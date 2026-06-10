Estas fueron las anotadoras de la selección Colombia femenina para lograr el título de la Conmebol Liga de Naciones: “Cada gol cuenta una historia”

Las colombianas ganaron con un agónico gol que marcó Ana María Guzmán para celebrar con baile y música este nuevo título - crédito @lafcfem/IG

La selección Colombia femenina conquistó el título de la primera edición de la Liga de las Naciones de la Conmebol, luego del vibrante partido que se definió a pocos minutos del cierre contra Paraguay y que se celebró la tarde-noche del martes 9 de junio de 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia estuvieron tres veces por debajo del marcador y al final vencieron a las guaraníes por 4 goles a 3.

Las anotaciones de Ana María Guzmán (que anotó por duplicado a los minutos 7′ y 89′), Marcela Restrepo (43′) y Linda Caicedo (60′) dejaron a las Cafeteras primeras en la tabla de posiciones por encima de Argentina, que al finalizar su encuentro como visitante en Ecuador, y con triunfo por 1 a 0, guardó la esperanza del empate de las paraguayas, pero al final nunca llegó y se tuvieron que conformar con el segundo tiquete directo al Mundial de Brasil 2027.

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Por el título de las jugadoras que selló de manera magistral el pase al torneo de selecciones más importantes del planeta, la cuenta oficial de la selección Colombia femenina de fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartieron una recopilación de todas las anotaciones que permitieron lograr los 20 puntos que coronaron una campaña reñida frente a las argentinas, que se quedaron con 18 puntos.

“¡Cada gol cuenta una historia y nosotros escribimos la nuestra en la Conmebol Liga de Naciones!” señala el mensaje adjunto a la grabación que recordó los goles que construyeron el camino al título.

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Las colombianas lograron el tanto del triunfo ante Paraguay a pocos minutos de finalizar el encuentro - créditos @lafcfem/IG | @fcfseleccioncol/IG

El camino de la Tricolor femenina inició el 24 de octubre de 2025 con triunfo de local (en Cali) para las colombianas sobre Perú por 4 a 1. En el primer juego anotaron Leicy Santos por duplicado (uno de penal), Daniela Montoya e Ivonne Chacón.

La segunda salida (28 de octubre de 2025) fue de visitante en Quito contra Ecuador y en esa ocasión se cosechó la segunda victoria por 2 a 1, con goles de Leicy Santos (penal) y Daniela Montoya.

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La tercera fecha (28 de noviembre de 2025) las Cafeteras rescataron un empate a un gol en La Paz contra Bolivia, gracias al tanto de Gabriela Rodríguez.

Las colombianas se coronaron campeonas el martes 9 de junio de 2026 en Asunción - créditos @conmebol/IG | @lafcfem/IG

Para la cuarta jornada (2 de diciembre de 2025) las colombianas tuvieron fecha de descanso. Mientras que en el quinto juego en Cali (10 de abril de 2026), las colombianas volvieron al triunfo contra Venezuela por 2 a 1. En esa ocasión marcaron Leicy Santos (penal) y Gisela Robledo.

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El sexto partido, también de local (14 de abril), comenzó a sellar la clasificación de las colombianas con la victoria por 2 a 0 ante Chile con tantos de Linda Caicedo y Manuela Vanegas, antes de medirse en el juego clave que comenzó a darle forma al título.

La séptima fecha se disputó de visitantes en Lanús y en un juego bastante disputado se trajo un valioso empate sin goles.

Con las argentinas liderando en ese momento la tabla de posiciones, y a falta de solo dos fechas para finalizare el certamen, Colombia se midió en Cali a Uruguay y alcanzó la victoria gracias al único gol del encuentro que anotó Gisela Robledo. Esa misma fecha las gauchas empataron en su casa contra Perú a un gol, sirviéndole el primer lugar y la posibilidad de depender por sí mismas a las cafeteras para lograr el título.

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La FIFA también compartió en sus redes sociales el anuncio de la clasificación de las colombianas - crédito @FCFSeleccionCol/X

Y al final, el juego en Paraguay demostró la categoría de las colombianas y al final levantaron el título con el que obtuvieron su tiquete para disputar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 (24 de junio al 25 de julio), que en su décima edición se llevará a cabo en Brasil.

Por su parte, Venezuela y Ecuador, que ocuparon el tercer y cuarto puesto con 12 y 11 puntos respectivamente, jugarán la repesca en la segunda fase, que se disputará en febrero de 2027, para lograr el boleto al torneo.

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