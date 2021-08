Cuál es la mejor forma de decirle a la pareja que se quiere hacer un trío

Getty

Cuando se está en una relación sentimental sobre las bases de la monogamia, sea noviazgo o matrimonio, hay ciertas fantasías sexuales que pueden interferir con las emociones de cualquiera de las dos partes. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando uno de los dos fantasea con realizar un trío y quiere pasar de la imaginación a la realidad? Pues bien, pensar en decirlo puede que suene sencillo, pero tener esa conversación con la pareja tal vez no sea tan cómodo y claramente provocará susto, temor, nervios y la mente empezará a especular un sinnúmero de reacciones por parte de la pareja.

Por eso, si usted está pensando en confesarle su fantasía de hacer un trío a su novio, novia, esposo, esposa; en diálogo con Infobae Colombia la psicóloga y terapeuta de pareja, Lorena Polanía, da algunos tips para sostener esta conversación.

- Para comenzar, Polanía (Instagram @lorepolperpsicologia) contesta el interrogante principal: ¿Cómo es la mejor forma de decirle a la pareja que se quiere hacer un trío?, según ella esta es una fantasía muy recurrente.

“Estimular la confianza a lo largo de la relación sin duda abrirá puertas para que te puedas sentir cómoda/o de compartir alguna de las fantasías. En mi experiencia como terapeuta, la posibilidad de expresar los intereses sexuales y preferencias en el sexo da intimidad, disfrute y estimulación del deseo. Si la pareja se identifica como exclusiva afectiva y sexualmente, una amenaza al proponer un trío, es sentirse en competencia sexual o existir temor de que la pareja genere una comparación en donde salgamos desfavorecidos”.

La experta subraya la importancia de tener “claridad en el deseo”, además que de efectuar dicha fantasía se haga con el consentimiento de los dos y existan “acuerdos que permitan vivir la fantasía de manera segura”. Sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que se hace expresa la fantasía, pero no llega a realizarse como tal, aun así “verbalizarla con nuestra pareja estimula el erotismo”.

¿Si se tiene ganas de hacer un trío es porque ya no se ama a la pareja?:

Al tener ganas de incluir un tercer personaje en el acto sexual de la pareja, puede que empiecen a bailar muchas dudas al respecto en la cabeza de quien fantasea con el trío, algunas seguramente estarán relacionadas con el hecho de si se ha disminuido el deseo o el amor por la persona con quien sostiene una relación sentimental y por eso se le ha despertado el interés de experimentar sexualmente por otros lados. Al respecto, Lorena Polanía da un parte de tranquilidad.

“Falso, nada tienen que ver las fantasías y preferencias sexuales con el amor. La sexualidad tiene una dimensión individual que la compone una vivencia física, psicológica y social. En nuestro esquema sexual todos poseemos un mapa sensorial que nos excita, estimula y erotiza, en donde al estimularlo con una pareja este cobra gran importancia, sin embargo, en tu mente puedes tener imágenes creadas que te exciten donde no solo esté tu pareja o incluso ella o él no se encuentren. Esto no constituye una amenaza para la relación si están las claridades de que es realidad y que fantasías”.

En cuanto a una pareja heterosexual ¿Cómo es la mejor forma de ponerse de acuerdo en la elección de la tercera persona, si es hombre o mujer?

Este es un punto que requiere de muy buena comunicación en el cual se expresen todos los sentimientos involucrados y al momento de tomar una decisión sea con el consentimiento ambos.

“Tanto en los tríos como en cualquier otra práctica sexual que queramos concretar con nuestra pareja lo fundamental será el consentimiento activo de todas las partes involucradas. Cada uno tiene una expectativa frente a la fantasía, también temores y dudas, hablarlo permitirá a ambos explorar como pudiera sentirse en cada una de las posibilidades, interactuando con una persona de su mismo sexo o del otro. Ser claro con sí mismo y con la pareja para tomar la decisión no por presión, si no por convencimiento propio”, asevera Polanía.

En el desarrollo del acto sexual ¿Cómo lograr integrarse bien en un trío y no aislarse en la cama?

En caso la inseguridad es la protagonista del aislamiento en un trío, por eso hay que buscar formas de combatirla.

De acuerdo con la terapeuta de pareja: “El aislarse puede tener que ver con los temores previos al encuentro, inseguridades frente a sí mismos, desempeño en el acto o como la experiencia puede afectar la exclusividad afectiva de la relación. Compartir esos temores previos a la experiencia puede generar estrategias para saber durante el acto cuándo parar o cómo sentir que ambos están involucrados. No olvidar que es una experiencia de la relación en donde hay tres involucrados. No centrarse en el placer individual y olvidarse del otro”.

