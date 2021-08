“Tremenda salvajada”: el mensaje de Martín de Francisco a Carlos Antonio Vélez por criticar a Falcao García

En días pasados, el periodista Carlos Antonio Vélez criticó, en su espacio de la emisora Antena 2, la convocatoria de Radamel Falcao García a la selección Colombia para disputar la triple jornada de eliminatorias; incluso cuestionó a Reinaldo Rueda sobre si el samario se encontraba al 500 % y merecía jugar con el equipo.

El comentarista, además, mencionó que el llamado del Tigre es una oportunidad para que “se reivindique con los símbolos patrios”, criticando una publicación que hizo el jugador en redes sociales de la bandera de Colombia al revés, en señal de protesta y haciendo un llamado a la no violencia en el marco del paro nacional iniciado en abril del presente año. El acto no fue perdonado por Vélez, quien advirtió que, si va a defender los colores inversos de aquel símbolo patrio, mejor no juegue.

“Esa bandera no tiene selección (…) si usted va a defender otra, atravesando los límites del respeto a los símbolos patrios, es mejor que no venga, porque usted no defiende una bandera que tenga otros colores o una inversión de los mismos, esa no juega”, expresó el periodista.

Estas declaraciones no las pasaron por alto Martín de Francisco y Santiago Moure, conductores de ‘La Tele Letal’ y se refirieron, con burla pero con crítica, a lo dicho por Vélez.

“Tremenda salvajada la de este señor que siempre se pone al lado de los poderosos como buen arribista”, señaló el vallecaucano; entretanto que su colega señaló con sarcasmo que estaban escuchando al “sumo pontífice de la locución deportiva”, y remató diciendo que “si se pusiera del lado de los débiles pues estaría como nosotros”.

Cabe mencionar que, no ha sido la única crítica que De Francisco le hace a Vélez. El pasado 3 de agosto, cuando ocurrieron hechos de violencia en el regreso de los hinchas al estadio El Campín, el oriundo de Zarzal se despachó contra el comentarista, calificándolo como “señor facho de los medios”.

“No sólo exija castigo contra los vándalos. También sería bueno empezar por dejar de ser lambón y encubridor de mega vándalos en el poder”, fue una parte del mensaje que compartió en Twitter y que recibió más de 22 mil ‘me gusta y cerca de 6.500 ‘retweets’.

¿Cuál fue el mensaje de Falcao que criticó Carlos A. Vélez?

El pasado 4 de mayo, el jugador, cuya hermana anunció recientemente que se casará con un deportista, publicó en su perfil de Twitter una foto de la bandera colombiana al revés y un mensaje de rechazo a las violaciones a los derechos humanos y pidió que se respetara el derecho a la manifestación pacífica. El trino alcanzó los 70 mil ‘me gusta’ y más de ocho mil respuestas, muchas a favor y otras, en contra.

“Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias (…) Pido se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales de mi país. Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones” y solicitó, en aquel momento, un acompañamiento de la comunidad internacional a las movilizaciones y a las afectaciones sociales y de salud pública que afectaron al país en esos días.

