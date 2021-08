Yina Calderón y Jawy de Acapulco Shore se fueron a tomar aguardiente

Yina Calderón se fue a tomar aguardiente con Jawy de Acapulco Shore. Foto: Capturas de pantalla

Tan solo unas horas después de que anuncio su retorno a las ‘putifiestas’, Yina Calderón cumplió y se fue a tomar aguardiente, esta vez acompañada de Jawy de Acapulco Shore, a quien desafío para ver quién tomaba más de ese tradicional licor colombiano.

“Así no se toma el aguardiente. Sino con la botella en la boca”, le decía en uno de los videos que subió la colombiana a su cuenta de Instagram @yinacalderon0riginal mientras hacía que el mexicano bebiera grandes cantidades de alcohol, como si fuera agua.

Previo, en otro de los contenidos que publicó Calderón, y que republicaron en la cuenta de Instagram @rastreandofamosos, la creadora de contenidos detalló su plan de embriagarse con Jawy.

“Hoy yo me voy a emborrachar, hoy tocó, ¿hoy cómo estamos?”, le decía al integrante de Acapulco Shore, quien le respondía: “Hoy se va a emborrachar nivel Dios, cinco estrellas”.

La velada aguardientera la amenizaron con arepas de choclo, un maíz dulce colombiano, que el mexicano aseguró que era de los que más le gustaba.

“¿Esto es una vaina de qué?”, le preguntaba la influecer a su invitado quien le contestaba: “De choclo, mi favorita”.

Posteriormente la colombiana lo desafío para ver quién de los dos aguantaba más bebiendo los tragos anisados. “Vamos a apostar. Este man me está diciendo a mí que él aguanta más que yo. Ustedes saben hijos que no”.

Jawy, sin embargo, prefirió no alardear ante el reto. “Yo no voy a decir nada porque a mí no me gusta hablar de más. Solamente te voy a decir que ocho años me respaldan”, respondió.





De nuevo a las ‘putifiestas’

La joven anunció a través de su nueva cuenta de Instagram que sus afamadas fiestas regresan el próximo sábado. Cabe recordar que, la joven fue víctima hace poco con el cierre de su anterior perfil en el que contaba con millones de seguidores y promocionaba los productos de su empresa, y los de su familia.

Tomado de Instagram @yinacalderonoriginal

“Tenemos puti-fiesta este sábado los puti-fiesteros invitados son : la prima más caliente de todas ajajajaa @edna.ome la hermana mas gritona que pueda existir @claudiacalderon5735 el Enano más borracho de toda la vida @caramelito.oficial y una sorpresa para caramelito 🤩 LA MADRE ! Que inicien los juegos del hambre porque venimos recargados.... todo desde @yinacalderonguarachaa!”, con este texto acompañó el texto de la publicación.

Una de las cosas que llaman la atención en la imagen es que la fiesta no será realizada en su cuenta personal, por lo que al final menciona desde donde será transmitido el evento, que tendrá la presencia de Caramelito, por quien en algún momento la joven creyó que habían clausurado de perfil anterior, porque al ser una persona de baja estatura, Instagram lo catalogaba como un menor de edad.

La publicación ya cuenta con más de 21 mil ‘me gusta’ y aunque muchos seguidores realizaron comentarios efusivos por el regreso de este evento, no podían faltar los que lanzaran críticas en contra de la empresaria, pues al parecer aseguran que no aprendió la lección con su cuenta anterior y podría poner en riesgo la nueva.

“O sea que también quieres que te cierren esta cuenta”, “No que se tenía que cuidar para la cirugía”, “Es la única forma de llamar la atención, no da para más”, “Se viene lo bueno”, “Con toda”, “Me encanta como te reinventas en cada tropezón”, “Mamasita hermosa”, “Te ves tan bonita así”, “Mucho tiempo ya sin putifiesta”, son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en su cuenta de Instagram.





