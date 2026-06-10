Gustavo Petro confirmó la captura del autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera: fue puesto a disposición de las autoridades

Las autoridades capturaron en Cúcuta al presunto asesino del periodista Cristian Herrera en un operativo del Gaula Militar y la Policía - crédito Composición fotográfica Policía Nacional y FLIP

El 6 de junio de 2026, hombres armados asesinaron a tiros al veterano periodista Cristian Herrera Nariño en un barrio de Cúcuta, Norte de Santander. Herrera hacía parte del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y llevaba varios años amenazado por su trabajo periodístico.

Herrera, de 48 años, recientemente había denunciado hechos de corrupción y problemáticas de orden público en su ciudad. De hecho, había recibido múltiples amenazas, que en algún momento lo obligaron a exiliarse en Chile. Contaba con un esquema de seguridad que resultó insuficiente.

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“Este crimen contra el periodista es un hecho que afecta la libertad de prensa, al silenciar una voz crítica regional”, puntualiza un comunicado de prensa de la Flip, enfatizando que “cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo lamentó el asesinato: “Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y sus colegas. El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida”.

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Funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander también lamentaron el crimen y le pidieron a las autoridades investigar el caso. “Su compromiso con la información y con la región deja una huella imborrable en el periodismo nortesantandereano. Rechazamos este crimen con total contundencia”.

El primer mandatario sostuvo que el sujeto y sus dos cómplices pretendían salir del país - crédito @petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, a cuatro días del hecho, confirmó la captura del autor material del asesinato del periodista judicial. De acuerdo con la información que consignó en redes sociales, el sujeto junto a sus dos cómplices, que intentaban huir del país, fueron identificados por las autoridades.

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“Fue capturado en las últimas horas el autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera y dos cómplices que realizaron seguimientos desde días antes al comunicador en la ciudad de Cúcuta”, escribió en su cuenta de X.

A la par, el jefe de Estado indicó que, tras la detención, los responsables fueron puestos bajo la custodia de la Policía Nacional y el CTI. “Los capturados pretendían salir del país. En estos momentos están siendo puestos a disposición de las autoridades”.

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Los detalles de la investigación

La Policía identificó al presunto sicario por los tatuajes visibles en los videos del ataque e incautó cuatro motocicletas, incluida la que habría sido usada en el homicidio - crédito Policía Nacional

La investigación indica que el detenido haría parte de la banda Familia P, señalada por las autoridades como dedicada al microtráfico y otras actividades delictivas en la capital de Norte de Santander.

Según las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación reveladas por Blu Radio, alias Demonio estaría vinculado a homicidios y hurtos, y tendría presuntos nexos con Ever Carreño Corredor, alias Porras, identificado como máximo cabecilla de la estructura. Las autoridades sostienen que el capturado fue el sicario que ejecutó el ataque contra el periodista y que tenía un rol de confianza dentro de la organización.

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La Policía indicó que Carreño Corredor permanece privado de la libertad desde 2016, pero que, de acuerdo con inteligencia, seguiría ejerciendo control sobre gran parte del negocio del microtráfico en Cúcuta desde su celda, con órdenes ligadas a homicidios, secuestros y extorsiones. La hipótesis oficial apunta a que la estructura bajo su mando coordinó el crimen.

La esposa de Cristian Herrera afirmó que el periodista enfrentaba riesgos por sus denuncias y sostuvo que el crimen destruyó los sueños de su familia - crédito Alcaldía Cúcuta

Junto con ‘Demonio’ también fueron capturados ‘Wilmer’ y ‘Angélica’, señalados por el ente acusador como apoyo durante la ejecución: la mujer habría actuado como campanera y el otro detenido estaría relacionado con el suministro del arma utilizada. En el operativo se incautaron cuatro vehículos que, conforme a las autoridades, habrían sido usados en la planeación y ejecución del homicidio.

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Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, mientras avanzan las indagaciones para establecer la responsabilidad de cada uno y determinar quién ordenó el asesinato.