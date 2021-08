Después de recibir ‘palo’, en Argentina aplaudieron el rendimiento de Jorge Carrascal con River Plate

Jorge Carrascal celebra tras anotarle a Sarmiento en la novena fecha de la Liga Profesional Argentina. Foto: cortesía River Plate

Jorge Carrascal ha tenido ‘unas de cal y otras de arena’ durante sus últimos meses en River Plate. El atacante colombiano ha sido muy cuestionado por algunos sectores de la afición y la prensa argentina, sin embargo, esta semana llegó el turno de los elogios, ya que fue una de las grandes figuras en el triunfo 2-1 del ‘Millonario’ contra Sarmiento Junín por la novena fecha de la Liga Profesional.

El nacido en Cartagena, Bolívar, se ganó los aplausos gracias a su anotación al minuto 34, que sirvió en ese momento para igualar el compromiso. La jugada comenzó por la banda izquierda con un desborde de Milton Casco, quien luego le entregó el balón a Carrascal a la altura del punto penal; este último, sin dejar parar la pelota, remató con potencia al palo de la mano izquierda del portero Manuel Vicentini.

<b>Los elogios de la </b>prensa<b> argentina:</b>

La actuación de Carrascal no pasó en alto por los medios ‘Albicelestes’, los cuales lo destacaron en las valoraciones entregadas al final del compromiso. Uno de ellos fue el diario Olé, que lo calificó con 7,5 puntos. “El distinto. Mostró su calidad premium con el golazo del 1-1, al ángulo. Metió otro bombazo alto, un valioso pase filtrado para Casco y le cometieron varias faltas pero trasladó demasiado la pelota en algunas ocasiones”.

Desde TyC Sports también llegaron comentarios positivos para el colombiano de 23 años. Allí le entregaron una nota final de 7,0, destacando, primero, la anotación, y segundo, que el técnico Marcelo Gallardo no debió sustituirlo (minuto 81). “Linda definición para el empate en el primer tiempo. Intermitente, pero con destellos que hacen levantar a los hinchas de la silla. No debió salir, estaba jugando bien”, apuntó el portal.

Por último, el atacante ‘Cafetero’ fue catalogado como “EL MEJOR” para el rotativo TNT Sports, que le dio un puntaje de 7,0. Y los demás elogios no faltaron tampoco: “Muy activo. Encaró, gambeteó, generó infracciones. Y para disfrutar, ese derechazo que colgó de un ángulo y sirvió para establecer el empate. Hizo ruido su salida faltando 10 minutos y cuando Sarmiento había quedado con uno menos”, puntualizó.

En el pasado Carrascal no recibió los mejores comentarios, pues se le criticaba, por ejemplo, su intermitencia en los partidos, ya que para muchos su presencia en el campo no era sinónimo de un mejor juego colectivo por parte de River Plate. Con el rendimiento mostrado, el cartagenero podría volver a ser tenido en cuenta por Gallardo, esto teniendo en cuenta que en los últimos tres partidos no había tenido acción: en dos se quedó en el blanco de suplentes y en el otro no fue convocado.

SE ROMPIÓ EL ‘MALEFICIO’:

Con su reciente anotación frente a Sarmiento, Carrascal pudo conseguir su primera anotación en el presente año y el sexto vistiendo la camiseta de River en 44 partidos disputados. La celebración más reciente databa del 17 de diciembre pasado, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020. Ese día, curiosamente, Rafael Santos Borré marcó un triplete, que también ayudó a sentenciar la goleada 6-2 en condición de visitante.

Además, ‘Carrasca’, como también es conocido popularmente, cortó una racha de 445 minutos sin realizar un remate al arco; el último había sido en la derrota 2-1 contra Colón por la primera fecha de la Liga Profesional.

Actualmente, River ocupa la cuarta posición del campeonato con 17 unidades. En la cima permanece Talleres de Córdoba, sumando 19 puntos y una diferencia de gol de +7. En la próxima fecha (domingo 5 de septiembre), el equipo de Gallardo estará recibiendo a Independiente en uno de los clásicos de la jornada.

