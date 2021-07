Alicia Machado anunció que ya tomó acciones legales contra Marbelle por insinuar que era ‘proxeneta’

Fotos originales de RCN Televisión

La pelea que protagonizaron Marbelle y la exreina de belleza, Alicia Machado, ha traspasado las fronteras del reality ‘MasterChef Celebrity’ y ahora llegaron a las acciones legales.

Cabe mencionar que todo empezó con unas acusaciones que hizo Machado por ataques xenofóbicos que habría recibido durante su estadía en la cocina más famosa del país. Luego de su salida de la competencia, la modelo venezolana mencionó que “gracias a Dios ya terminó este show, qué vergüenza de personas; lamento mucho haber vivido en carne propia la violencia, frustración y sobre todo la xenofobia que se respira en Colombia”, arremetiendo incluso contra la presentadora del programa, Claudia Bahamón.

“Pena ajena, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo (sic) brillando en otros cielos (…) siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no lo sabían eras tus amigas las petulantes xenofóbicas”, dijo sobre la presentadora.

Tras conocer estas declaraciones, Marbelle respondió en su cuenta de Twitter que “debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’”; declaración que no cayó muy bien en los entornos de la empresaria venezolana, quien a través de su equipo de trabajo aseveró en el programa ‘El gordo y la flaca’ que tomará acciones contra la ‘reina de la tecnocarrilera’.

“Nosotros llamamos a Alicia Machado y a sus representantes, porque estas son unas afirmaciones muy fuertes. La contactamos y su representante nos dijo que no podían dar un comentario al respecto porque las afirmaciones ya estaban en manos de su abogado”, asegurando también que buscan una retractación por parte de la cantante colombiana.

Además, dijeron que la misma Alicia Machado no hará declaraciones públicas, sino que todo lo que concierne a dicho tema está en manos de sus juristas.

En días pasados, Marbelle había hablado sobre el caso con el periodista Juan Diego Alvira a través de un video en vivo de Instagram; allí la cantante dijo que las acusaciones de xenofobia hechas por Machado eran “Un insulto para el país”.

“Yo quiero que la gente entienda que yo hice esa declaración pública, no por xenofóbica, ni por absolutamente nada por lo que me han tratado, como paraca u otras cosas de las que me tildan”, puntualizó en su momento.

“Nunca sentí durante el programa que nos odiáramos o que hubiera una pelea cazada con alguien, para nada. Sí se despertaba ese sentimiento de competencia, porque todos queremos ganar y la plata empieza a ser tentadora, pero no pasaba de ahí”. Otra participante que negó los actos contra la nacionalidad de Machado fue Endry Cardeño. “Si a mí me preguntan: ‘¿es verdad que hubo xenofobia contra Alicia Machado?, yo Endry Cardeño, por lo menos no lo vi”, dijo la actriz de producciones como ‘Los Reyes’, ‘Casa de reinas’ y ‘Fugitivos’, entre otras.

En su perfil de Instagram, la presentadora del concurso publicó una imagen lamentando la eliminación de la exreina, recordando que “A tu salida nos tomamos estas fotos. Unas palabras generosas y bellísimas de cariño. Sonreímos, nos abrazamos.” También le envió un mensaje conciliador:

“Me quedo con esto. Amor, respeto, entendimiento y admiración por ti Alicia. Que el amor sea la tendencia”.

