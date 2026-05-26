Universitario vs. Deportes Tolima: dónde, a qué hora ver y las posibilidades de clasificación para el Pijao

Deportes Tolima venció por goleada a Nacional de Uruguay en la cuarta fecha de la Copa Libertadores - crédito ESPN

Deportes Tolima jugará una auténtica final en la última jornada del grupo B de la Copa Libertadores cuando visite el martes 26 de mayo a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lima. El compromiso comenzará a las 7:30 p. m. hora colombiana y peruana, y podrá verse a través de ESPN 6 y Disney+.

El conjunto Pijao llega a este compromiso en medio de un panorama complejo, luego de encadenar tres derrotas consecutivas entre Liga BetPlay y Copa Libertadores. El golpe más duro se produjo en la fecha anterior del certamen continental, cuando cayó 3-0 ante Coquimbo Unido en territorio chileno, resultado que le impidió asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de final. Además, el equipo colombiano quedó eliminado recientemente en las semifinales del torneo local, situación que aumentó las dudas alrededor del rendimiento del plantel.

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A pesar del momento deportivo, Tolima sigue dependiendo de sí mismo para avanzar de ronda. El cuadro dirigido por Ismael Rescalvo llega segundo del grupo con siete puntos y una diferencia de gol de +1. Universitario y Club Nacional tienen cinco unidades, mientras que Coquimbo lidera con diez puntos. Por ello, el duelo en Lima será determinante para definir los clasificados del grupo.

El elenco de Ibagué afrontará una noche límite ante Universitario, golpeado por resultados recientes, pero decidido a sostener sus opciones de clasificación en territorio crema - crédito Deportes Tolima

Tabla de posiciones grupo B de Copa Libertadores 2026:

Coquimbo Unido — 10 pts Deportes Tolima — 7 pts Universitario — 5 pts Club Nacional — 5 pts

El primero y segundo de cada grupo avanzará directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los equipos que finalicen terceros irán al repechaje de Copa Sudamericana y el último quedará eliminado de toda competencia internacional. Por eso, el duelo entre Universitario y Deportes Tolima aparece como uno de los partidos más atractivos y dramáticos de la última jornada continental.

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Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026.

Cuentas del Deportes Tolima para clasificar en Copa Libertadores

Las cuentas para el equipo colombiano son relativamente claras. Si Tolima gana en Lima, clasificará directamente a los octavos de final sin depender de otros resultados. Un empate también podría servirle, siempre y cuando Nacional no derrote a Coquimbo Unido en el otro compromiso del grupo. En caso de perder frente al conjunto peruano, el cuadro pijao quedará eliminado de la Copa Libertadores y tampoco tendría asegurado un cupo a Copa Sudamericana.

La expectativa en Lima es enorme y eso también se ha reflejado en la venta de boletería. Según reportes de medios peruanos, el estadio Monumental presentará un lleno casi total para acompañar a Universitario en uno de los partidos más importantes de su temporada. La demanda de entradas aumentó considerablemente durante los últimos días y se espera un ambiente con más de 60.000 aficionados en las tribunas.

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Para clasificar a Copa Sudamericana, debe perder el compromiso ante Universitario de Perú y esperar que Coquimbo Unido derrote a Nacional de Uruguay.

Lucas Gonzáles es el entrenador del Deportes Tolima desde hace un año - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú: así fue el partido de ida

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en la primera fecha del grupo B, cuando Deportes Tolima recibió a Universitario en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Aquel compromiso terminó empatado 1-1 en un partido muy disputado y de alta intensidad física. El cuadro colombiano mostró iniciativa durante buena parte del encuentro, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos importantes en condición de local.

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Desde aquel encuentro, el grupo se mantuvo extremadamente parejo y cada punto terminó teniendo un enorme valor en la pelea por la clasificación. Tolima llegó a ocupar momentáneamente la primera posición, pero la derrota ante Coquimbo cambió completamente el panorama y dejó la definición abierta hasta la última jornada.

El equipo colombiano intentará apoyarse en el buen nivel que mostró semanas atrás, cuando encadenó cinco partidos oficiales sin perder, con cuatro victorias y un empate. Sin embargo, las recientes caídas despertaron preocupación por el rendimiento defensivo y la falta de eficacia ofensiva en los partidos decisivos.

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En cuanto a posibles formaciones, se espera que Tolima mantenga gran parte de la base titular que ha utilizado durante la Copa Libertadores, apostando por un planteamiento más conservador para intentar aprovechar los espacios que pueda dejar Universitario. El equipo peruano, por su parte, saldrá obligado a buscar el triunfo desde el inicio, respaldado por el ambiente que generará su hinchada en Lima.