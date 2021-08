Carlos Antonio Vélez se despachó contra Mina y Muriel: “que se recuperen, pero no hacen falta” ARCHIVO

La Selección Colombia se alista para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile en la triple fecha de Eliminatorias a la Copa del Mundo Catar 2022. Desde la semana pasada se conocieron los jugadores convocados por el entrenador Reinaldo Rueda y entre ellos estaban el defensa Yerry Mina y el atacante Luis Fernando Muriel. Sin embargo, este fin de semana fueron desconvocados debido a problemas físicos.

Y es que la convocatoria de la Tricolor para la triple fecha se ha visto afectada por los numerosos inconvenientes presentados en los últimos días debido a los bloqueos que existen en algunas ligas europeas para que sus jugadores no viajen a Sudamérica, teniendo como excusa la pandemia del coronavirus. No obstante, algunos futbolistas viajaron por cuenta propia y se unieron a sus compañeros.

Ahora, el tema de las lesiones es algo que también preocupa al cuerpo técnico del combinado nacional pues, en el caso de Mina y Muriel, se perdieron dos posibles titulares del equipo.

En el caso de Mina, quien no estuvo convocado para el partido de este sábado en el que Everton derrotó 2-0 a Brighton, desde el club se anunció que fue baja por temas físicos, por lo que su ausencia en la Selección era evidente.

Por su parte, Luis Fernando Muriel es la gran sorpresa de los dos, pues este sábado fue titular en el empate de Atalanta ante Bologna en la Serie A, disputó 74 minutos y abandonó el terreno de juego sin presentar algún tipo de molestia. No obstante, se conoció posteriormente que habría presentado una lesión muscular que le impediría presentarse a la selección.

“Estas decisiones se tomaron basadas en los informes suministrados por los departamentos médicos de los clubes Everton y Atalanta, a los médicos de la Selección Colombia. Les deseamos pronta recuperación a Yerry Mina y Luis Fernando Muriel esperando que pronto regresen a las canchas”, explicó la Federación Colombiana de Fútbol por medio de un comunicado.

Ante esto, uno de los periodistas más polémicos del país, Carlos Antonio Vélez, no ocultó su opinión y en su editorial ‘Palabras Mayores’, habló sobre la fecha triple de Eliminatoria que inicia esta semana. Sin embargo, no olvidó las ausencias de ambos jugadores quienes, según él, no serán extrañados en el equipo.

“Se cayeron dos en el camino y sinceramente espero que se recuperen pronto, pero futbolísticamente no hacen ninguna falta. Saben cuál es mi posición frente a Yerry Mina, mejoró en uno de los partidos de Copa América, pero el resto bastante regular. Sigo creyendo que hay mejores que Mina, incluso jugando en Colombia los hay. Tengo el convencimiento que no hace falta”, afirmó sobre el zaguero del Everton.

De hecho, se atrevió a dar algunos candidatos que pueden ocupar su lugar y aseguró que pueden hacerlo mejor.

“los dos del Tolima y Llinás tarde o temprano va a ser el dueño de ese puesto”, dijo haciendo referencia a Sergio Mosquera y Julián Quiñones, defensores centrales del actual campeón del fútbol colombiano.

Sobre Muriel, el experimentado comunicador fue más enfático, pues las críticas fueron mucho más fuertes e incluso lo llevó a un tema personal.

“Muriel hace 3 mil goles por temporada, todos a equipos chicos, y en selección nacional no hace goles. La verdad por múltiples razones de tipo personal no lo tendría en una delegación, y futbolísticamente creo que Falcao en una sola pierna es más que Muriel”, sentenció.

Finalmente, se refirió al técnico Reinaldo Rueda y le cuestionó por el llamado de ciertos jugadores, ya que pidió cambiar el discurso por su frase de “500 por ciento”, empleada para explicar que los jugadores que estén en la selección tienen que estar al máximo nivel.

“Como vemos que ha llamado a jugadores que no está en el 500%, solo el tiempo nos dirá si la afirmación tiene que ser cambiada. Si no se va a aplicar, es mejor que la cambie. Lo que no puede perder Reinaldo es credibilidad”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: