia siempre hemos apoyado la cooperación bilateral en el ámbito cinematográfico, es así como el Festival de Cine Francés ha reflejado este propósito a través de la programación de coproducciones entre Colombia y Francia. En esta versión 20 de nuestro Festival, nos sentimos honrados de poder presentar la película Memoria, la cual obtuvo el apoyo de ACM-Aide aux Cinémas du Monde (otorgado por el CNC-Centre National du Cinéma et de l’Image animé y por el Instituto Francés)”, indicó Adrien Sarre, Agregado Audiovisual de Francia para los Países Andinos.

El Festival de Cine Francés puso a disposición de los espectadores la siguiente información que detalla dónde y cuándo serán las exhibiciones de Memoria en el marco del evento cinematográfico:

PRE-ESTRENO

26 de septiembre: Cinema Paraíso (Bogotá), con la presencia de Apichatpong Weerasethakul

PREMIER OFICIAL

30 de septiembre: Cinemateca de Bogotá, con la presencia de la actriz Tilda Swinton, el director Apichatpong Weerasethakul y los actores colombianos Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego

FUNCIONES ESPECIALES

-2 de octubre: Cinemanía (Bogotá)

-8 de octubre: Cinemas Procinal Las Américas (Medellín)

-8 de octubre: Cinemateca del Caribe (Barranquilla)

-9 de octubre: Colombo Americano (Medellín)

-9 de octubre: Cinemateca La Tertulia (Cali)

-10 de octubre: Cinemas Procinal Mayorca (Medellín)

Sobre Memoria

La historia empieza cuando Jessica (Tilda Swinton) no puede dormir desde que un fuerte “bang” interrumpió su sueño al amanecer. Así entonces, mientras visita a su hermana en Bogotá, se hace amiga de Agnes (Jeanne Balibar), una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos dentro de un túnel en construcción, al cual viaja para encontrarse con ella. Luego, en un pueblo cercano, conoce a un pescador llamado Hernán (Elkin Díaz), ambos comparten recuerdos junto al río y cuando el día llega a su fin, Jessica se despierta con una sensación de claridad.

Cabe recordar que, Memoria es la primera película que el cineasta tailandés realiza por fuera de su país natal. El largometraje se filmó en territorio colombiano, entre Bogotá y Pijao (Quindío) y la producción estuvo en manos de un destacado equipo colombiano encabezado por Paola Pérez Nieto como productora en línea, Angélica Perea en el diseño de producción, Lulú Salgado como decoradora de set, Catherine Rodríguez Prieto en el diseño de vestuario, y Santiago Porras y Mateo Suárez en la asistencia de dirección.

El diseño de efectos visuales se hizo también en Colombia a cargo de Juan Manuel Betancourt y Juan Díaz, y la música en manos de César López.

