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Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

El intérprete puertorriqueño anunció nueva presentación en el país, recorriendo los cuatro capítulos de su más reciente producción, ‘OMAKASE’

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Álvaro Díaz regresará a Colombia con el 'OMAKASE Tour 2026' y se presentará el 3 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live
Álvaro Díaz regresará a Colombia con el 'OMAKASE Tour 2026' y se presentará el 3 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

La actividad de conciertos en Colombia no para y de cara al segundo semestre de 2026 todo apunta a que el género urbano se mantiene como protagonista indiscutido en los próximos meses de programación. Prueba de ello es que una de las figuras que viene impulsando las tendencias más recientes anunció su regreso al país para presentar no solo su más reciente álbum de estudio, sino uno de los montajes más ambiciosos de su carrera.

Ese es el caso de Álvaro Díaz, que llevará su nuevo álbum OMAKASE al Movistar Arena de Bogotá el próximo 3 de septiembre, en lo que representa su regreso a Colombia en un momento en el que el crecimiento de su popularidad es notorio, especialmente a varias semanas de que se publicara su álbum OMAKASE, un proyecto que junta 16 canciones distribuidas en cuatro capítulos: Crudo, Sazón, Transformación por Fuego y Sentimiento.

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Además del eje temático, es una producción en la que Díaz se juntó a nombres como Tainy, Jesse Báez, Latin Mafia, RUBI, Rauw Alejandro y Feid, y cuenta con canciones como PIENSO EN TI, PERDISTE EL EMMY, KILO y LAULTIMACENA entre los más destacados.

'OMAKASE' incluye colaboraciones de Tainy, Jesse Báez, Latin Mafia, RUBI, Rauw Alejandro y Feid - crédito cortesía Breakfast Live
'OMAKASE' incluye colaboraciones de Tainy, Jesse Báez, Latin Mafia, RUBI, Rauw Alejandro y Feid - crédito cortesía Breakfast Live

El concepto de la gira promocional toma como punto de partida el significado del término japonés que da nombre al LP. En el dialecto nipón significa “lo dejo en tus manos” o “en manos del chef”, para aludir a una experiencia gastronómica en la que no se elige de un menú, sino que se confía plenamente en el criterio del chef.

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En este caso particular, Díaz propone una experiencia en la que el público confía plenamente en el artista para recibir una propuesta curada de inicio a fin. Bajo esa premisa, la puesta en escena recorrerá cada uno de los cuatro capítulos del disco.

La puesta en escena del concierto de Álvaro Díaz en Bogotá recorrerá los cuatro capítulos de 'OMAKASE' de principio a fin - crédito cortesía Breakfast Live
La puesta en escena del concierto de Álvaro Díaz en Bogotá recorrerá los cuatro capítulos de 'OMAKASE' de principio a fin - crédito cortesía Breakfast Live

El crecimiento de la popularidad de Álvaro Díaz ha sido rotunda durante el último año. En marzo de 2025, el puertorriqueño logró el lleno total en el Teatro Royal Center con su Sayonara Tour, y para cubrir la demanda se presentó en el Movistar Arena en septiembre, usando la mitad del aforo al que ahora regresará usando la totalidad de su capacidad. Antes de la confirmación oficial del próximo concierto de Díaz, una activación gratuita en la Zona T de la capital reunió a más de 3.500 seguidores, de acuerdo con los datos reportados por la productora Breakfast Live.

El OMAKASE Tour 2026 contempla un recorrido por 33 ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. El inicio de las presentaciones está programado para finales de agosto de 2026 en el Cono Sur, extendiéndose durante septiembre y octubre y desarrollándose en diferentes recintos del continente. Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos son los destinos confirmados hasta la fecha.

- crédito TuBoleta
Las entradas para Álvaro Díaz en el Movistar Arena estarán en TuBoleta con preventa desde el 9 de junio de 2026 - crédito TuBoleta

Las entradas estarán disponibles en TuBoleta en preventa para clientes Movistar desde este martes 9 de junio de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el 11 de junio. La preventa exclusiva para quienes hicieron la preinscripción habilitada por el artista dará inicio el 11 de junio a las 10:00 a. m. y cerrará el 12 de junio, fecha en que comienza la venta al público general, también a las 10:00 a. m.

Los precios oscilan entre $184.000 y $480.000, más cargos por servicio de la tiquetera, con opciones que van desde la Tribuna Fan Sur hasta distintas localidades en pisos 2 y 3. El ingreso está habilitado para mayores de 8 años en adelante, siempre acompañados por un adulto responsable. Adicionalmente, el recinto habilitará los sectores 206, 214, 306 y 314 como Zonas Libres de Alcohol, en las que se recomienda que estén presentes los menores de edad.

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