Inter de Milán inscribió un colombiano para la presente temporada y no es Duván Zapata ¿de quién se trata?

A pesar de que hace varios días se especulaba con la llegada del delantero colombiano Duván Zapata al Inter de Milán, pues el interés era alto tras la salida del belga Romelu Lukaku y hasta se presentó una oferta por él, por ahora su arribo es complicado. Sin embargo, uno de sus compatriotas recibió la confianza del cuerpo técnico e integrará el ‘nerazzurri’ esta temporada.

Se trata del joven Eddie Salcedo, un futbolista que cuenta con la nacionalidad colombiana e italiana y que lleva varios años en el fútbol europeo. A sus 19 años, el atacante ya pasó por el Genoa en la temporada 2017/2018 y solamente disputo dos partidos. Sin embargo, fue hasta la campaña 2019/2020 cuando pudo tener el protagonismo esperado en el fútbol italiano, ya que formó parte del Hellas Verona y allí jugó 17 encuentros y marcó un gol.

Ahora, tras dejar el Hellas Verona y tener la oportunidad de jugar en las inferiores de la Selección Italia, el deportista hará parte de la plantilla del Inter esta temporada de la Serie A 2021/2022. Y es que el actual campeón del rentado local es dueño de sus derechos deportivos y, pese a intereses de Torino y Genoa, fue inscrito para disputar la nueva campaña.

Es importante destacar que, en la anterior temporada, también siendo jugador del Verona, jugó 21 partidos y anotó 2 goles. Su destacado rendimiento lo llevó a ser tenido en cuenta por el Inter de Milán que, tras varios préstamos, quiere tenerlo en sus filas de una vez por todas. De hecho, en su portal oficial ya aparece su foto con la camiseta del club e incluso ya le dieron el número que portará en su dorsal: el #16.

Salcedo quizá no es muy reconocido en Colombia, sin embargo, es uno de los futbolistas que generó controversia en el entorno de Selección Colombia debido a que no fue tenido en cuenta por el técnico, Arturo Reyes, para los diferentes procesos de las selecciones juveniles.

Y es que en ese momento esa polémica le generó varios problemas al actual entrenador del Junior de Barranquilla, no obstante, se mantuvo firme con su decisión y no lo convocó. Pero Salcedo no paró de trabajar y continuó haciendo su carrera en el fútbol italiano y ahora recibió una gran oportunidad por uno de los equipos más grandes del país.

Inter lo agregó junto a los demás jugadores que llegaron de préstamo y a los nuevos refuerzos, ellos son: Denzel Dumfries, Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, Alex Cordaz, Federico Dimarco y Joaquín Correa. Por ahora es un hecho que estará con el ‘nerazzurri’ pese a los muchos rumores que se habían generado en el periodo de traspasos.

Incluso, recientemente se abrió la posibilidad de que volviera al Genoa para la próxima temporada, pero finalmente tendrá una real oportunidad de estar en un gigante europeo. Sin duda alguna esto será un paso importante pensando en una posible convocatoria para integrar la Selección Colombia de Mayores.

¿Se queda en Atalanta? Duván Zapata se aleja del Inter de Milán

Tras la salida de Romelu Lukaku del Inter de Milán, Duván Zapata ha sonado como uno de los delanteros más opcionados para reemplazarlo, y aunque desde hace algunas semanas se conoció que ya habían realizado una oferta formal por el ‘cafetero’, Atalanta parece que no se conformó con el monto y estaría pidiendo un aumento en el valor ofrecido.

Según los medios locales, el vigente campeón de la Serie A ofreció 30 millones de euros por ‘El Toro’, pero el club de Bérgamo no estaría dispuesto a dejarlo salir por menos de 40 millones, así lo confirmó Calciomercato. Para destacar: el valor del delantero de 30 años es de 33 millones de euros, según el portal especializado en fichajes Transfermarkt.

Ahora, este miércoles 25 de agosto se aumentaron los rumores de que su llegada sería más complicada aún, ya que, al parecer, Inter se habría cansado de esperar la respuesta del Atalanta y habría decidido realizar un cambio de planes.

Según se conoció hace pocas horas, la trasferencia de Zapata estaría en el limbo tras la nueva contratación del Inter: Joaquín Correa. Y es que de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes, y quien además cita a Sky Sport, su llegada le cierra las puertas a Duván Zapata, quien deberá, por ahora, continuar jugando con el Atalanta.

