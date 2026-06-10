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Técnico de Portugal habló sobre el significado de Cristiano Ronaldo en la selección nacional: “Es un ejemplo para el día a día”

Roberto Martínez se refirió a la importancia del goleador en la interna del cuadro luso, previo al duelo ante Nigeria en el partido de despedida

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Roberto Martínez habló en la previa del partido ante Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
Roberto Martínez habló en la previa del partido ante Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Este 10 de junio de 2026, Portugal se despedirá de su público en Leiria, centro de dicho país, cuando reciba en el estadio Dr. Magalhães Pessoa a Nigeria.

Después del juego, el vigente campeón de la UEFA Nations League viajará hacia México para comenzar su concentración previa a lo que será el duelo ante República Democrática del Congo en Houston, Texas, el 17 de junio de 2026.

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En medio de lo que son los últimos ajustes por parte del técnico español Roberto Martínez, el estratega habló acerca de la actualidad de su plantilla y elogió a Cristiano Ronaldo, que está en camino a disputar su sexta Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial en la historia-crédito Europa Press
Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial en la historia-crédito Europa Press

En la rueda de prensa previa al partido ante las “Águilas”, se le consultó a Martínez sobre su opinión acerca de Cristiano Ronaldo, pensando en que esta cita mundialista podría ser la última que disputará la leyenda del Real Madrid y de la selección portuguesa.

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Martínez explicó que pese a que existen situaciones externas que pueden complicar su participación en el Mundial, CR7 se concentra para dar lo mejor en los entrenamientos, y llegar al mejor nivel deportivo:

“Nuestro capitán es un ejemplo a seguir. Se entrega al máximo las 24 horas del día para ayudar a la Selección Nacional. No piensa en el futuro. No lo sabemos. Hay lesiones. Hay decisiones que escapan a nuestro control. Se centra en entrenar, en ser el mejor, en ejecutar las jugadas. En mostrar orgullo por llevar la camiseta. Ese es su ejemplo. Su único objetivo es aprovechar el mañana para mejorar”, explicó.

Martínez habló sobre el estado físico de los cuatro portugueses campeones de la Champions League

Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, João Neves y Vitinha junto al trofeo de la Champions League conseguido con el PSG al vencer en la final al Arsenal, el 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena, de Budapest-crédito Andrew Boyers/REUTERS
Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, João Neves y Vitinha junto al trofeo de la Champions League conseguido con el PSG al vencer en la final al Arsenal, el 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena, de Budapest-crédito Andrew Boyers/REUTERS

Otro de los temas de los cuales habló Martínez en la previa al duelo ante Nigeria fue la actualidad del defensor Nuno Mendes, de los volantes João Neves y Vitinha y del delantero Gonçalo Ramos, ausentes en el juego ante Chile en el estadio Nacional de Lisboa, y que vieron el partido desde las tribunas.

El entrenador español confirmó que las cuatro figuras se encuentran recuperados físicamente, y estarán a disposición del cuerpo técnico, y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los fanáticos a que acompañen al cuadro luso en su partido de despedida:

“No es el final de la temporada. Ahora es el comienzo de la temporada... El vestuario está fresco, animado... Los que jugaron la Champions League están completamente recuperados. Ahora se trata de reactivar y reiniciar el aspecto físico para el Mundial. Allí habrá dos Mundiales. Estamos preparados para los tres primeros partidos. En el Mundial, necesitamos mejorar mucho en esos tres partidos. Aquí es donde podemos pensar en el segundo Mundial. Mañana tenemos un buen partido, el día de Portugal, necesitamos a la afición, la energía que tuvimos en Jamor ayudó mucho en el aspecto psicológico. Ojalá mañana sea un paso adelante en esa preparación", comentó Martínez.

El cuadro luso viene de vencer por 2-1 a Chile-crédito Bernadett Szabo/REUTERS
El cuadro luso viene de vencer por 2-1 a Chile-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

También explicó que el estilo de juego de la selección portuguesa está basado en el talento de los jugadores con los cuales cuenta para armar su equipo en cada partido:

“Es muy sencillo. Es un grupo de jugadores con mucho talento. Tenemos la estructura y la disciplina para ganar todos los partidos. Los números lo demuestran: goles, victorias... Compromiso total para defender con rapidez y en campo contrario. Ese es nuestro estilo, el que hemos desarrollado tras 15 años de trabajo en el fútbol portugués.

Y añadió: “Otro aspecto es el táctico. Es diferente a hablar de nuestra estructura táctica. El estilo es lo que nos define. La táctica, como dije el primer día, consiste en tener flexibilidad táctica para adaptar el talento individual a la estructura del equipo. Y en eso estamos trabajando. Es muy difícil para los ajenos al club hablar del aspecto táctico, pero el estilo es sencillo y está bien definido”, comentó.

Partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)

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