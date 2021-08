J Balvin estrena ‘Perra’ y revela la fecha de lanzamiento de su próximo álbum ‘José'

J Balvin, reguetonero colombiano. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

El paisa José Álvaro Osorio Balvín, conocido mundialmente como J Balvin, sigue cosechando frutos en su exitosísima carrera musical en el género urbano. En las últimas horas complació a sus millones de fanáticos con dos revelaciones: su nuevo éxito ‘Perra’ y la fecha de estreno de ‘José', su más reciente álbum.





Los amantes del reguetón, en especial el interpretado por Balvin, podrán gozar de José, su nueva composición, el próximo 10 de septiembre. Así lo hizo saber el mismo artista mediante su cuenta de Instagram, en la que suma más de 48 millones de fans, y en la que, con una particular publicación cargada de colores y unas enormes gafas de sol con el mensaje ‘Happy to see you’ (Feliz de verte) reveló que ese día se estrenaría el álbum que lleva su nombre de pila: José.

“JOSE, Hecho por J BALVIN Disponible en todas las plataformas desde Septiembre 10 ⚡️⚡️”, escribió el cantante antioqueño en su publicación.

Sobre Perra, la nueva canción que estrenó este viernes 27 de agosto, de cara a la reactivación económica y del gremio de la rumba y el entretenimiento, se sabe que es en colaboración con la rapera dominicana Tokischa.

El video de la icónica canción, que ya suma más de 400 mil vistas en el canal oficial de YouTube del reguetonero, se estrenará dentro de poco y deja con grandes ansias a los fans, quienes destacaron las rimas de esta nueva melodía. Algunos de los comentarios recibidos fueron: “Muy buena y todo pero sigo esperando Oasis 2.0″; “Todas las frases dominicanas te la aprendiste bien. Duro J Balvin y Tokischa la mas perra de RD”; “Me bailaré hasta abajo esa canción”, entre otros.

Por otro lado, el nuevo álbum del intérprete medellinense, al que tituló con el nombre con el que lo bautizaron, se une a su amplia discografía con la que ha puesto a bailar a todos las amantes del reguetón a nivel mundial. Este es el orden: Colores” (2020), Oasis (2019), Vibras (2018), “Energía” (2016) y “La familia” (2013).

Además, Balvin dio detalles de esta nueva producción este viernes, en diálogo con el programa Today Show donde habló de cómo lo creó y qué quiso reflejar: “El concepto de este álbum soy yo. Es mi álbum. J Balvin es José. Esto es lo que me gusta y lo que amo hacer”, expresó, mientras contó que está muy orgulloso de representar a los latinoamericanos con sus pegajosas rimas.

“Este es solo el comienzo para el reguetón. (...) Si vas a Italia escuchas esta música. Estamos en todo el mundo”, dijo el intérprete de ‘Rojo’ y ‘Ay vamos’.

Igualmente, agradeció a sus fieles fanáticos tanto de su natal Colombia como del mundo entero por apoyarlo en su carrera musical. “Soy fan de mis fans”, añadió.

J BALVIN EN FORTNITE

El éxito inminente del colombiano hizo que hasta tuviera su propio skin en el videojuego Fortnite. Así lo confirmó el pasado 22 de agosto la misma plataforma en sus redes sociales, aunque sin ningún texto, con una imagen que anticipaba la llegada del paisa a los personajes del videojuego.

Tanto Fotnite como J Balvin anunciaron la llegada de este nuevo skin al juego más famoso de los últimos años con más de 78 millones de jugadores en todo el mundo. “QUE NO PARE LA FIESTA: ¡J BALVIN SE UNE A LA SERIE DE ÍDOLOS DE FORTNITE!”, anunció en un comunicado el equipo de Fortnite.

Foto tomada de @FortniteGames

El skin del colombiano incluye un famoso gesto, se trata del gesto In Da Party, con música de la canción “In Da Getto”, de J Balvin y Skrillex. Con esta idea, Fortnite compartió un video en el que el personaje de J Balvin realiza los pasos de esta canción.

