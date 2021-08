Registraduría evalúa extender durante dos días la jornada de votación en 2022

A woman casts her vote at a polling station in Bogota during parliamentary elections in Colombia, on March 11, 2018. Colombians went to the polls Sunday to elect a new Congress with a resurgent right, bitterly opposed to a peace deal that allows leftist former rebels to participate, expected to poll strongly. The election is set to be the calmest in half a century of conflict in Colombia, with the former rebel movement FARC spurning jungle warfare for politics, and the ELN -- the country's last active rebel group -- observing a ceasefire. / AFP PHOTO / Raul ARBOLEDA

El registrador Nacional, Alexander Vega, sostuvo este jueves que para las elecciones tanto legislativas como presidenciales de 2022 se podría ampliar la jornada de votación unas horas e incluso, todo un día de más, un hecho que sería inédito en el país.

La razón sería la pandemia del covid-19, pero eso sí, el registrador dejó en claro que esto pasaría una vez la Corte Constitucional le dé el visto bueno al Código Electoral que ya aprobó el Congreso y que permite la modificación de los horarios de votación, estos serán hasta las 5 p. m.

“Si la Corte Constitucional le da su bendición y su asequibilidad, prepárense para la jornada electoral hasta las 5:00 de la tarde”, sostuvo el funcionario.

Agregó que no solo el Código le permite a la Registraduría ampliar por horas sino también por días. “Si llega a salir el código como aspiro, haríamos uso de ese artículo y téngame que no solo va a ser hasta las 5:00 de la tarde, sino hay otro artículo que con la autorización del Consejo Nacional Electoral podríamos extender la jornada electoral no solamente por horas, sino por días”, puntualizó.

En 2022 no es muy claro cómo esté el país en cuestión de la pandemia, pero Vega dejó la puerta abierta de cómo esté el riesgo para implementar una jornada electoral de dos días para garantizar que los colombianos voten.

El Código Electoral una vez salió aprobado del Congreso llegó a la Corte Constitucional que revisa si lo aprobado cumple con la carta magna del país.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de proporcionar los documentos electorales. Al tratarse de una entidad pública, debe garantizar la entrega de esta información de manera gratuita y transparente acorde a la Constitución. Sin embargo, el artículo 179 establece el cobro para el acceso a la información a los datos electorales a través de canales dedicados, lo que afecta el principio de transparencia. Por lo que se le pide a la Corte Constitucional que el acceso a los datos por dichos medios sea gratuito.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el proyecto de Código Electoral contempla sanciones desproporcionadas y violatorias al derecho de todo ciudadano de ejercer control al poder político, al proponer multas de hasta tres smlmv a quienes realizan observación electoral. Esto afecta la participación no partidaria de la ciudadanía en los procesos electorales, brindándoles un trato desigual en comparación con los testigos electorales a quienes no se les imponen multas por conductas similares.

Otro punto que plantea la reforma electoral sería la conformación de las listas al Senado y a las diferentes cámaras departamentales, producto de una disposición que se aprobó dirigida a avanzar en el propósito de paridad de género, por lo que las listas al Congreso que inscriban los partidos políticos y los movimientos significativos de ciudadanos deberán estar conformadas por 50 % de mujeres y 50 % de hombres.

Frente a las elecciones del próximo año, el 18 de agosto el registrador Alexander Vega junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Doris Ruth Méndez, y algunos magistrados de este órgano electoral, sostuvieron un encuentro con la embajadora de la Unión Europea (UE) en Colombia, Patricia Llombart, sobre el posible apoyo de la Unión Europea para la observación de las elecciones al Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República.

En dicho encuentro, las autoridades electorales colombianas acordaron solicitar a la UE una misión exploratoria que en los próximos meses evaluará la pertinencia de enviar una misión de observación electoral para las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

