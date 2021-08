Juan José, el hijo de María Fernanda Cabal que llega al partido Conservador

Juan José Lafaurie y Ómar Yepes, presidente del partido Conservador

Juan José Lafaurie es el hijo más conocido públicamente de la senadora María Fernanda Cabal y del ganadero y presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie y como suele pasar en estos casos, el joven ha decidido seguir los pasos de su mamá y emprenderá una carrera política, en esta ocasión con miras al 2022 y por eso ya escogió partido, pero no el de la senadora.

El joven se unió al partido Conservador esta semana tras haber pedido el aval en la colectividad presidida por Ómar Yepes, quien le entregó una tarjeta de presentación con el nombre de Lafaurie y el logo del partido, haciendo oficial su entrada al partido y, posiblemente, a una de las listas del Congreso de los ‘azules’, particularmente a la Cámara de Representantes.

Juan José no es lejano a este partido teniendo en cuenta que su padre militó en él unos años antes de aterrizar en el Centro Democrático. Según dijo el joven a Semana, prefirió el Conservador ante el Centro Democrático porque la propuesta hecha desde el partido de su mamá no tenía una ventaja que sí había en el Conservador, aunque no especificó de qué se trataba.

“Es muy grato para el partido hacerte entrega del carnet conservador a una persona que simboliza una gran tradición dentro del conservatismo colombiano. Tengo la seguridad que tu presencia va a repercutir muy favorablemente a favor del partido, particularmente dentro de la juventud colombiana”, señaló Yepes.

Por ahora no se conocen candidaturas desde el sector conservador o si trabajarán de la mano con el Centro Democrático en una coalición de derecha, pero lo que sí se conoce es que la baraja de presidenciables del partido de Gobierno se está reduciendo en apoyo a Óscar Iván Zuluaga.

El pasado 17 de agosto la senadora Paola Holguín declinó su precandidatura y este 20 de agosto la siguió el senador Ernesto Macías, ambos anunciando su apoyo a la precandidatura del excandidato presidencial.

A través de una carta que envió el congresista al presidente del Centro Democrático, Álvaro Uribe, informó que después de mucho analizarlo decidió no seguir con su intención de llegar a la Casa de Nariño el próximo año.

“Hoy quiero comunicarle que por varias semanas el tema estuvo en mis planes; sin embargo, después de algunas consultas y análisis decidí declinar dicha aspiración a la candidatura. Por lo anterior, quiero expresarle mi opinión sobre el tema de la candidatura del Centro Democrático: a ocho meses de las elecciones de Congreso es urgente tomar una decisión, para lo cual, el Partido no debe perder tiempo en la escogencia de la persona que debe enarbolar sus banderas”, expuso el político.

Así mismo, aseguró que su apoyo se irá a la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga. “Además de tener los méritos suficientes y excepcionales para asumir esa responsabilidad, tiene además a su favor el antecedente histórico de haberle ganado las elecciones al Presidente de la República en ejercicio, inclusive, abusando aquel del poder para mantenerse”, aseguró Macías.

“No cabe duda que hoy Zuluaga es la persona con mayores cualidades y posibilidades para competir con éxito en la consulta Inter partidista de marzo del año entrante. Zuluaga es un hombre decente y el más estructurado para asumir la candidatura del Centro Democrático”, señaló el político.

Por último señaló: “debo reiterar mi voluntad indeclinable de continuar en el Senado de la República defendiendo la obra del presidente Iván Duque y de exaltar los grandes logros de su Gobierno...”.

SIGA LEYENDO