Joven colombiano desaparecido en Estados Unidos, apareció vivó un mes después

Miguel Ángel Roldán Córdoba

Las autoridades del condado Broward, al norte de Miami, anunció este 24 de agosto que hallaron al colombiano de 23 años Miguel Ángel Roldán, desaparecido hace un mes en el sur de Florida, de acuerdo con Beatriz Sierra, de Zona 33, una fundación de colombianos de residentes en el exterior y que apoyo la búsqueda del joven.

Sierra le comentó a la agencia Efe que esta mañana recibió una llamada de la madre del joven, Alejandra Córdoba, para informarle que su hijo había sido encontrado. Entre los detalles que son pocos hasta ahora, se sabe que Miguel Ángel estaba “deshidratado” y se encontró en una ciudad costera del condado de Broward. Además, que Córdoba se reunirá en las próximas horas con su hijo, quien padece un tipo de trastorno depresivo y podría haber sido la razón por la que se daría este episodio.

“La detective dice que a veces las personas con esta condición, cuando sufren de una crisis, pueden deambular, se hacen con los habitantes de calle y comen de su comida”, señaló la mujer en el pasado sobre la condición del joven oriundo de Medellín. Sumado a esto, la madre del joven había afirmado a la prensa que creía que la desaparición de su hijo se debía a que sufrió una crisis de su enfermedad.

La búsqueda de Roldán se dio durante un mes, especialmente en el área de Miami a donde su madre había viajado para poder liderar el proceso, donde se adhirieron voluntarios que se solidarizaron con el sufrimiento y desespero de la familia.

Todo comenzó porque según recogió Univisión, el joven viajó al país Norteamericano porque su madre quería que despejara la mente debido a las afectaciones y la soledad que le imponían las restricciones por pandemia de covid-19 en la capital de Antioquia, además podía vacunarse en ese país y visitar a una amiga de infancia que vive en Los Ángeles.

Todo parecía estar bien hasta que poco antes de devolverse, el joven perdió un bolso en el que llevaba tanto su celular como los documentos de vacunación, prueba de covid-19 y de identificación lo que afecto a Miguel Ángel, fue tanto el efecto que tuvo en él, que la comunicación con su familia en Colombia se redujo y la última conversación con su madre fue unos tres días antes del regreso, según dijo a W Radio.

Así viajó de Los Ángeles al aeropuerto de Miami el pasado 24 de julio, porque debía cumplir una escala de tres horas en esa terminal aérea antes de llegar a Colombia. Sin embargo, debido a la pérdida de los documentos, al momento de abordar el avión no lo dejaron ingresar porque no pudo demostrar la prueba negativa de covid-19, como tampoco que ya se había vacunado en ese país y la visa no fue un documento suficiente para regresar.

Después de eso no se supo nada más y aunque lo buscaron en muchos lugares ni en las dos morgue ni en los 34 hospitales del condado encontraron a Roldán. Además, se sabía que no había salido de los Estados Unidos según datos de migración.

“La policía vió en las cámaras de seguridad que Roldán camina, él aterrizó y ya había perdido su conexión”, dijo dijo Beatriz Sierra a Caracol Radio sobre lo que se sabía del colombiano.





