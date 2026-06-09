Colombia

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

La influenciadora afirmó que se cambió legalmente su nombre a los 18 años, cuando a su madre, la excongresista, Aída Merlano, fue detenida

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La creadora de contenido y "streamer" explicó que se cambió el nombre en honor a su madre - crédito raquell_clips/TikTok

La creadora de contenido colombiana Aida Victoria Merlano, hija de la exrepresentante a la Cámara por el partido Conservador, Aída Merlano Rebolledo, compartió con sus seguidores en las redes sociales una vivencia personal que, según ella, le cambió la vida cuando su madre fue capturada por las autoridades, luego de fugarse de un centro médico mientras cumplía una condena en la cárcel El Buen Pastor en 2019.

Según la influenciadora, en ese momento tomó la decisión de cambiar legalmente su nombre en homenaje a su madre. Durante una transmisión en la plataforma Kick, la barranquillera de 26 años relató: “Toda mi vida me llamé Caroline y yo me cambié el nombre cuando a mi mamá la metieron presa, tenía yo 18″.

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“Cuando la metieron presa mi mamá estaba en una depresión tremenda y me decía: ‘Si tú te avergüenzas de que te relacionen conmigo o que sepan que yo soy tu mamá, o sea tú di que yo no soy tu mamá y listo’, yo le dije: ‘Yo me siento super orgullosa de ti’ entonces me fui a una notaría y me puse el nombre de mi mamá”, continuó.

Aida Victoria Merlano tenía 18 años cuando se cambió de nombre - crédito captura de pantalla aidavictoriam/Instagram
Aida Victoria Merlano tenía 18 años cuando se cambió de nombre - crédito captura de pantalla aidavictoriam/Instagram

La “influencer” explicó que el segundo nombre, Victoria, lo eligió porque su madre siempre le decía que sería “Aída la Victoriosa”, por lo que asumió ese nombre como un tributo directo.

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La joven, conocida por su presencia en redes y su participación en “streamings”, señaló que, a pesar del cambio legal, en el barrio donde creció la siguen llamando Caro.

El relato de la transformación de su identidad motivó comentarios de apoyo y empatía de parte de sus seguidores, que compartieron mensajes como: “El cambio del nombre le cambió la vida”; “Los verdaderos seguidores de Aida sabemos la historia” y “Con la historia de ella podrían hacer una novela”; “OMG, no sabía esto”.

Aida Victoria Merlano se cambió su nombre legalmente en honor a su mamá - crédito aidavictoriam/Instagram; montaje Infobae Colombia
Aida Victoria Merlano se cambió su nombre legalmente en honor a su mamá - crédito aidavictoriam/Instagram; montaje Infobae Colombia

Mientras tanto, la exsenadora enfrenta, en Colombia, una condena de 42 meses de prisión por su fuga de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, además de una sentencia adicional de cinco años y seis meses por violaciones en los topes de gastos de su campaña al Senado de la República, con una multa de 3.430.048.837 de pesos, así como la ratificación de su muerte política por parte del Consejo de Estado.

Aida Victoria Merlano habló sobre la coyuntura electoral de Colombia

La influenciadora también usó sus redes sociales en las últimas semanas para hablar sobre la coyuntura electoral tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país.

En un video, Merlano abordó el debate sobre el sentido del sufragio en Colombia. “Si me van a funar que sea de tres en tres, pero no todas las personas deberían poder votar. En este país los ignorantes están definiendo el futuro de toda la nación, en realidad hay ignorantes que de verdad ignoran la información(...)”, afirmó la creadora de contenido.

Aida Victoria Merlano sostuvo que muchos ciudadanos no comprenden el funcionamiento del Estado ni las capacidades necesarias que debe tener quien aspire a la Presidencia, lo que —según su visión— permite la manipulación del voto a través de propuestas poco realistas.

La influenciadora publicó una reflexión sobre la jornada de votaciones en el país - crédito aivicreal/TikTok

“Pienso que toda persona que aspire a votar debería pasar por un examen en el que entienda cuál es el cargo que está aspirando la persona que le está pidiendo el voto, un examen donde se determine que por lo menos tiene comprensión lectora”, expresó Merlano, utilizando como ejemplo el debate nacional que suscitó la firma de los acuerdos de paz.

De cara a la segunda vuelta prevista para el 21 de junio de 2026, la joven evitó revelar su voto, pero insistió en la importancia de informarse antes de tomar una decisión.

“El problema aquí es que la gente no sabe ni qué es derecha ni qué es izquierda y aún así se autodenomina de la una o de la otra (...) Yo no les voy a decir por quién votar, pero lean, infórmense porque ustedes no están decidiendo el presidente de sus circunstancias sino el presidente de todos los colombianos.”

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