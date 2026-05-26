Deportes

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

El estadio Nemesio Camacho El Campín será epicentro de un encuentro que dictaminará el futuro en el torneo internacional: si Millonarios pierde, queda eliminado

Guardar
Google icon
Jorge Cabezas Hurtado le dio el empate al azul ante el equipo brasileño - crédito ESPN

Millonarios se juega su última carta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba el martes 26 de mayo a O’Higgins en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 5:00 p.m. El compromiso será clave para las aspiraciones del conjunto bogotano, que necesita sumar para mantenerse con vida en el torneo continental y llegar con opciones reales a la última jornada. El partido se podrá ver a través del canal DirecTV Sports.

Las cuentas son claras para el cuadro capitalino. Para clasificar de forma directa a los octavos de final de Copa Sudamericana debe ganarle a O’Higgins, y esperar que Boston River derrote a San Pablo en Brasil. Si no se cumple esa condición de la derrota del equipo brasileño, la victoria le garantizará, cuanto menos, playoffs de los octavos de final. Si pierde, queda completamente eliminado. Si empata, también garantiza la clasificación a los playoffs.

PUBLICIDAD

Radamel Falcao haría parte de la nómina de convocados de Millonarios para enfrentar a O'Higgins - crédito Dimayor
Radamel Falcao haría parte de la nómina de convocados de Millonarios para enfrentar a O'Higgins - crédito Dimayor

Boletería Millonarios vs. O’Higgins

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la previa del compromiso es la respuesta de la afición azul en la venta de boletería. Millonarios puso a disposición entradas para todas las localidades de El Campín, con precios que van desde los 79.424 pesos colombianos en laterales hasta los 297.223 pesos en occidental central alta y baja, las zonas más costosas del estadio.

Las tribunas orientales presentan una amplia variedad de precios. Oriental General Norte y Sur tienen un valor total de 114.927 pesos, mientras que Oriental Central Alta alcanza los 214.000 pesos. Por su parte, Oriental Central Baja cuesta 158.519 pesos y las localidades Oriental Norte Alta, Oriental Sur Alta, Oriental Preferencial Norte Alta y Oriental Preferencial Sur Alta tienen un precio de 164.463 pesos.

PUBLICIDAD

En occidental, Occidental General Norte y Sur cuestan 214.000 pesos, mientras que Occidental Preferencial Norte Alta y Sur Alta tienen un valor de 271.436 pesos. Finalmente, Occidental Central Alta y Occidental Central Baja se convierten en las boletas más exclusivas para este encuentro, con un costo total de 297.223 pesos. Infobae pudo conocer que sobre las 7:00 p.m. del 25 de mayo, quedaban disponibles solamente 1.500 boletas.

Beckham Castro
Beckham Castro se fue del equipo y le dejó a Millonarios una buena cantidad de dinero por su venta al FC Lugano de Suiza - crédito Millonarios FC

Tabla de posiciones grupo C de la Copa Sudamericana 2026

  1. São Paulo FC — 9 pts
  2. Millonarios FC — 8 pts
  3. O’Higgins FC — 7 pts
  4. Boston River — 3 pts

El primer clasificado del grupo avanzará de forma directa a los octavos de final del torneo, el ubicado en la segunda casilla quedará instalado en los playoffs, que es una serie que disputan dos equipos para clasificar a los octavos de final, ante uno de los mejores terceros de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Los equipos que ocupen la tercera y cuarta casilla quedarán eliminados de los torneos internacionales.

O'Higgins vs. Millonarios
O'Higgins y Millonarios iniciaron la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile - crédito Millonarios FC

Convocados de Millonarios para enfrentar a O’Higgins

El equipo Embajador no oficializó la nómina de convocados del equipo bogotano para enfrentar al cuadro chileno, pero este medio pudo conocer que no tendría mayores cambios respecto al encuentro más reciente ante Boyacá Chicó. La conformarían:

Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores.

Defensores: Andrés Llinás, Dannovis Banguero, Jorge Arias, Samuel Martín, Edgar Elizalde, Alex Paz, Carlos Sarabia.

Mediocampistas: Dewar Victoria, Steven Vega, Sebastián Del Castillo, Mackalister Silva.

Delanteros: Radamel Falcao, Leo Castro, Rodrigo Contreras, Julián Angulo, Sebastián Mosquera, Brayan Campaz y Jorge Hurtado.

Cómo fue el partido de ida entre O’Higgins y Millonarios

El equipo dirigido por Fabián Bustos perdió 2-0 en el que significó el debut copero para este 2026. Mostró muchas falencias defensivas y nunca logró sentirse cómodo en el compromiso. Desde el inicio, el conjunto chileno dominó el partido y abrió el marcador rápidamente gracias a Arnaldo Castillo, que aprovechó un centro por la derecha y anotó de cabeza a los 12 minutos.

Millonarios intentó reaccionar, pero sufrió constantemente con la presión y el juego aéreo del rival. Además, el cuadro azul perdió a Jorge Arias por expulsión, situación que complicó aún más el desarrollo del encuentro. Aunque Leonardo Castro, Mackalister Silva y Rodrigo Ureña intentaron generar fútbol, los colombianos tuvieron dificultades para mantener la posesión y crear opciones claras de gol.

En la segunda parte, O’Higgins controló el ritmo del partido y sentenció el resultado en los minutos finales con un gol de Francisco González. El portero Omar Carabalí también fue clave para mantener el arco en cero ante algunas aproximaciones del equipo bogotano.

Temas Relacionados

MillonariosO’Higginsdónde verCopa SudamericanaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

La Tricolor dio a conocer los 26 convocados para el Mundial 2026 con algunas sorpresas, la inclusión de Hernández y la ausencia de Borré dentro de las más llamativas

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

Nueve jugadores repetirán Mundial con la selección Colombia, cinco de ellos vienen representando al país desde Brasil 2014

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia

El extremo, que actualmente milita en Rosario Central de Argentina, ha jugado diez partidos con la Tricolor y fue convocado al Mundial 2026

Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia

Selección Colombia: los números con los que Juan Camilo Hernández ganó el pulso para ser convocado a la Copa del Mundo

“El Cucho” le ganó el lugar a Jhon Jader Durán, Rafael Santos Borré y Kevin Viveros, anotando 15 goles en 40 partidos durante la presente temporada

Selección Colombia: los números con los que Juan Camilo Hernández ganó el pulso para ser convocado a la Copa del Mundo

Los números con los que Willer Ditta ganó el pulso para ser convocado con de selección Colombia al Mundial 2026

El central quedó campeón de la Liga BBVA de México con Cruz Azul, siendo uno de los defensores centrales titulares del equipo

Los números con los que Willer Ditta ganó el pulso para ser convocado con de selección Colombia al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Alexa Torrex reveló las razones por las que no apoyará a Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Fue más que un shippeo”

Andrés Gómez, esposo de Beba, habló de sus dudas sobre el futuro sentimental con la exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “No era para un rato”

Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel por un juez: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Carolina Ramírez, que tendrá su primer hijo a los 42 años, explicó videos junto a la partera: “Masajitos del amor”

Deportes

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia

Selección Colombia: los números con los que Juan Camilo Hernández ganó el pulso para ser convocado a la Copa del Mundo

Los números con los que Willer Ditta ganó el pulso para ser convocado con de selección Colombia al Mundial 2026