Abelardo de la Espriella denunció amenazas de muerte contra coordinador de campaña en Yumbo: señaló a Petro y a Cepeda como responsables

Defensores de la Patria denuncia amenazas contra Johnnathan Alvear, concejal de Yumbo, con envío de corona fúnebre y mensaje intimidante - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

La organización Defensores de la Patria denunció que Johnnathan Alvear, concejal de Yumbo, recibió una corona fúnebre, un elemento balístico y un mensaje intimidante, hechos que fueron interpretados como una amenaza grave contra su vida y la de su entorno cercano. La situación fue informada por la propia campaña de Abelardo de la Espriella a través de un comunicado oficial emitido el 25 de mayo de 2026.

En la misiva, la dirección de comunicaciones de la campaña subrayó que estos actos de intimidación no constituyen un hecho aislado. De acuerdo con la denuncia, la campaña ya lamentó el asesinato de dos de sus coordinadores en el departamento del Meta y ahora vuelve a registrar amenazas dirigidas a sus líderes territoriales.

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Reacción de Abelardo de la Espriella

A través de su cuenta en X, el candidato se refirió a las intimidaciones en contra de su equipo y señaló directamente a Gustavo Petro e Iván Cepeda como responsables de los hostigamientos a los miembros de su campaña:

Abelardo De La Espriella responsabiliza a Gustavo Petro e Iván Cepeda por los hostigamientos y pide vigilancia internacional ante la escalada de amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

“Denuncio que los bandidos del Valle del Cauca han amenazado a Johnnathan Alvear, nuestro coordinador de Defensores de la Patria en Yumbo. Petro, Cepeda y sus cómplices insisten en imponer el miedo y conseguir votos a punta de presiones y fusil. Los hago responsables de lo que pueda pasarle a Johnnathan y a los miembros de nuestra campaña. Hago un llamado a la comunidad internacional para que pose sus ojos sobre Colombia. Ya asesinaron a dos de nuestros integrantes. Debemos garantizar la vida de quienes trabajan para construir una Patria Milagro y para derrotar a los violentos”, expresó.

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Escalada de intimidaciones en el contexto electoral

La denuncia de Defensores de la Patria advierte sobre un ambiente de persecución y riesgo inaceptable para quienes participan activamente en el proyecto presidencial de Abelardo De La Espriella. El comunicado puntualizó que la intimidación se convirtió en un patrón dirigido contra coordinadores, voluntarios y líderes regionales que apoyan la campaña, justo en la recta final hacia los comicios.

La organización señaló que la democracia colombiana enfrenta un desafío mayúsculo si los actores violentos logran condicionar la participación política. Según el comunicado, resultaría inadmisible que los criminales pretendan decidir quién puede hacer campaña, liderar en los municipios o manifestar públicamente su respaldo político.

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Exigencias al Estado y llamado internacional

Defensores de la Patria exige a entidades estatales, como la Fiscalía y la Policía Nacional, garantías inmediatas para la protección de los líderes amenazados - crédito @defensoresco / X

Ante la gravedad de los hechos, Defensores de la Patria exigió a múltiples entidades estatales, incluyendo al Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría y las autoridades electorales, que actúen de inmediato para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de Johnnathan Alvear, su familia y su equipo de trabajo.

La organización no se limitó a interpelar a las instituciones colombianas, también dirigió un llamado urgente a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral, a organismos defensores de derechos humanos y a gobiernos democráticos para que presten especial atención a la situación en Colombia.

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En palabras de la organización, “una campaña presidencial no puede desarrollarse bajo amenazas de muerte, coronas fúnebres, asesinatos de coordinadores y miedo sembrado en los territorios”. La nota remarca que la democracia no debe quedar supeditada a los violentos, y que se requieren garantías reales para el ejercicio libre de la actividad política.

Respaldo interno y compromiso de denuncia

Defensores de la Patria ratifica su respaldo a Johnnathan Alvear y reitera su compromiso con la denuncia pública y la exigencia de garantías de seguridad - crédito Concejo de Yumbo / Sitio web

Desde la directiva de Defensores de la Patria, el mensaje dirigido a Alvear y a todos los coordinadores fue de respaldo y acompañamiento. “A Johnnathan Alvear, a su familia, a su equipo y a todos nuestros coordinadores en Colombia les decimos: no están solos. Esta campaña los acompaña, los respalda y exigirá todas las garantías necesarias para proteger su vida e integridad”, se lee en el comunicado.

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De igual modo reiteraron el compromiso de seguir denunciando cualquier acto de intimidación y de exigir garantías efectivas para todos sus integrantes en el territorio nacional.