‘Juanfer’ Quintero defiende a James y confía en que volverá a la selección: “Yo a ese tipo lo amo”

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, en el partido contra Japón en la Copa Mundial de Rusia 2018.

Juan Fernando Quintero no pudo jugar en la selección Colombia la pasada Copa América debido a la dificultad para salir de China por las medidas gubernamentales para contener el covid-19. Sin embargo, gracias al parón de cuatro meses que tendrá el fútbol en ese país, hoy está en su natal Medellín y podrá aportar su talento en el combinado tricolor: fue convocado por Reinaldo Rueda.

Acerca de lo que implica recibir la confianza del DT para la triple jornada de eliminatorias rumbo a Catar 2022, en la que Colombia enfrentará a Bolivia, Paraguay y Chile, Juanfer conversó con la cadena ESPN. El volante creativo también se refirió a la realidad deportiva de James Rodríguez, que no es la mejor.

JUANFER Y SU REGRESO AL COMBINADO TRICOLOR

Al ser preguntado por lo que generaba regresar a una convocatoria, el futbolista de 28 años no ocultó su emoción. Como tampoco evitó confesar la falta que le hacía regresar a Colombia.

“Estoy contento, feliz, sobre todo de estar acá con mi familia después de ocho meses en China. Feliz también porque terminé un torneo de nueve fechas durante 27 días, que es un ritmo bien intenso en China, a una temperatura bien alta, porque ahorita están en verano. Y bueno, más feliz todavía por el llamado a la selección, de representar a mi país después de lo que pasó en la Copa América, que no tuve la oportunidad de poder llegar”.

Conforme con Juanfer, su intención con el equipo dirigido por Reinaldo Rueda es “salir a demostrar el carácter, la decisión, que he tenido todos estos años en el fútbol profesional. Y a mí me llena de satisfacción y una gran responsabilidad poder hacerlo”.

“A ESE TIPO LO AMO”: QUINTERO A JAMES RODRÍGUEZ

Este 25 de agosto, en una transmisión en Twitch, James Rodríguez explicó que no tiene nada contra Reinaldo Rueda y que le desea lo mejor a la selección Colombia. Pues bien, Juan Fernando Quintero le manifestó su afecto y pidió a la hinchada no olvidarse de lo que el cucuteño representa para el país.

“Mira, yo te voy a decir algo: a ese tipo lo amo. Yo siempre le he dicho que él que haga lo que le siente bien. Ya el tema de lo que el diga no lo puedo controlar. A él le gusta esa interacción con su gente... No nos podemos olvidar de lo que representa James mundialmente, de lo que representa para nosotros en la selección”.

Quintero además se solidarizó con James, pues la situación que hoy padece en Everton, donde no ha tenido minutos de juego, la ha vivido en carne propia. Su mensaje para James es contundente: quiero verlo en su mejor condición y que los apoye en las próximos encuentros de la selección.

“Hoy está viviendo una situación muy particular, como me pasó a mí. Yo lo único que le digo es que sepa que como amigo estoy hasta el final, que lo respeto mucho como jugador, como persona; sé la persona que es, sé lo que le duele su país, sé lo que le duele la selección, y bueno, está pasando por un momento difícil en su equipo, que muchos de nosotros los jugadores no somos ajenos a eso”.

A manera de conclusión, Juanfer sostuvo: “Yo, como amigo, quiero tener la esperanza y saber que las próximas convocatorias James va estar, que se prepare bien (...). Como colombiano quiero que esté en la selección cien por cien y que nos ayude a ganar, como siempre lo ha hecho”.

