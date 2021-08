Maluma habló sobre su vida y recorrido dentro de la industria musical: “Yo prefiero tener amigos, no porristas”

El artista colombiano Maluma posa en entrevista con Efe hoy, durante una entrevista en la FTX Arena de Miami (EEUU), para dar detalles sobre su "PAPI JUANCHO WORLD TOUR" y su próximo disco. EFE/ Alicia Civita

Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, es uno de los cantantes colombianos más reconocidos en el mundo junto con J Balvin. En Colombia, es uno de los intérpretes del género urbano que más se escucha, tema que no es nuevo pues su éxito viene de años atrás. Pero a pesar del gran ascenso en su carrera artística, Papi Juancho confesó recientemente, en un diálogo con CNN, que tiene pocos amigos dentro de la industria debido a varias decepciones que ha sufrido.

“No solamente ocurre en la industria de la música sino en general, en los negocios salen los caracteres más inesperados… A mí me ha pasado; he tratado de dar mi confianza a diferentes personas de la industria musical y me han pagado mal, así que prefiero estar en ‘rancho aparte’. No es que me caigan mal, yo no tengo problemas con nadie en la industria, y todo lo que me ha pasado me ha llevado a aprender mucho y como decimos en Colombia, yo no llevo ‘en la mala’ a nadie”, considerándose a sí mismo como una persona amigable.

“Si me tiran con odios, yo respondo con amor”, enfatizó el cantante, admitiendo que esa es una ley de vida que ha aplicado en todo lo que hace. También confesó que aún conserva a sus amigos de colegio y que no los cambia por nada, “porque me conocieron cuando estaba abajo, cuando no era absolutamente nadie”.

“Yo creo que eso es muy difícil de conseguir, personas reales… Hay que rodearse de personas que te quieran, que quieran tu bien; no que te aplaudan. Yo prefiero tener amigos y no porristas”, expresó también el colombiano.

Maluma habló de ‘Hawai’, uno de sus sencillos más exitosos y aclaró que lo que él canta no le ocurrió a él, como creen muchos de sus seguidores.

“ (...) Todo el mundo piensa que me pasó a mí, pero no. Yo creo que la gente se siente muy identificada con todo el tema de las redes sociales, todo lo que está pasando, como dice el coro ´muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea’. Pero todo el mundo sabe que no eres tan feliz. Y ahora está pasando eso, que realmente es otro mensaje que yo quiero mostrar y que quiero contar a la gente que uno es uno en la vida en Instagram, y es otra diferente en la realidad” y también envió un mensaje reflexivo sobre el uso de las redes sociales, enfatizando que también es válido mostrar los momentos de debilidad, dejando a un lado las apariencias pues “todos tenemos defectos”.

Cabe mencionar que, el medellinense es uno de los colombianos más escuchados en YouTube. De hecho, su canal oficial tiene más de 27 millones de suscriptores y un total de 17 mil millones de reproducciones derivadas de todos sus videos compartidos en dicha plataforma. Uno de los videos más reproducidos es el de ‘Corazón’, con más de 1.500 millones de visualizaciones y ‘Felices los 4’, con 1.722 millones. Además, es uno de los intérpretes locales más seguidos en Instagram, con más de 58 y 7.6 millones de seguidores, respectivamente.

Otro aspecto a destacar es que hace parte del listado de más escuchados en Spotify durante mayo y agosto; incluso, su más reciente video, ‘Sobrio’, ha sobrepasado los 60 millones de ‘views’ en YouTube.

