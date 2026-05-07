Colombia

Nuevo golpe para el Gobierno Petro: Consejo de Estado suspendió provisionalmente artículos del decreto sobre retención en la fuente

El alto tribunal ordenó la suspensión parcial de la norma que modificaba bases y tarifas de retención en la fuente y autorretención, mientras avanza el estudio de varias demandas de nulidad acumuladas

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Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
Entre los argumentos de las demandas se señaló que el decreto generaba efectos inmediatos en el recaudo, impactando el flujo de caja de los contribuyentes - crédito Colprensa

El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente los efectos de varios artículos del Decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno nacional, en el que se establecían nuevas bases de retención y tarifas de retención en la fuente y autorretención.

La decisión fue adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, dentro de un conjunto de procesos acumulados en los que se estudia la legalidad del acto administrativo.

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La medida cautelar fue adoptada tras el análisis de múltiples demandas de nulidad presentadas contra el decreto, en las que se solicitó la suspensión provisional de sus efectos.

El alto tribunal resolvió acceder parcialmente a esas solicitudes y suspender provisionalmente los efectos de los artículos 2 a 8 del decreto, al encontrar cumplidos los requisitos legales para ello, conforme el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, negó la suspensión del artículo 1 del mismo decreto, al no cumplirse los presupuestos exigidos para esa medida cautelar.

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