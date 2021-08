Sebastián Villa sin cupo en Brujas: el club belga fichó a José Izquierdo

Como en cada cierre de mercado de fichajes en el fútbol europeo, el de este 31 de agosto también ha brindado algunas sorpresas; una de ellas, el regreso de José Heriberto Izquierdo al Brujas, club en el que ya deleitó con su talento.

La contratación de Izquierdo, que se desempeña como extremo izquierdo gracias a su velocidad, gambeta y quiebre de cintura, dejaría sin espacio en el equipo a Sebastián Villa, el también colombiano que fue pretendido desde hace más de un mes para ocupar dicha posición.

Desde finales de julio, Brujas, equipo en el que brilló Carlos Bacca tiempo atrás, buscó comprar la ficha de Villa al Boca Juniors, pero ninguna de las tres ofertas realizadas satisfizo al xeneize. El rubro ofrecido por la escuadra del viejo continente por el antioqueño de 25 años, considerado como el mejor jugador del conjunto argentino por Juan Román Riquelme, no fue el esperado.

Ni siquiera la supuesta rebeldía de Villa, que desde el 28 de julio no entrena con el conjunto azul y oro, conllevó a que desde la dirigencia aceptaran la propuesta del Brujas: cansado de insistir decidió apostar por otro cafetero, que con sus buenas actuaciones se había robado ya los aplausos de la hinchada.

José Izquierdo regresó al Brujas luego de cuatro temporadas en el fútbol inglés, en las que no tuvo altibajos deportivos. Del Brighton & Hove Albion, equipo con el que disputó 52 partidos, en los que anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias a sus compañeros, salió en condición de jugador libre.

“Estoy muy contento de que el club me esté dando esta oportunidad. Siempre me he sentido bien aquí y qué mejor que volver a mi antiguo nivel en el Belfius Basecamp. Haré todo lo posible para volver a mi antiguo nivel y espero demostrar mi gratitud en el campo de juego”, sostuvo Izquierdo tras su fichaje en el equipo donde se dio a conocer en Europa.