Endry Cardeño se despidió de Masterchef y Marbelle se quedó en medio de nuevas críticas

Una nueva eliminación en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ encendió las redes sociales, pues aunque muchos concordaron con que Endry Cardeño fue quien más errores tuvo en la preparación se su arroz con camarones, hay quienes consideran que Marbelle era la indicada para abandonar la competencia en esta segunda vez consecutiva que se pone el delantal negro.

Sin embargo, el veredicto de los tres chefs (Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier) fue unánime y, debido a la extraña consistencia con la cual presentó su platillo la actriz cucuteña, fue elegida como la celebridad que dijo adiós a la competencia.

De inmediato, la discusión se desató entre quienes dicen que algo extraño ocurre durante el programa, pues sugieren que los jurados tienen supuestas preferencias por el equipo de ‘las cuatro babys’ (conformado por Carla Giraldo, Marbelle, Viña Machado, y Catalina Maya, quien salió de la competencia hace varias semanas).

Inclusive, algunos participantes como Gregorio Pernía y Frank Martínez cuestionaron que ‘la reina de la tecnocarrilera’ nombrara su plato de presentación en honor a uno de los jurados (los muslitos de Jorge Rausch), ya que para ellos es querer “hacer puntos” por medio de halagos. Por supuesto, los espectadores también criticaron este comportamiento de la cantante.

“¿Otra vez le están salvando el pellejo a Marbelle?, ¡así para qué!”, “el que se deba ir que lo haga, es un programa de cocina, no de lambonería”, “esta vez se salvó porque Endry estaba muy nerviosa” y “ya da pereza ver cómo dejan los chefs a sus amigas”; fueron algunos de los comentarios que se almacenaron en Twitter al respecto.

Es clave recordar que en el reto pasado de eliminación se pensó que ‘la reina de la tecnocarrilera’ saldría del programa, aunque los chefs optaron por no eliminar a ninguno de los amenazados, pues argumentaron que no hubo error ninguno en su preparación y por eso no merecían salir todavía. De hecho, Chris Carpentier salió en defensa de las críticas, pues en una reciente entrevista con Bravíssimo comentó que allí “se evalúan platos, no personas”.

“Nosotros evaluamos platos y no personas y, de repente, los platos están muy buenos o no están tan buenos, pero cuando están tan buenos merecen poder seguir en competencia. Hay reglas que seguir, pero se pueden hacer excepciones”, afirmó sobre el caso Marbelle.

Además, lo dicho por el cocinero de origen chileno ya había sido aclarado por Jorge Rausch que, en varias ocasiones, y en entrevistas con medios como Pulzo, sostiene que no había ninguna ‘rosca’ como dice la gente en Twitter al referirse al programa.

“Cada uno tiene su posición y cada uno puede opinar. Jorge dijo: ‘Está muy bueno y se debe quedar’ y nosotros respetamos también la opinión de él ahí, y listo, que se quede, no hay ningún problema. Era una decisión muy difícil y por eso se quedó Marbelle”, agregó Carpentier que, justo en ese mismo capítulo, aseguró durante la charla decisiva con los otros jurados que el plato de la artista bonaverense no estaba “a la altura”.

De ese modo, continúa la discusión alrededor de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ que, en su tercera temporada, ha mostrado tener un ambiente bastante tenso y lleno de fuertes polémicas entre las celebridades, pues incluso sus roces han trascendido fuera de las pantallas, hasta llegar a los estrados judiciales. Tal fue el caso de Alicia Machado, quien tomó acciones legales contra Marbelle, por decir que ella le hizo propuestas para prostituirse con amigos suyos durante el rodaje.

