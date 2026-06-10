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Shakira habló de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y reveló que estuvo a punto de retirarse de la música: “Estaba lista”

La barranquillera reflexionó sobre su conexión con sus fans durante su actual gira, y admitió que llegó a considerar la idea de comprar una granja y alejarse del mundo de la música

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Shakira se prepara para la siguiente fase de su gira por Estados Unidos, a tono con el Mundial de 2026 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Shakira se prepara para la siguiente fase de su gira por Estados Unidos, a tono con el Mundial de 2026 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Shakira ya tiene en la mira a Estados Unidos para el regreso de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La barranquillera se presentará en varias de las ciudades que albergarán la Copa del Mundo a partir de esta semana, además de que fue confirmada para aparecer tanto en la apertura como en la clausura del evento interpretando Dai Dai, una de las canciones oficiales del certamen.

Todo esto ocurre mientras desarrolla la gira más taquillera de la historia para un artista latino, y la quinta entre artistas femeninas a nivel mundial, sumando casi USD 500 millones en ventas, una cifra que seguirá creciendo en los próximos meses cuando la gira haga su paso por Europa y otras paradas ya confirmadas.

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Por lo pronto, su nueva manga por Estados Unidos ya tiene fechas agregadas desde Los Ángeles hasta Nueva York con la presencia de varios artistas invitados (incluido Ed Sheeran, en una de sus apariciones en la Gran Manzana).

El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira
Shakira interpretará "Dai Dai" tanto en la apertura como en la clausura de la Copa del Mundo - crédito Prensa de Shakira

La escala de su convocatoria quedó en evidencia en mayo pasado, cuando se presentó en la serie de conciertos gratuitos Todo Mundo no Rio, en Río de Janeiro. Su actuación en la playa de Copacabana reunió a dos millones de personas, posicionándose como una de las de mayor convocatoria en la historia de la música pop.

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Pero más allá de los récords, Shakira describió su relación con el público en términos que poco tienen que ver con la distancia que suele separar a una estrella de su audiencia. “Cuando actúo, no lo hago frente a ‘un público’”, dijo en declaraciones para la revista Vogue. “Lo hago rodeada de mi familia. Siento que mis fans, los que se divierten entre la multitud, los que han escuchado mi música durante tanto tiempo, realmente me entienden, y también conocen mis defectos. No condenan mis imperfecciones.”

Esa sensación de pertenencia, dice, es especialmente intensa en esta gira. “Hay una comodidad cuando estoy en el escenario, sobre todo ahora, porque siento que no solo estoy mostrando mis talentos o mi vestuario. Estoy viviendo el momento con un grupo de personas que han estado ahí para mí y con quienes siento una amistad verdadera”.

Shakira le envió sus felicitaciones a uno de los jugadores más destacados de la selección de España, por su llamado para participar del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram
Shakira reveló que consideró la idea de retirarse de los escenarios, años atrás - crédito @shakira/Instagram

La palabra que eligió para definirlo fue precisa: “Es casi una comunión. Cuando recorremos un repertorio de canciones que han sido parte de la vida de tanta gente durante tanto tiempo, y han sido la banda sonora de muchos de ellos, y también de la mía, eso nos da algo en común que es simplemente inquebrantable”.

Ese vínculo también la rescató de una decisión que, hoy, ella misma califica de impensable: retirarse de la música y alejarse del mundo.

“Hace unos años, estaba lista para comprarme una granja, criar animales y retirarme de la música”, admitió. “Pero miro atrás y pienso: ‘¿Qué locura es esa?’ Tenía y tengo mucho más por decir y por hacer. A veces simplemente damos por sentado lo que hacemos, u olvidamos quiénes somos”, contó.

Shakira celebró el título del Junior

Mientras los preparativos de su gira mundial siguen su curso, la cantante aprovechó un momento en sus redes para celebrar la consagración del equipo Tiburón en la Liga BetPlay.

Los dirigidos por Alfredo Arias perdieron 1-0 en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional, pero gracias a la ventaja conseguida en el estadio Romelio Martínez con marcador de 3-0, levantaron su segundo título consecutivo.

La cantante, reconocida simpatizante del Junior de Barranquilla (al punto que lució su camiseta en el videoclip de La Bicicleta años atrás), compartió una publicación oficial del club en sus historias de Instagram, acompañada de la clásica frase “Junior tu papá”.

Shakira no perdió la oportunidad de celebrar el título del Junior en sus redes sociales - crédito @shakira/Instagram
Shakira no perdió la oportunidad de celebrar el título del Junior en sus redes sociales - crédito @shakira/Instagram

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