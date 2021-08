La mala racha que atraviesa María Camila Osorio en su preparación para el US Open

María Camila Osorio no ha tenido buenos resultados en sus últimos torneos. Foto: Clement Mahoudeau / FFT.

Desde su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, María Camila Osorio no ha tenido el mejor rendimiento en los torneos donde participó. Con su reciente eliminación en el WTA 250 de Chicago, la tenista colombiana apunta a su participación en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, que iniciará a partir del próximo lunes 30 de agosto.

La gira por Norteamérica no ha sido la esperada por la cucuteña de 19 años, así como ella misma lo expresó tras caer este lunes en la primera ronda en Chicago frente a la suiza Viktorija Golubic, a quien, hace menos de un mes, enfrentó en las Olimpiadas. El marcador final fue 7-6(5) y 6-3 tras una hora y 48 minutos de partido.

El primer set estuvo estuvo enmarcado por la cantidad de quiebres de servicio: fueron ocho en total, cuatro por cada jugadora, y ello obligó a que el parcial se definiera en el tie-break. La europea comandó en la mayoría de los tramos, mostrando regularidad y profundidad con su golpe de derecha. Si bien Osorio intentó remontar sobre el final, su rival terminó sacando ventaja. Para la segunda manga los breaks en el saque volvieron a ser la tendencia: de los cinco que hubo, tres correspondieron a Golubic, quien supo defender su ventaja para quedarse con el encuentro.

En rueda de prensa posterior, María Camila aseguró que su rendimiento no ha sido acorde a sus expectativas, pensando en el US Open; sin embargo, se mostró optimista para los días venideros. “Fue un partido diferente, me sentí un poco mejor que en los Olímpicos. Allá no tuve casi sensaciones y fue demasiado frustrante ese partido porque no venía con ritmo. Hoy sentí que jugué diferente, así que veo que poco a poco voy agarrando el nivel porque es difícil después de una para volver a competir con las mejores. No es el comienzo que quería, pero tengo fe de que voy a ir mejorando”, dijo, en declaraciones recogidas por el portal Match Tenis.

Además, también hizo énfasis en su juego de servicio, ya que, en el transcurso del duelo contra la suiza, le quebraron en siete oportunidades: “Es algo en lo que hay que trabajar y seguir corrigiendo. Hay que tomarle confianza. Es algo que sucede con todos los golpes. Hay que seguir firmes trabajando para agarrar confianza porque eso es lo más duro”.

EL REFLEJO DE UNA MALA RACHA:

Una semana y media atrás, la tenista ‘Cafetera’ participó en el WTA 1000 de Cincinnati, el inicio de su gira norteamericana, y buscando conseguir su primera clasificación al cuadro principal de un torneo de esta clase. Sin embargo, su nivel no fue el óptimo, y perdió en su debut de la ‘qualy’ frente a la rusa Anna Blinkova en sets corridos por 6-3 y 6-0 en una hora y tres minutos.

Cabe destacar que en Cincinnati, Osorio Serrano tuvo su primera experiencia en un WTA 1000, ya que en las ocasiones anteriores solo había estado presente en torneos 250 y 500.

Luego de una destacada actuación en Wimbledon, donde se convirtió en la segunda tenista nacional en clasificar a la tercera ronda —la primera en lograrlo había sido Isabel Fernández de Soto, en 1974—, la nacida en Cúcuta, Norte de Santander, llegaba a los Juegos Olímpicos de Tokio como una carta interesante para avanzar algunas rondas. Sin embargo, cayó, una vez más, a manos de Golubic con parciales 6-4 y 6-1 en su debut.

La tenista colombiana María Camila Osorio, afrontó en Tokio 2020 sus primeros Juegos Olímpicos. Foto: EFE /Alberto Valdés /Archivo

Recordemos que, en este US Open 2021, por primera vez la colombiana ingresó de manera directa al cuadro principal de un Grand Slam. Pese a que ya había hecho presencia tanto en Wimbledon como en Roland Garros durante este año, esta pudo acceder a dichas instancias luego de superar las respectivas qualys.

