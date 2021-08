Mábel Moreno no quiso ver ‘La reina del flow 2’, y explicó por qué

‘La reina del flow’ es una de las series colombianas con mayor éxito en tiempos recientes, lo cual se ve reflejado en los altos índices de audiencia que han tenido sus dos primeras temporadas al aire.

Y aunque Caracol Televisión no ha presentado el último capítulo todavía, los actores se despidieron de la producción hace varios meses e incluso años. Desde entonces, se han dedicado a compartir varios detalles y anécdotas que alimentan el fanatismo de quienes siguen el programa cada noche.

Así lo hizo Mábel Moreno, la actriz que se encargó de interpretar a Gema de Cruz, en una reciente entrevista con el periodista Juan Diego Alvira, quien le preguntó por cuáles son las características que hacen de ‘La reina del flow’ una exitosa serie y ella, por supuesto, no dudó en dejar su opinión.

De acuerdo con la barranquillera, dos de los varios factores que impulsaron el rating de la serie fue la apuesta por la música, pues advierte que el reguetón goza de gran popularidad en el público colombiano; así como la atinada elección de los actores.

“Fueron muchas cosas. Yo creo que es una muy buena historia y que el reguetón siempre va a llamar a la gente, además porque la música estuvo muy bien hecha y se escogieron buenos actores. En realidad, el casting fue muy pensado y se buscaron actores buenos y de verdad, no se fijaron solamente en tener estrellas –que no tiene nada de malo–, entonces yo creo que eso se reflejó al aire. Todos queríamos que los personajes crecieran

De igual manera, comentó lo que significó para ella el haberle dado vida a Gema de Cruz en ‘La reina del flow’. “Va a ser siempre un proyecto que voy a querer muchísimo y Gema es un personaje que yo me disfruté. Desde que leí las primeras escenas sabía que lo tenía que hacer, también porque me enamoré desde que lo leí. Y el proyecto fue muy bonito por el gran parche que armamos con Caro (Ramírez) y con Carlos (Torres)”, aseguró.

Sin embargo, Mábel Moreno sorprendió a los espectadores de la entrevista con Juan Diego Alvira, al confesar la razón por la cual no quiso ver la segunda temporada, pues es clave recordar que Gema de Cruz fue asesinada en la primera entrega y por obvias razones no se contó con su presencia para capítulos posteriores.

“Fue por pura tusa, la verdad, no por antipatía ni por nada más (...) bueno, por eso y también porque a esa misma hora estoy viendo ‘Café con aroma de mujer’ (su más reciente participación en la ‘pantalla chica’) y ya me quedó en RCN, entonces pues la verdad no he visto nada, solo lo que sube Caro y Carlos”, explicó.