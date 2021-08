“La gente no quiere más de los extremos tradicionales corrosivos y divisorios”, Rodrigo Lara sobre el Nuevo Liberalismo

Senador de Colombia - Rodrigo Lara. (Colprensa)

En entrevista con el diario El Espectador, Rodrigo Lara, hijo de uno de los fundadores del renacido partido politico, que se apagó por el asesinato de sus conformadores en los años 80, reveló que con el renacimiento del partido, 30 años después, es necesario reunir las bases de la colectividad e invitar a quienes se sientan identificados con las ideas del “liberalismo reformista”, para así tener un partido fudamentado en el trabajo de idea y no de personalismos.

De acuerdo con el actual congresista, lo más importante que se está mirando en el renacimiento del partido Nuevo liberalismo es el capital moral que lo conformará, pues cree que esta es una de las grandes expectativas que tienen los colombianos, y lo cataloga como una especie de renacimiento de la fe en la política colombiana, la cual ha perdido importancia en los electores.

“Lo más importante en estos casos no es la mecánica, sino definir cuáles serán los planteamientos democráticos, los postulados políticos y la agenda de país hacia el futuro. En síntesis, la elaboración de un gran proyecto de país que le sirva de inspiración a todos en esta crisis tan profunda”, explicó el senador.

Pese a que no asume un papel de vocero en lo que serán los lineamientos del renacido partido, Lara expresó al medio bogotano que el partido tiene por naturaleza un ambiente democrático en el que será prioritaria la elaboración de una lista regional para Cámara y Senado, lo cual implica un trabajo grande con el sector empresarial, social y civil, los cuales comulguen con los valores liberales,“ese debe ser nuestro derrotero”, indicó el senador.

Tras declarar que se debe empezar a trabajar regionalmente para la conformación del partido, destacó la importancia de trabajar bajo ideas pues que según él “el problema de la política colombiana es que, a falta de ideas que representan un conjunto de valores, los hombres no logran unirse sobre la base de trabajar en equipo, por eso, básicamente, terminan defendiendo sus convicciones personales. Ahí es donde el personalismo termina acabando la acción colectiva.”

Senador Rodrigo Lara. Foto: Oficina de prensa Fundación Juntos.

Respecto a los perfiles políticos que en su momento conformaron el partido, Lara afirmó que algunos de ellos vieron frustrados sus ideales tras el asesinato de sus confomadores, razón por la que tal vez quieran regresar, de los cuales, según él, está convencido que comparten la idea de que esta es una colectividad que debe representar el futuro de Colombia.

“De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, pueden volver. El fallo es un acto de reparación histórica que busca resucitar a un partido que fue aniquilado por la violencia, entre el 84 y el 92, y por consiguiente esas personas pueden volver, si así lo desean”, afirmó Lara a El Espectador.

Asimismo, en medio del diálogo con el medio, Lara destacó la importancia de los íconos que fundaron el partido, pues señaló que tanto su padre Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán “no murieron porque sí, murieron porque sus convicciones eran superiores a su propia vida y el amor a Colombia fue tan profundo que fueron capaces de ofrendar y de esa manera corregir muchos de los yerros colectivos que venía cometiendo Colombia en esa época. Las ideas son el motor de la política, de las ideas surgen las convicciones y, si hay convicciones, el hombre puede dar todo de sí mismo, incluso su vida, para defenderlas”, aseguró el congresista.

A la pregunta de los partidos que podrían verse afectados con el regreso del Nuevo Liberalismo, Lara respondió que se podrán ver repercusiones en partidos que no hagan un esfuerzo suficiente por comulgar y por expresar unas ideas claras, pues afirmó que al partido no lo une una maquinaria o un cálculo electoral, sino la fe, convicciones y valores.

“Creo que los colombianos están pidiendo eso de la política, unos políticos que sirvan a una idea y que no que se estén sirviendo a sí mismos permanentemente”, respondió Lara.

Bogotá, Octubre 27 de 2019. Así se llevan a cabo las elecciones Regionales en la Capital del país. Puesto de votación: Unicentro. En la foto: Rodrigo Lara, Senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera).

En otro aparte de la entrevista con el rotativo bogotano, habló de la posibilidad de que el partido Nuevo liberalismo puedan hacer cambios en el mapa electoral para el 2022, ya que algunos políticos de otros partidos podrían comulgar con este, manifestando que por el momento, lo primero que debe darse es el trabajo de los postulados ideológicos.

“No he visto en ninguna democracia en donde el debate público arranque con coaliciones y no sobre la base de los postulados ideológicos. Cualquier alianza o coalición se tiene que construir sobre ideas compartidas, no simplemente sobre una reunión desordenada o heterogénea de personas”, apuntó en la entrevista el congresista.

Al finalizar, señaló que es claro que no toda política del partido en su primer momento pueda trasladarse a la actualidad, pues luego de 30 años el panorama en algunos casos ha cambiado; sin embargo, señaló por ejemplo que las advertencias que hizo el Nuevo Liberalismo, como la amenaza del crimen para la democracia, la necesidad de tener un Estado regulador y promotor del desarrollo aún son vigentes.

Asimismo, defendió el partido de una columna de Germán Vargas Lleras, quien afirmó que algunos conformadores del actual partido no comulgan con la idea original de la lucha contra las drogas, ante lo cual señaló:

“Creo que, frente a la expresión mafiosa y criminal del narcotráfico, el Estado no tiene alternativa distinta a la de enfrentarlo con absoluta contundencia. La expresión criminal del narcotráfico es una que se ejerce y se ceba sobre la población civil, ellos tienen una ley y no responden a otra que es plata o plomo. Por consiguiente, a esas expresiones criminales, la respuesta del Estado debe ser cárcel o plomo, porque ellos no entienden un lenguaje distinto”, aseveró el senador.

SEGUIR LEYENDO