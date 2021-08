Pop, vallenato y rancheras cargadas de mucho sentimiento, los géneros escogidos para las batallas en ‘La Voz Kids’

Tomado de Canal Caracol en vivo

Este viernes las presentaciones de las batallas en ‘La Voz Kids’ empezaron cargadas de alegría y mucha música. Como cada noche, la tensión aumenta entre los entrenadores pues los grupos se van reduciendo, con diversos géneros musicales, nueve niños tuvieron la valentía de pararse en el escenario nuevamente pero solo tres de ellos continuaron su camino en el reality.

El Equipo Cepeda abrió la competencia y con la asesoría de Axel prestaron sus voces para cantar ‘De que manera te olvido’, tema popularizado en la voz de Vicente Fernandez y Rocío Dúrcal. Las encargadas fueron Laura Estefanía, María Fernanda y María José, que encantaron al público y a los jurados, quienes aplaudieron de pie a las tres pequeñas.

La decisión no estuvo fácil para Andrés Cepeda, quien como un papá orgulloso no dudó en despacharse en buenos comentarios para las niñas. “Maravillosas y afinadísimas las tres, perfectas de arriba abajo toda la canción, ‘Majo, la voz dulce de Colombia’ me trajo un recuerdo de mi infancia y una cantante colombiana que es grande y tenía como sus gestos”, puntualizó.

Y continuó, “María Fernanda, que perfección!, en cada nota que diste que dulzura de voz y Tefi, te convertiste en otra persona, te tomas el escenario y es como una flor abriéndose, se baja del escenario y es una mujer pequeñita, te vuelves a subir y es una explosión de carisma, es impresionante”. Finalmente, Andrés Cepeda decidió escoger la voz de Laura Estefanía ‘Tefi’.

Entre lágrimas, ‘Tefi’ se despidió de sus amigas con unas palabras muy emotivas, “Estoy muy feliz, porque esto es un sueño desde muy pequeña. A mis compañeras les tengo que decir que fue un placer trabajar con ellas, la verdad las voces de ellas son impresionantes y nos vamos a volver a encontrar en un futuro”.

La segunda presentación estuvo a cargo del Equipo de Natalia Jiménez, las voces que se presentaron esta noche fueron Daniela, Estefani y Mía. La entrenadora decidió que interpretarían una canción de su autoría cuando cantaba en el grupo ‘La Quinta Estación’ titulada ‘Sueños Rotos’. Con ayuda de su asesor, Yeison Jiménez, la artista logró enfocar las voces de las tres pequeñas para que tuvieran una presentación lo más limpia posible dado el alto nivel vocal que tiene.

Cuando las niñas terminaron su interpretación, Natalia señaló: “Estoy muy contenta con su presentación, de la mitad de la canción al final disteis una mejora espectacular. Al principio yo estaba sufriendo, en el ensayo lo estabais haciendo súper bien, las armonías preciosas, todo precioso, habéis afinado súper bien, la habéis cantado precioso y al final pudimos ver de lo que se trata esta batalla, felicidades chicas”.

Luego de escuchar los comentarios de los otros entrenadores, para pensar muy bien la decisión que tendría que tomar para elegir a quien continúa en competencia, Natalia Jiménez decidió quedarse con la voz de Mía.

“En el transcurso de la carrera musical se van a dar cuenta de algo, y es que muchas veces los artistas que más cantan no son los que llegan porque se relajan, se confían de eso y no le meten ganas a todo lo demás que significa ser un artista”, señaló Yeison Jiménez.

Mientras tanto, Mía le dejó un mensaje a sus compañeras: “Sigan con su carrera artística porque ‘La Voz Kids’ nunca va a ser el final de una gran artista como ustedes dos que cantan hermoso, les deseo lo mejor”.

El último grupo de la noche fue el del mexicano Jesús Navarro, quien decidió presentarse esta noche con un vallenato en las voces de Sneider, Juan Pa y Fernando con la canción ‘Así fue mi querer’, un clásico que inmortalizaron Los Hermanos Zuleta. Cabe recordar que, los tres pequeños en sus audiciones a ciegas interpretaron el mismo género de esta batalla.

“Me siento colombiano, casi. Que gozada verlos en el escenario chicos. Que gran trabajo, que buena presentación, estoy seguro que todo el mundo en casa estaba igual de emocionado bailando”, señaló Jesús Navarro. De igual manera, intervinieron las asesoras de Ventino: “Me encantó lo que hizo cada uno, Sneider se apropió de la cámara como si llevara toda la vida cantando en televisión”.

Tras consultarlo con sus asesoras y meditarlo muy bien, Jesús Navarro se quedó con la voz de Sneider para la siguiente fase de la competencia.

