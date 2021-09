“Por motivos de conveniencia nos callamos, mejor será vivir engañados”: el contundente mensaje de la esposa de Supermán López

Polémica despertó el abandono en la penúltima etapa de La Vuelta a España 2021 que conducía de Sanxenxo hasta Mos-Castro de Herville con 202.2 kilómetros de distancia en la que el ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, se bajó de su bicicleta.

Por la instrucción del gerente del Movistar Team, Euseubio Unzué, de que le bajara el ritmo y dejara de empujar para evitar que Egan Bernal llegara al grupo donde estaba Enric Mas, a falta de 57 kilómetros para terminar la carrera, ‘Supermán’ López se rehusó a continuar con la carrera ibérica y no finalizó en el lote de pedalistas.

Tras la molestia que ocasionó la retirada de López del ataque para que pudiera llegar al podio de la competición, la esposa del ciclista colombiano, Nathalia Acevedo, se pronunció de manera tajante para criticar lo que sucedió y denunciar la injusticia. Finalmente decidieron hacer silencio para no polemizar más en el interior del equipo. Así lo hizo saber Acevedo a través de su cuenta de Instagram en la tarde de este sábado 4 de septiembre:

En redes sociales circula un video en el que el boyacense tomó la decisión de bajarse de su bicicleta y montarse en un automóvil auxiliar del Movistar Team, rehusándose a competir tras el ataque efectuado por el corredor inglés Adam Yates, en el cual iba el corredor español, Enric Mas.

Inclusive fue necesaria la intervención del ciclista español Imanol Erviti para intentar convencer a López de continuar en la carrera y no desistir de terminar la etapa. A raíz de este hecho, donde Erviti intentó mediar, el colombiano fue enfático en abandonar la competencia.

A través de un audio difundido por el mismo equipo en redes sociales, se suscitó controversia y por lo mismo ‘Supermán’ López decidió explicar por qué renunció a La Vuelta. En el programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser española, esto dijo el pedalista cafetero.

A falta de un un día, de pronto si me hubiese caído o tuviera alguna fractura si claramente sería de pronto algún motivo, pero a falta de un día de hacer un esfuerzo individual pues claramente me queda pedirle perdón a la afición, a los compañeros y a nuestros sponsors. Físicamente no estoy bien, no estaba como tenía que estar, pero claramente se podía haber continuado. El error y las críticas son por no haber seguido, pero somos seres humanos