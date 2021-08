Robledo dice que Petro no le ha dado respuesta sobre el debate de exportar petróleo

El senador Jorge Enrique Robledo le ha escrito en tres ocasiones a Gustavo Petro para tener un debate público sobre una propuesta del precandidato presidencial acerca de no exportar más petróleo para combatir el cambio climático. Robledo controvirtió este argumento y aunque Petro le dijo que estaba dispuesto a debatir, al parecer no ha vuelto a contestarle el celular.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter cuando escribió que sigue atento a la confirmación del líder de la Colombia Humana: “La economía de Colombia sí necesita cambios, @petrogustavo. Pero dejar de explorar y exportar petróleo, como usted insiste, le haría un daño brutal con nefastas consecuencias sociales. Ayer le escribí 3 veces para que acordáramos los términos de nuestro debate. Sigo pendiente”, le escribió.

Esto después de que Petro dijera que “si un gobierno del Pacto Histórico llega a ganar, debe decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia. Fíjese lo que significa todo eso y el fracking, ni se diga”.

Y como el también líder del Pacto Histórico no ha respondido, Robledo sacó a relucir algunos de los argumentos que tienen en contra de la propuesta de Petro:

- “Así @petrogustavo no reducirá los #GasesDeEfectoInvernaderoGEI de Colombia. Porque se seguirán quemando los mismos combustibles y generando igual carbono y metano (GEI). Y el petróleo que Colombia no exporte lo exportarán y quemarán otros países y los GEI globales serán iguales”, dijo el líder del partido Dignidad.

El senador Robledo agregó que si Colombia se retira del negocio global, no va a cambiar nada ya que no sería un impacto grande. “Es falso que Colombia sola pueda llevar el mundo a la transición energética”.

- “Colombia sola no puede cambiar el calentamiento global, incluido el de este país, porque, como @petrogustavo sabe, solo producimos el 0,53% de los GEI del mundo, verdad que Petro nunca ha señalado. Le pregunto, senador: ¿es falsa esta cifra?”, continuó Robledo.

El senador se preguntó qué pasará con Ecopetrol y cómo asegurará que no se perderán empleos y le advirtió que no se puede jugar con el trabajo. “Su promesa de remplazar los dólares de las exportaciones petroleras por 12 millones de turistas más no se la cree ni su partidaria @susanamuhamad. Pero si se pudiera, lo sensato es quedarse con los turistas y con el petróleo, @petrogustavo . Es mejor tener dos negocios que uno”.

Robledo se refiere a un video que compartió la concejal Muhamad en el que rechaza la teoría de Petro. Con esto el senador de Dignidad dice que queda confirmado que la idea del exalcalde de Bogotá es absurda porque, explica, no se gana nada con dejar de exportar y buscar petróleo.

“Le reiteró mi aceptación al debate al que me invitó. Porque el primer deber de un buen candidato es esforzarse por encontrar lo que más le sirve a Colombia, así le toque aceptar que se equivocó y hasta se le pierdan unos votos. Yo estoy dispuesto. ¿Usted no?”, concluyó Jorge Enrique.

El reto a debatir

El escenario lo desató el mismo Robledo tras responder a la propuesta de Petro diciendo que era errado suspender la exploración petrolera por el golpe a la economía que implicaría y no aportaría al calentamiento global, como lo pretende el también senador.

Posteriormente, el senador contestó a aquellos que lo criticaron por no pensar en la opción de la transición energética y asumir que sería un cese tajante de la explotación petrolera, señalando que, “no buscar petróleo en Colombia, como propone Gustavo Petro, NO reduce los gases de efecto invernadero que produce el país y sí lo empobrece. Hay que saber hacer la transición”.

