Juan David ‘El Pollo’ Echeverri contó cómo le ha ido en su faceta como papá

Tomada de Instagram @jdelpollo10

El pasado mayo, Juan David ‘El Pollo’ Echeverri y Valerie Domínguez dieron la bienvenida a su hijo, Thiago, la bendición de la pareja y en especial de la exreina que logró cumplir su sueño de ser madre. Pues bien, después de tres meses de la llegada de su primogénito, el modelo fitness en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ habló de su experiencia como padre y reveló los proyectos que tiene a futuro como emprendedor.

En sus primeras declaraciones, mencionó que es un gran compromiso. “Bien, con todo el amor que los hijos llegan a generarle a uno, siempre lo he dicho. Muchos me comentan que soy muy buen padre por estar ahí presente, pero para mí es lo mínimo que debo hacer, compartir con mi hijo, entonces, no ha sido un sacrificio. Obviamente han sido momentos duros al principio pero, siempre desde el amor y el disfrute, gozándome esta etapa que es completamente nueva, que siempre la había querido y que me llegó en el mejor momento de mi vida”, señaló el modelo.

Aunque mencionó que no todos los padres son iguales, pues algunos toman actitudes completamente diferentes después que la mujer da a luz, él se ha esmerado por disfrutar cada uno de los momentos que pasa al lado de Thiago, pero también debe sacar tiempo para sus otras dos grandes pasiones.

“Hay que sortear mucho el tiempo. Ese tiempo que le dedico a compartir con mi hijo y poder estar en mis otras actividades con mi empresa, tratar de que la vida continúe normal como venía, yo soy abogado de profesión, pero siempre me ha llamado la atención el tema de generar nuevas ideas y nuevos desarrollos”, mencionó Juan David para ‘Lo Sé Todo’.

Pese a que no ejerce su profesión, porque decidió dejar de lado todo eso para centrarse en su emprendimiento y su empresa, se siente muy orgulloso de ver como ha logado sacarla adelante. “Verla como ha crecido y lo que hemos logrado, me llena de orgullo y de mucha más responsabilidad de seguir haciéndolo”, finalizó para el programa de entretenimiento.

La relación de Juan David Echeverri y Valerie Domínguez inició en la pandemia, a través de redes sociales, la pareja publicaba lo felices que se encontraban compartiendo y en diciembre de 2020 anunciaron la llegada de su hijo y al poco tiempo dieron a conocer su compromiso. Posteriormente, los también influenciadores contrajeron matrimonio.

La pareja ha demostrado estar muy enamorada, satisfecha y contenta con la llegada de su primogénito. Además, los dos disfrutaron mucho del embarazo, tanto que realizaban videos con bromas que se hicieron mutuamente y que provocaron las risas de sus cientos de seguidores.

Y así como Valerie Domínguez y El Pollo fueron tan activos en las redes sociales durante el embarazo, continúan siéndolo después del nacimiento de su hijo, de quien han publicado varias fotografías v videos, además de dedicarle amorosos mensajes. Por lo que han festejado junto con sus seguidores los tres meses que tiene de vida el pequeño.

Tomada de Instagram @jdelpollo10

“Don Thiago, Mi Pollito, Mi Currumpito, Mini Chicken… ya disque con 3 meses 🙊🐣🤩 @thiagoecheverrydominguez @valeriedomi #semecrecioelpelao. Ya casi me toca esconderle las llaves del carro 🤣”, escribió, El Pollo en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Tomada de Instagram @valeriedomi

“Y alguien por acá sigue creciendo muy muy rápido!! Este pollito 🐣y su pandilla celebran 3 meses! La felicidad de poderlo celebrar rodeados de amor”, fue el texto con el que Valerie acompañó la postal en la que se ve rodeada de su familia.

