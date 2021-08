Agudelo 888, el Dj paisa que ‘nació' en medio de la pandemia y ahora comparte escenarios con J Balvin y Karol G

@agudelo888

En medio de la pandemia por el coronavirus, el sector del entretenimiento a nivel mundial fue uno de los que más sufrió los efectos de los confinamientos, al tener que cancelar cientos de eventos en vivo y verse obligados a no dejar de trabajar acudiendo a las plataformas virtuales. En Medellín, un joven Dj quiso llevar la rumba a las casas de sus amigos transmitiendo en vivo en Facebook e Instagram, cuando se dio cuenta tenía a miles de usuarios ‘Puestos Pal Perreo’, como llamó las fiestas virtuales que realizaba.

Daniel Agudelo, conocido en la escena musical como Agudelo 888, de 23 años, ha estado inmerso en la música desde muy pequeño, cuando soñaba con ser Dj y llevar la fiesta a donde fuera. En diálogo con Infobae Colombia, Agudelo habló sobre el éxito de sus fiestas virtuales que ya lo llevaron a escenarios internacionales con artistas como J Balvin y Karol G y, próximamente, a la ‘Neon Party’ una de las fiestas latinas más esperadas en Las Vegas, Estados Unidos.

“Desde muy pequeño me gustó la música, me gustaba ver cómo los Dj’s ponían a bailar a la gente cuando tocaban, veía videos en internet. Me regalaba para colocar la música en las fiestas y así fue mi aprendizaje. Había un novio de mi hermana, en ese entonces, que era Dj y más que él me influenciara, me gustaba verlo practicando y haciendo sus toques”, explicó.

Cuando llegó la pandemia, en medio del aburrimiento que a él y a sus amigos les generaba estar encerrados, todos extrañaban las fiestas en las que Daniel Agudelo los hacía bailar, así que decidieron ponerse de acuerdo para tener una rumba virtual. “Fue muy casual llegar a esto por medio de los lives, eso nunca estaba planeado, nos conectamos porque sí y fue increíble. La gente me escribía que ‘esto es lo que necesitabamos’, ‘gracias por hacer algo diferente’”.

“Fue un momento al inicio de la pandemia, cuando tú entrabas a Instagram y todo el mundo estaba transmitiendo, veías gente haciendo ejercicio, recetas, hablando, pero para el entretenimiento de la noche no había mucho. Así se creó la comunidad”, comentó.

Él mismo señala que esto creció como una “bola de nieve” y sin darse cuenta, el rumor de que había alguien realizando fiestas virtuales con los mejores éxitos del reguetón se regó por las redes sociales, pues Agudelo se ha destacado por sacar a flote en sus eventos esas canciones del género urbano que no pasan de moda, así nació #PuestosPalPerreo, un proyecto en el que cada fin de semana miles de personas se conectaban con Daniel para disfrutar de sus mezclas.

“Fue demasiado impresionante, lo hacíamos cada sábado y cada día se veían 1.000 o 2.000 personas más conectadas, cada vez crecía más. Entonces cuando ya hubo más libertad para salir, salí a la calle y la gente me paraba y me agradecían por los en vivos. Yo no lo podía creer, que esas personas me conocieran y que se hubieran conectado conmigo”, recordó.

Y es que el crecimiento de los en vivos de Agudelo 888 hizo que compartiera el “escenario”, improvisado en su casa, con artistas como Sebastián Yatra y J Balvin, quienes notaron en el joven el talento para transmitir la fiesta a sus seguidores.

Sobre el ambiente de esas fiestas, Daniel Agudelo señaló que “eran en mi casa, en la sala, en la habitación o el jardín. A veces pensábamos, bueno ¿dónde ponemos los equipos’ y no había mesas, colocábamos la mesa de las frutas y lo hacíamos. Cuando empezó crecer llegaron marcas y me decían ‘montemos un escenario’ ya se convirtió en un trabajo y creció mi pasión. Pasar de la mesa de las frutas a un escenario bien montado fue impresionante”.

Un éxito virtual que paso a la presencialidad

Con la reactivación de los eventos presenciales, la fama de Agudelo 888 no se esfumó, ahora la gente quería verlo en persona y, también sin esperarlo, miles de personas han asistido a sus rumbas en vivo. Los eventos más recientes fueron durante los dos últimos fines de semana, cuando estuvo ante los más de 60 mil espectadores del Baja Beach Fest 2021 en Rosarito Beach, Baja California, México.

El Festival mostró a los más grandes exponentes de la música latina del momento, entre los que se encuentra Agudelo 888, quien preparó su mejor repertorio y puso a perrear a todos los asistentes en sus dos presentaciones. Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar y las redes sociales de Agudelo estallaron de menciones luego de sus intervenciones en el festival.

“Es impresionante pasar de internet, donde estas tocándole a una pantalla y viendo los comentarios, a ver a la gente cómo reacciona a lo que haces. Desde que tú dices ‘levanten las manos’ y la gente lo hace, dices ‘paramos’ y la gente reacciona, es como que tienes el control de todo lo que está sucediendo y la energía de la gente, eso es muy bonito”, resaltó Agudelo de sus más recientes presentaciones.

Añadió que fue afortunado de salir a los escenarios y compartirlos con grandes artistas. “Eso es increíble, es de esas experiencias que nunca se olvida, decir que estuve en el mismo escenario con Balvin, con Karol G, Sech, Jhay Cortez, Rauw Alejandro”.

“Nunca lo vi como un negocio, como que iba a aprovechar el momento. Un día molestando con mi familia salió esta idea y fue tiempo después que vimos que era un proyecto grande que le gustaba a la gente”.

En los últimos meses, desde que se ha venido dando la apertura a la vida nocturna en Medellín, Agudelo 888 ha tenido una serie de presentaciones exitosas en diferentes fiestas y festivales de la capital antioqueña, con lo que se ha posicionado como uno de los Djs más aclamados del país. De hecho, actualmente se prepara para la Neon Party, en Las Vegas, festival encabezado por el colombiano J Balvin que tendrá tres eventos especiales del 3 al 6 de septiembre, del 10 al 13 de septiembre y del 16 al 19 de septiembre. También habrá una Neon Party en Punta Cana, República Dominicana del 8 al 12 de diciembre de 2021.

“Estoy feliz y más que listo, lo estoy preparando hace tiempo, estoy trabajando muy fuerte para sacarlo como tiene que ser porque la gente tiene que llevarse la mejor imagen, no me puedo quedar atrás”, anticpó sobre este evento.

La importancia de saber escoger las canciones y los éxitos infaltables en las fiestas de Agudelo 888

“Es difícil escoger la canción que sigue, porque realmente todo depende del feeling con la gente, muchas veces no tengo todo preparado, pero tengo la capacidad de leer qué está esperando la gente. Muchas veces preparo unas tandas de canciones que funcionan, pero el resto del show es muy improvisado de acuerdo a lo que va pasando, si algo no funciona hay que reaccionar rápido”, explicó.

Para Agudelo 888 el género urbano, a pesar de llevar años en crecimiento, todavía tiene mucho más para dar, pues cada día aparecen nuevos artistas con propuestas interesantes y en las fiestas seguirá siendo el protagonista. Es por eso que reveló algunas canciones que no pueden faltar en una buena fiesta de perreo: Gasolina, Yo quiero bailar, Rakata y Guaya Guaya.

