Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

Jorge Cabezas Hurtado le dio el empate al azul ante el equipo brasileño - crédito ESPN

Millonarios se juega su última carta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba el martes 26 de mayo a O’Higgins en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 5:00 p.m. El compromiso será clave para las aspiraciones del conjunto bogotano, que necesita sumar para mantenerse con vida en el torneo continental y llegar con opciones reales a la última jornada. El partido se podrá ver a través del canal DirecTV Sports.

Las cuentas son claras para el cuadro capitalino. Para clasificar de forma directa a los octavos de final de Copa Sudamericana debe ganarle a O’Higgins, y esperar que Boston River derrote a San Pablo en Brasil. Si no se cumple esa condición de la derrota del equipo brasileño, la victoria le garantizará, cuanto menos, playoffs de los octavos de final. Si pierde, queda completamente eliminado. Si empata, también garantiza la clasificación a los playoffs.

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Radamel Falcao haría parte de la nómina de convocados de Millonarios para enfrentar a O'Higgins - crédito Dimayor

Boletería Millonarios vs. O’Higgins

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la previa del compromiso es la respuesta de la afición azul en la venta de boletería. Millonarios puso a disposición entradas para todas las localidades de El Campín, con precios que van desde los 79.424 pesos colombianos en laterales hasta los 297.223 pesos en occidental central alta y baja, las zonas más costosas del estadio.

Las tribunas orientales presentan una amplia variedad de precios. Oriental General Norte y Sur tienen un valor total de 114.927 pesos, mientras que Oriental Central Alta alcanza los 214.000 pesos. Por su parte, Oriental Central Baja cuesta 158.519 pesos y las localidades Oriental Norte Alta, Oriental Sur Alta, Oriental Preferencial Norte Alta y Oriental Preferencial Sur Alta tienen un precio de 164.463 pesos.

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En occidental, Occidental General Norte y Sur cuestan 214.000 pesos, mientras que Occidental Preferencial Norte Alta y Sur Alta tienen un valor de 271.436 pesos. Finalmente, Occidental Central Alta y Occidental Central Baja se convierten en las boletas más exclusivas para este encuentro, con un costo total de 297.223 pesos. Infobae pudo conocer que sobre las 7:00 p.m. del 25 de mayo, quedaban disponibles solamente 1.500 boletas.

Beckham Castro se fue del equipo y le dejó a Millonarios una buena cantidad de dinero por su venta al FC Lugano de Suiza - crédito Millonarios FC

Tabla de posiciones grupo C de la Copa Sudamericana 2026

São Paulo FC — 9 pts Millonarios FC — 8 pts O’Higgins FC — 7 pts Boston River — 3 pts

El primer clasificado del grupo avanzará de forma directa a los octavos de final del torneo, el ubicado en la segunda casilla quedará instalado en los playoffs, que es una serie que disputan dos equipos para clasificar a los octavos de final, ante uno de los mejores terceros de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Los equipos que ocupen la tercera y cuarta casilla quedarán eliminados de los torneos internacionales.

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O'Higgins y Millonarios iniciaron la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile - crédito Millonarios FC

Convocados de Millonarios para enfrentar a O’Higgins

El equipo Embajador no oficializó la nómina de convocados del equipo bogotano para enfrentar al cuadro chileno, pero este medio pudo conocer que no tendría mayores cambios respecto al encuentro más reciente ante Boyacá Chicó. La conformarían:

Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores.

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Defensores: Andrés Llinás, Dannovis Banguero, Jorge Arias, Samuel Martín, Edgar Elizalde, Alex Paz, Carlos Sarabia.

Mediocampistas: Dewar Victoria, Steven Vega, Sebastián Del Castillo, Mackalister Silva.

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Delanteros: Radamel Falcao, Leo Castro, Rodrigo Contreras, Julián Angulo, Sebastián Mosquera, Brayan Campaz y Jorge Hurtado.

Cómo fue el partido de ida entre O’Higgins y Millonarios

El equipo dirigido por Fabián Bustos perdió 2-0 en el que significó el debut copero para este 2026. Mostró muchas falencias defensivas y nunca logró sentirse cómodo en el compromiso. Desde el inicio, el conjunto chileno dominó el partido y abrió el marcador rápidamente gracias a Arnaldo Castillo, que aprovechó un centro por la derecha y anotó de cabeza a los 12 minutos.

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Millonarios intentó reaccionar, pero sufrió constantemente con la presión y el juego aéreo del rival. Además, el cuadro azul perdió a Jorge Arias por expulsión, situación que complicó aún más el desarrollo del encuentro. Aunque Leonardo Castro, Mackalister Silva y Rodrigo Ureña intentaron generar fútbol, los colombianos tuvieron dificultades para mantener la posesión y crear opciones claras de gol.

En la segunda parte, O’Higgins controló el ritmo del partido y sentenció el resultado en los minutos finales con un gol de Francisco González. El portero Omar Carabalí también fue clave para mantener el arco en cero ante algunas aproximaciones del equipo bogotano.

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