La historia de las polémicas entre el Movistar Team y los ciclistas sudamericanos

Mucha polémica fue la que se despertó entre distintos sectores de la opinión pública por el abandono de Miguel Ángel López de la Vuelta a España 2021. Transcurría la etapa 19 de la competencia y, en una serie de ataques por parte de los ciclistas favoritos, ‘Supermán’ quedó cortado del grupo, perdiendo así sus posibilidades de terminar en el podio (3º) de la clasificación general.

Cuando el rezago del ciclista colombiano parecía una ‘simple’ situación de carrera, kilómetros más adelante se conoció que este se bajó de su bicicleta y que, posteriormente, abandonó la competición.

Un día después de los hechos, el debate sigue al ‘rojo vivo’, pues, en declaraciones de la escuadra española, López manifestó que optó por retirarse debido a que se estaba viendo muy perjudicado en la carrera al no tener apoyo para recuperar terreno. “Desistí de seguir luchando por una batalla que ya estaba prácticamente perdida”, manifestó el colombiano. Sin embargo, una versión de Rafael Acevedo, suegro de ‘Supermán’, entregada a El Tiempo, indicó que el retiro del ciclista boyacense estuvo relacionado con una orden del Movistar de “no perseguir, no querían que le siguiera dando y eso a él no le gustó”.

Este episodio hizo despertar una vez más la molestia de algunos aficionados, quienes han asegurado que existe ‘xenofobia’ por parte del equipo español frente a los ciclistas sudamericanos. Sin embargo, más allá de estos señalamientos, lo cierto es que en el pasado reciente han existido otras polémicas con corredores del continente.

CASO RICHARD CARAPAZ:

La salida del ciclista ecuatoriano del Movistar, en 2019, no se dio bajo las condiciones más ‘amables’. El nacido en la provincia de Carchi sorprendió al mundo ganando el Giro de Italia en esa temporada para luego partir al INEOS Grenadiers, al año siguiente. Carapaz, siempre argumentó que, además de buscar “nuevos desafíos”, no sintió que el equipo le brindara el apoyo suficiente para crecer como ciclista.

Sin embargo, aparte de la evidente mejor propuesta económica del INEOS, algunos sectores del Movistar vieron ese movimiento del ecuatoriano como una jugada ‘desleal’, pues lo consideraban como una pieza clave del equipo ante las también confirmadas salidas de Nairo Quintana y Mikel Landa para la siguiente temporada. “Claro que me dolió la salida de Carapaz del equipo. Era el relevo generacional. Estaba creciendo para liderar este equipo. Se iba asentado en todos los sentidos”, dijo Eusebio Unzué, gerente general del equipo, en una entrevista con el programa El Leñero.

“Le habrán pagado mucho más que lo que le podíamos pagar aquí, pero creo que se precipitó, porque dinero este año había en el equipo. Su futuro no me preocupa. No ha mostrado lealtad y a un tío que no es leal en mi equipo no lo quiero”, afirmó en su momento Pablo Lastras, uno de los directores deportivos de Movistar, en el documental El día menos pensado.

El ecuatoriano, quien hoy tiene el reconocimiento de ser uno de los 20 ciclistas en alcanzar el podio en las tres grandes vueltas del ciclismo, respondió a estas afirmaciones y, en diálogo con ESPN Bike, manifestó que su decisión estuvo relacionada con la proyección a futuro, tanto deportiva como económica.

“No soy desleal en ningún sentido. Yo he dado más de lo que me había pedido el Movistar. Como corredor hice lo mejor posible, y si no me valoran, cada uno sacará sus conclusiones. [...] Yo no quería estar a la sombra de nadie, quería hacer mi propio camino. Siempre me faltó la confianza, que tal vez nunca se me transmitió, o se me transmitió muy poco”.

CASO NAIRO QUINTANA:

El segundo caso tiene que ver con uno de los grandes ‘capos’ del ciclismo colombiano. La época ‘dorada’ de Nairo fue, al mismo tiempo, una época muy importante en la historia del equipo Movistar. Dos triunfos en grandes vueltas (Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016), y 39 triunfos, entre etapas y clasificaciones generales, enmarcan una relación que durante muchos años entregó grandes alegrías al aficionado.

No obstante, con el pasar del tiempo, la relación entre las partes se fue ‘enfriando’. En las últimas dos temporadas en el equipo (2018 y 2019) los resultados del colombiano no fueron los más destacados y, al mismo tiempo, empezaron a surgir versiones sobre posibles enfrentamientos y falta de entendimiento entre algunos miembros, incluidos Mikel Landa y Alejandro Valverde. Lo cierto es que nunca hubo una versión oficial al respecto.

La ‘gota que rebasó el vaso’ tuvo lugar en el Tour de Francia 2019, donde, acorde al material expuesto en El día menos pensado, hubo momentos de tensión en la escuadra, y de allí salió el famoso video de ‘reconciliación’ entre Nairo, Valverde y Landa, el cual, en el mencionado documental, el propio Movistar admitió que había sido un montaje para ‘calmar las aguas’. En la grabación los tres corredores afirmaron que no había ningún problema entre ellos; hubo risas, e incluso Landa le hizo un ‘masaje’ en las piernas al boyacense.

Los fanáticos del boyacense criticaban a la escuadra telefónica, acusándolos de favorecer a Landa y Valverde por ser españoles; mientras que los fanáticos de Landa señalaban al colombiano por tener que compartir el liderato en el equipo, aún cuando los resultados no habían sido los mejores.

“Van pasando los años y necesitaba ya un cambio de aires sin polémicas ni guerras que es lo que más odio. [...] Si no estás a gusto en un lugar, es muy complicado seguir. Si se acaba el feeling y la alegría significa que hay algo que cambiar. En Movistar siempre me trataron bien y viví muy buenos momentos, pero llegó el momento de dejar con dolor a mucha gente y emprender un nuevo camino”, expresó entonces Quintana sobre su salida en el programa La Montonera.

Por su parte, Unzué, tras confirmarse el fichaje de Nairo por el Arkéa Samsic en el 2020, aseveró que la salida fue por cuestiones deportivas, sin llegar a hablar de choques con el corredor ‘Cafetero’. “Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono le apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”, concluyó en diálogo con el medio español El Confidencial.

