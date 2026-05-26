La tenista colombiana María Camila Osorio dio el golpe en Roland Garros y mantiene vivo el sueño colombiano

En su sexta participación al hilo en el prestigioso evento francés, la cucuteña, de 24 años, se anotó una de las mejores victorias de su carrera - crédito ESPN

La tenista colombiana María Camila Osorio volvió a hacer historia en el tenis internacional luego de avanzar a la segunda ronda de Roland Garros 2026 tras vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova, una de las favoritas del certamen y actual número 14 del ranking mundial. La cucuteña firmó una de las mejores actuaciones de su carrera sobre el polvo de ladrillo parisino y ratificó el gran momento que atraviesa en la temporada 2026.

La victoria de Osorio se produjo con parciales de 6-2 y 6-4 en un compromiso que duró una hora y 27 minutos. Desde el inicio del encuentro, la colombiana mostró agresividad, seguridad con el servicio y una notable capacidad para responder en los momentos de presión. El triunfo sorprendió en el circuito WTA, especialmente porque Alexandrova llegaba como una de las jugadoras llamadas a pelear por las rondas definitivas del Grand Slam francés.

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María Camila Osorio podría clasificara la tercera ronda del Roland Garros por primera vez en su carrera - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

Camila Osorio mostró carácter y solidez en París

Durante el primer set, la tenista colombiana impuso condiciones rápidamente. Osorio logró mantener todos sus servicios y aprovechó los errores de la rusa para quebrar en momentos clave. La cucuteña incluso registró varios aces y mostró un tenis muy sólido desde el fondo de la cancha, uno de los aspectos que más evolucionó en los últimos meses.

En el segundo parcial, Alexandrova intentó reaccionar y elevó considerablemente su nivel. Sin embargo, Osorio respondió con personalidad, defendiendo puntos de quiebre y aprovechando las oportunidades que tuvo para inclinar nuevamente el marcador a su favor. La colombiana consiguió seis quiebres durante el partido y salvó once oportunidades de rotura, números que reflejan la intensidad y la efectividad de su actuación.

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Además del resultado deportivo, el triunfo también representa un impulso anímico importante para la colombiana, que venía mostrando señales positivas en torneos previos sobre arcilla. En semanas recientes había alcanzado buenas presentaciones en competencias europeas, alimentando la ilusión de llegar en gran nivel a Roland Garros.

María Camila Osorio es la tenista mejor rankeada de Colombia - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

Cuándo vuelve a jugar María Camila Osorio

Con este triunfo, María Camila Osorio alcanzó por cuarta vez en su carrera la segunda ronda de Roland Garros, consolidándose como una de las representantes más importantes del tenis colombiano en la actualidad. La jugadora nacida en Cúcuta continúa construyendo una trayectoria destacada dentro del circuito profesional, recordando incluso que fue número uno del mundo en la categoría junior y campeona del US Open juvenil en 2019.

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Ahora, el siguiente desafío para la colombiana será enfrentar a la kazaja Yulia Putintseva, quien avanzó tras derrotar a la australiana Talia Gibson. El objetivo de Osorio será romper la barrera histórica de la segunda ronda y meterse por primera vez en la tercera fase del Grand Slam parisino, algo que todavía no ha conseguido en sus anteriores participaciones. El partido será el próximo miércoles 27 de mayo en un horario que aún está por definir.

María Camila Osorio en medio de su victoria en el debut del Roland Garros 2026 - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

El rendimiento de la cucuteña también ilusiona al tenis colombiano por la madurez competitiva que ha mostrado durante el año. Su movilidad, la resistencia física y la confianza en los intercambios largos han sido fundamentales para competir de igual a igual contra jugadoras ubicadas en posiciones superiores del ranking WTA.

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Además del prestigio deportivo, la clasificación a segunda ronda le garantiza a la colombiana una importante suma económica dentro de la bolsa de premios de Roland Garros 2026, torneo que reparte más de 53 millones de euros entre todos los participantes.

El triunfo de María Camila Osorio también generó una ola de reacciones positivas entre aficionados y medios especializados, que destacaron la valentía con la que enfrentó a una rival de élite en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. La colombiana vuelve a convertirse en una de las grandes cartas latinoamericanas dentro del certamen parisino y mantiene viva la ilusión de seguir avanzando en el segundo Grand Slam de la temporada.

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