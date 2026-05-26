Deportes

La tenista colombiana María Camila Osorio dio el golpe en Roland Garros y mantiene vivo el sueño colombiano

La cucuteña de 24 años sueña con clasificar a la tercera ronda del Roland Garros por primera vez en su carrera deportiva

Guardar
Google icon
En su sexta participación al hilo en el prestigioso evento francés, la cucuteña, de 24 años, se anotó una de las mejores victorias de su carrera - crédito ESPN

La tenista colombiana María Camila Osorio volvió a hacer historia en el tenis internacional luego de avanzar a la segunda ronda de Roland Garros 2026 tras vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova, una de las favoritas del certamen y actual número 14 del ranking mundial. La cucuteña firmó una de las mejores actuaciones de su carrera sobre el polvo de ladrillo parisino y ratificó el gran momento que atraviesa en la temporada 2026.

La victoria de Osorio se produjo con parciales de 6-2 y 6-4 en un compromiso que duró una hora y 27 minutos. Desde el inicio del encuentro, la colombiana mostró agresividad, seguridad con el servicio y una notable capacidad para responder en los momentos de presión. El triunfo sorprendió en el circuito WTA, especialmente porque Alexandrova llegaba como una de las jugadoras llamadas a pelear por las rondas definitivas del Grand Slam francés.

PUBLICIDAD

María Camila Osorio podría clasificara la tercera ronda del Roland Garros por primera vez en su carrera - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters
María Camila Osorio podría clasificara la tercera ronda del Roland Garros por primera vez en su carrera - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

Camila Osorio mostró carácter y solidez en París

Durante el primer set, la tenista colombiana impuso condiciones rápidamente. Osorio logró mantener todos sus servicios y aprovechó los errores de la rusa para quebrar en momentos clave. La cucuteña incluso registró varios aces y mostró un tenis muy sólido desde el fondo de la cancha, uno de los aspectos que más evolucionó en los últimos meses.

En el segundo parcial, Alexandrova intentó reaccionar y elevó considerablemente su nivel. Sin embargo, Osorio respondió con personalidad, defendiendo puntos de quiebre y aprovechando las oportunidades que tuvo para inclinar nuevamente el marcador a su favor. La colombiana consiguió seis quiebres durante el partido y salvó once oportunidades de rotura, números que reflejan la intensidad y la efectividad de su actuación.

PUBLICIDAD

Además del resultado deportivo, el triunfo también representa un impulso anímico importante para la colombiana, que venía mostrando señales positivas en torneos previos sobre arcilla. En semanas recientes había alcanzado buenas presentaciones en competencias europeas, alimentando la ilusión de llegar en gran nivel a Roland Garros.

María Camila Osorio es la tenista mejor rankeada de Colombia - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters
María Camila Osorio es la tenista mejor rankeada de Colombia - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

Cuándo vuelve a jugar María Camila Osorio

Con este triunfo, María Camila Osorio alcanzó por cuarta vez en su carrera la segunda ronda de Roland Garros, consolidándose como una de las representantes más importantes del tenis colombiano en la actualidad. La jugadora nacida en Cúcuta continúa construyendo una trayectoria destacada dentro del circuito profesional, recordando incluso que fue número uno del mundo en la categoría junior y campeona del US Open juvenil en 2019.

Ahora, el siguiente desafío para la colombiana será enfrentar a la kazaja Yulia Putintseva, quien avanzó tras derrotar a la australiana Talia Gibson. El objetivo de Osorio será romper la barrera histórica de la segunda ronda y meterse por primera vez en la tercera fase del Grand Slam parisino, algo que todavía no ha conseguido en sus anteriores participaciones. El partido será el próximo miércoles 27 de mayo en un horario que aún está por definir.

María Camila Osorio en medio de su victoria en el debut del Roland Garros 2026 - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters
María Camila Osorio en medio de su victoria en el debut del Roland Garros 2026 - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

El rendimiento de la cucuteña también ilusiona al tenis colombiano por la madurez competitiva que ha mostrado durante el año. Su movilidad, la resistencia física y la confianza en los intercambios largos han sido fundamentales para competir de igual a igual contra jugadoras ubicadas en posiciones superiores del ranking WTA.

Además del prestigio deportivo, la clasificación a segunda ronda le garantiza a la colombiana una importante suma económica dentro de la bolsa de premios de Roland Garros 2026, torneo que reparte más de 53 millones de euros entre todos los participantes.

El triunfo de María Camila Osorio también generó una ola de reacciones positivas entre aficionados y medios especializados, que destacaron la valentía con la que enfrentó a una rival de élite en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. La colombiana vuelve a convertirse en una de las grandes cartas latinoamericanas dentro del certamen parisino y mantiene viva la ilusión de seguir avanzando en el segundo Grand Slam de la temporada.

Temas Relacionados

Roland GarrosMaria Camila OsorioFranciaTenisColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs. Deportes Tolima: dónde, a qué hora ver y las posibilidades de clasificación para el Pijao

El equipo colombiano llega a la última fecha de la Copa Libertadores con la posibilidad de ser primero, o incluso último de su grupo, depende de sí mismo para jugar los octavos de final

Universitario vs. Deportes Tolima: dónde, a qué hora ver y las posibilidades de clasificación para el Pijao

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

El estadio Nemesio Camacho El Campín será epicentro de un encuentro que dictaminará el futuro en el torneo internacional: si Millonarios pierde, queda eliminado

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

La Tricolor dio a conocer los 26 convocados para el Mundial 2026 con algunas sorpresas, la inclusión de Hernández y la ausencia de Borré dentro de las más llamativas

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

Nueve jugadores repetirán Mundial con la selección Colombia, cinco de ellos vienen representando al país desde Brasil 2014

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia

El extremo, que actualmente milita en Rosario Central de Argentina, ha jugado diez partidos con la Tricolor y fue convocado al Mundial 2026

Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Alexa Torrex reveló las razones por las que no apoyará a Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Fue más que un shippeo”

Andrés Gómez, esposo de Beba, habló de sus dudas sobre el futuro sentimental con la exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “No era para un rato”

Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel por un juez: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Deportes

Universitario vs. Deportes Tolima: dónde, a qué hora ver y las posibilidades de clasificación para el Pijao

Universitario vs. Deportes Tolima: dónde, a qué hora ver y las posibilidades de clasificación para el Pijao

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia